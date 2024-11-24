Пусть гибнет Америка, лишь бы досадить Трампу. Демократы США взяли курс на двоевластие, - О.Розанов

06:54 24.11.2024

24.11.2024 | ОЛЕГ РОЗАНОВ



Демократы США готовятся создать "теневой кабинет министров" в Конгрессе США, тем самым взяв курс на двоевластие и саботаж любых инициатив Трампа.



Член палаты представителей демократ Уайли Никл (демократ от Северной Каролины) предлагает демократам сформировать "теневой кабинет", выступающий против законодательной повестки Дональда Трампа.



Никл изложил свою идею в статье в The Washington Post, заявив, что Америке пора "позаимствовать у наших британских друзей и назначить теневой кабинет, чтобы дать отпор худшим проявлениям второй администрации Трампа".



Он выступил на эту тему и в палате представителей, заявив, что "новые времена требуют новых решений": "Прошлая неделя нас задела. Как демократы, мы просто не смогли убедить американский народ, что у нас есть лучшие идеи для решения их проблем, но они у нас есть. Теперь нам нужно отряхнуться и приготовиться к борьбе".



Никл привел конкретные примеры тех, кто, по его мнению, должен занять некоторые из этих должностей в теневом кабинете, начав с печально известного распространителя слухов о сговоре Трампа с Россией сенатора Адама Шиффа (демократ от Калифорнии).



"Если Трамп попытается превратить систему правосудия в оружие против своих политических оппонентов во главе с Мэттом Гетцем, мы можем увидеть нового сенатора Адама Шиффа в качестве нашего теневого генерального прокурора, выступающего против замены наших независимых прокуроров сторонниками Трампа", – сказал Никл, умолчав о том, что демократы использовали систему правосудия для преследования своих политических оппонентов – Трампа и его сторонников – на протяжении всего правления администрации Байдена-Харрис.



"Если Трамп попытается ликвидировать министерство образования, конгрессмен Джахана Хейз, бывший учитель года, может занять пост теневого министра образования, чтобы громко защищать государственное образование в Соединенных Штатах", – сказал Никл.



"Если Трамп прикажет Марко Рубио передать Украину и большую часть Восточной Европы российскому Президенту Владимиру Путину, конгрессмен Грег Микс в качестве теневого госсекретаря [мог бы] стать сильным голосом в поддержку поддержания международных отношений и защиты демократии внутри страны и за рубежом", – продолжил он, представив сенатора Майкла Беннета (демократ от Колорадо) в качестве теневого министра финансов, конгрессвумен Сьюзан Дельбен (демократ от Висконсина) в качестве теневого министра торговли и представителя Адама Смита (демократ от Вашингтона) в качестве теневого министра обороны.



По мнению Никла, Смит мог бы "противостоять угрозе Трампа применить военную силу против его политических оппонентов и работать над тем, чтобы министерство обороны оставалось верным Конституции, а не какому-то подражателю диктатору".



Никл также забил тревогу в связи с тем, что бывший член палаты представителей Ли Зелдин (республиканец от Нью-Йорка) по решению Трампа возглавит Агентство по охране окружающей среды, призвав члена палаты представителей Кэти Кастор (демократ от Флориды) "защитить воздух, которым мы дышим, и воду, которую мы пьем".



"А если Трамп будет настаивать на запрете абортов по всей стране, конгрессмен Роза ДеЛауро может занять пост теневого министра здравоохранения и социальных служб, чтобы защитить право женщин на выбор", – подвел черту Никл.



Он дал понять, что теневой кабинет призван "противостоять экстремальным атакам MAGA на наше правительство", а также "ясно заявлять о том, за что мы выступаем, а не только против чего мы выступаем".



Идею Никла поддержал лидер демократов в сенате Чак Шумер: "Особые отношения между Соединенными Штатами и Великобританией распространяются не только на нашу силу на мировой арене, но и на нашу общую приверженность демократии. По ту сторону Атлантики у британцев есть то, чего нет у нас: команда из оппозиции, которая отражает членов кабинета правительства. Они пристально, публично наблюдают за кабинетом, бросая вызов, изучая и предлагая новые идеи".



Шумер назвал "теневой кабинет" "еще одной формой сдержек и противовесов".



Поражение отправило Демпартию США в глубокий нокаут: потерян не только Белый дом, но и, похоже, обе палаты конгресса, а в Верховном суде большинство и так у консерваторов. Иными словами, Республиканская партия может получить контроль над всеми тремя ветвями власти.



"После того как ноябрьские выборы ознаменовали начало новой эры единого республиканского правления в Вашингтоне, лидеры демократов по всей стране вновь готовятся возглавить сопротивление программе Дональда Трампа на второй срок", – пишет британская The Guardian.



Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что в следующем месяце он созовет специальную законодательную сессию для "защиты ценностей и основных прав Калифорнии".



Так, избранный губернатор штата Вашингтон, демократ Боб Фергюсон, который в настоящее время является генеральным прокурором штата, заявил, что его юридическая команда в течение нескольких месяцев готовилась к возможности второго срока Трампа. Эта работа включала "построчное" изучение "Проекта 2025" – политического плана объемом более 900 страниц, подготовленного советниками Трампа.