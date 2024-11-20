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|Лос-Анджелес на законодательном уровне закрепил статус "города-убежища" для мигрантов
00:20 24.11.2024
Мария Кудрявцева 20.11.2024,
Данный закон призван защитить иностранцев от депортации
Лос-Анджелес на законодательном уровне стал "городом-убежищем" для мигрантов. Об этом сообщила газета The New York Times.
Новый закон должен защитить иностранцев, проживающих на территории города, от депортации. Данное решение было принято в связи с ужесточением миграционной политики, которое обещал провести недавно избранный президент США Дональд Трамп.
В публикации отмечается, что, согласно новому документу, исключается помощь от местных правоохранительных органов в задержании или аресте мигрантов. Кроме того, представители правопорядка теперь не имеют права запрашивать у горожан документы о гражданстве или иммиграционном статусе.
Ранее стало известно, что Трамп в первый день нового президентского срока может
начать массовую депортацию нелегальных мигрантов с территории страны. Подобные меры звучали во время его предвыборной кампании.