 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин подписал закон о ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Штраф будет - до 60 млн рублей
06:45 24.11.2024

Виктор Зотов
Размер штрафа будет достигать 60 млн рублей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает ужесточение ответственности юрлиц за подделку документа для организации незаконной миграции. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

Отмечается, что за организацию незаконной миграции с подделкой документов юрлицам теперь грозит штраф до 10 млн рублей с конфискацией имущества, а при повторном нарушении закона –до 60 млн рублей. Кроме того, ужесточается ответственность за подделку разрешающих документов и их сбыт. Нарушителям будет грозить штраф до 80 тыс рублей с конфискацией, а при повторном нарушении до 200 тыс рублей.

Ране стало известно, что Путин подписал
закон о списании долгов по кредитам участникам СВО. Данная мера распространяется на тех, кто подписал контракт после 1 декабря 2024 года.

Источник - readovka.news
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