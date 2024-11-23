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Охота на "Крысу" (Веремейчика). Белорусские чекисты достали предателя в экзотической стране
00:38 24.11.2024

КИРИЛЛ АВЕРЬЯНОВ
23 ноября 2024

Власти Вьетнама задержали и выдали Республике Беларусь ее гражданина Василия Веремейчика, который воевал за Украину в составе "полка имени Кастуся Калиновского". Информацию позднее подтвердил так называемый Координационный совет Белоруссии, членом которого является Веремейчик.

Василий Веремейчик
По данным Совета, его задержали 13 ноября и уже на следующий день экстрадировали. Там рассказали, почему Веремейчик оказался во Вьетнаме: "По требованию штаба полка Калиновского, с которым у бойцов произошел конфликт, Главное управление разведки Украины закрыло Василию въезд на Украину. Позже правительство Литвы запретило ему въезд в Евросоюз. Оказавшись в ситуации, когда возможности выбора были весьма ограничены, Василий принял решение временно остаться во Вьетнаме - стране, которую он хорошо знал и где у него были друзья".

Начальник следственного управления Комитета госбезопасности Республики Беларусь Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ сообщил: "В рамках международного сотрудничества по запросу Комитета государственной безопасности в Беларусь доставлен Василий Веремейчик, разыскиваемый по уголовному делу по факту деятельности так называемого полка Калиновского, признанного в Беларуси террористической организацией. Лица, которые встали на путь терроризма и экстремизма, те, кому не дает покоя существование мирной и спокойной Беларуси, должны жить с мыслью о том, что белорусское правосудие настигнет их в любой точке мира".

34-летний уроженец Солигорска Василий Веремейчик в 2014 году окончил Военную академию Республики Беларусь в звании лейтенанта с квалификацией специалиста по идеологической работе и управлению.

В 2020 году, во время попытки государственного переворота в Минске, Веремейчика позиционировали как сотрудника элитного подразделения, перешедшего на сторону оппозиции. Однако в действительности с армейской службы он был уволен еще в 2016 году, после того как был задержан за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Еще в подростковом возрасте Веремейчик участвовал в акциях белорусских националистов и даже имел административные наказания за нарушение порядка на уличных акциях. После "евромайдана" на Украине он высказывался в поддержку украинских нацистов и, по некоторым данным, оказывал им финансовую помощь.

На момент беспорядков в Республике Беларусь в 2020 году Веремейчик являлся сотрудником кол-центра. За участие в погромах и попытку поджога автомобиля сотрудников прокуратуры в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 366 УК РБ ("Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности").

В 2021 году Веремейчик сбежал на Украину и после начала СВО примкнул к запрещенному в России террористическому формированию "Азов" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а затем был переведен в сформированный из белорусов террористический "полк Калиновского", костяк которого составили нацисты, воевавшие на Украине с 2014 года.

У калиновцев Веремейчик, имевший кличку Пацук (то есть "Крыса"), занимал должность заместителя командира батальона "Волат". Согласно украинским источникам, за участие в боевых действиях он был награжден медалью.

Веремейчик охотно давал интервью, позировал с шевронами СС, однако затем вступил в конфликт с командованием "полка Калиновского". Произошло это вскоре после того, как был ликвидирован его непосредственный командир Иван Марчук по кличке Брест. Затем Пацук сбежал с Украины, оказавшись в Литве, где стал одним из основателей литовской НКО "Ассоциация белорусских ветеранов".

В интервью Веремейчик заявлял, что готов вернуться к боевым действиям, когда "полк Калиновского" вторгнется на белорусскую территорию. Однако после того, как Литва объявила его угрозой национальной безопасности, Веремейчик перебрался во Вьетнам, где и был задержан.

Судя по всему, его поимка тщательно планировалась.

"За несколько минут до задержания Василий говорил по телефону с одним из наших друзей, - сообщал один из его знакомых. - На фоне разговора была слышна российская музыка, поэтому мы считаем, что у него случился конфликт с россиянами. Последнее, что сказал Вася: "Пойду драться".

Дальнейшую судьбу боевика террористического формирования определит суд.

В последнее время в Беларуси активно муссируется тема скорого вторжения "полка Калиновского" на территорию страны. Телеканал ОНТ показал документальный фильм "Бесы: как хотят захватить Белоруссию", главным спикером которого выступил бывший наемник Максим Ралько.

Он рассказал следующее: "Мы думали, что воюем, на самом деле нас постоянно натаскивали и обкатывали. Забрасывали для диверсий в России в интересах Украины и стран Запада. А потом, когда будет приказ, мы должны выдвинуться к границам Беларуси, перейти рубеж и вторгнуться. Они же для того и оружие сейчас собирают, пополняют арсеналы. Это все готовится для наступления на Беларусь.

А вы знаете, какие разговоры и идеи в полку ходили? Пусть хохлы сами и воюют, и умирают. У нас другая задача - Беларусь. Нам надо научиться, подготовиться, и когда будет приказ - перейти границу".

По словам наемника, бойцам Белорусского добровольческого корпуса будет все равно, кто перед ними - военный или штатский: "Они очень хотят это сделать. И план есть, они по нему работают. Это не шутки! Это все очень серьезно. И если они ворвутся в Беларусь, будет война. А что такое война? Это жертвы. Военные или мирные люди. И им точно будет плевать, кто перед ними. Мирное население? Да ну! В лучшем случае они станут живым щитом. А в худшем…"

Но насколько угроза внешнего вторжения в Беларусь реальна?

"Полк Калиновского" действительно существует, и количество наемников, желающих участвовать в боевых действиях в этой стране, немалое. Они действительно мечтают осуществить в Минске госпереворот и кардинально изменить существующий строй, фактически - переучредить государство заново, создать принципиально новую Беларусь, которая будет аналогом Украины, этакой второй "антироссией".

Однако не стоит сомневаться в том, что белорусские спецслужбы очень тщательно отслеживают ситуацию и успешно работают по ней - судьба Веремейчика тому пример. Граница Республики Беларусь прекрасно охраняется, ее погранвойска высококвалифицированны и пресекли уже десятки попыток проникновения на территорию страны, а спецподразделения многократно отработали на учениях различные варианты действий в случае попыток захвата территорий.

Поэтому вооруженные провокации со стороны белорусской оппозиции в преддверии президентских выборов, которые состоятся в конце января 2025 г., вполне возможны. Но полноценное вторжение невозможно реализовать без непосредственной поддержки Украины и стран НАТО. А подобные действия будут означать совсем иной градус эскалации конфликта.

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732397880


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