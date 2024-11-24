|08:26 Афганский транзит: начнет ли Трамп Большую игру? - Станислав Тарасов
08:19 Илон Маск снова стал богатейшим человеком на планете: его состояние достигло $348 млрд
08:12 В Париже продан скелет "самого большого динозавра" в истории аукционов - 22-метровый апатозавр ушел за €6 млн
08:07 Путь Германии от превосходства к отчаянию, - The Economist
07:55 Министр торговли Туркменистана Бегенч Гочмоллаев задержан сразу после увольнения с поста
07:51 Андрей Рудалев: Демография – не про деньги
07:40 "В 2025 году мир утонет в крови", - прогнозы от The Economist
07:06 Каспийский тюлень как индикатор казахстанской жестокости, - Жулдыз Жапарова
06:59 Трамп окружил себя женщинами: итоговое назначение
06:54 Пусть гибнет Америка, лишь бы досадить Трампу. Демократы США взяли курс на двоевластие, - О.Розанов
06:49 Спецоперация на минувшей неделе. Фронт трещит по швам, ВСУ теряют боеспособность, переговоров не будет, - Г.Алехин
06:45 Путин подписал закон о ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Штраф будет - до 60 млн рублей
00:38 Охота на "Крысу" (Веремейчика). Белорусские чекисты достали предателя в экзотической стране
00:20 Лос-Анджелес на законодательном уровне закрепил статус "города-убежища" для мигрантов
00:14 Садыр Жапаров подписал закон о запрете электронных сигарет в Кыргызстане
00:13 МИД Франции Барро: "ВСУ могут применять дальнобойные ракеты по территории РФ"
00:12 Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля и его бывшего министра обороны, - Д.Минин
00:11 "Обнуляет стратегию Запада". Что показал удар "Орешником" по "Южмашу", - Геворг Мирзаян
00:08 Резервное золото бежит из англосаксонского мира, - Валентин Катасонов
00:03 В Тбилиси опять майдан. Участники акции протеста перекрыли площадь Героев
|22:12 Спутник MethaneSAT следит за выбросом метана из газовых месторождений Туркменистана и за отрыжками коров крупных ферм в США
16:25 Молчание Трампа... Новый президент США вляпался в стратегическую неопределенность, - В.Скачко
16:22 Транзит власти в Казахстане: сценарий и подготовка преемника, - Виктор Долгов
16:13 Ирландского бойца Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании
16:00 Астана. Волонтерку Перизат Кайрат обвинили в присвоении миллионов долларов казахстанцев
15:57 США развернули против России беспрецедентные финансовые санкции: к чему это приведет
15:53 "Зеленый террор" на Украине: затянувшаяся агония режима Зеленского, - Тая Сильвергальм
15:51 Плутни псевдопатриотов. Идеологические мошенники Европы, - Сергей Кожемякин
14:52 Снят с должности командующего группировкой "Юг" ВС РФ генерал-полковник Анашкин. За фальш в докладах
14:35 Задержан бывший спикер Жогорку Кенеша Киргизии Канатбек Исаев
13:16 Если человечество хочет жить, Украина, выродившаяся в диктатуру Зеленского, должна умереть, - Ростислав Ищенко
13:11 В Европе зафиксирован взрывной рост преступлений против христиан
13:08 Иран активизировал развитие ядерной программы в ответ на давление МАГАТЭ
13:05 India Today: Трамп станет убийцей глобализации
13:04 "Массовая гибель каспийского тюленя сильно настораживает"
13:03 Отрыв от реальности. о позиции Евросоюза в отношении военного конфликта на Украине, - "Завтра"
13:01 Умер Скотт Беннетт, экс-офицер ВС США, просивший о гражданстве России
13:00 Купи слона: как в Индии зарождается рынок слоноподобных роботов
12:57 С "азербайджанским" газом Европа перехитрила сама себя, – Politico
12:55 В Пакистанской Курраме расстреляны машины с мирными шиитами - более 40 погибших
12:54 ВС РФ вплотную подошли к Великой Новоселке – итоговая сводка Readovka за 22 ноября
10:59 За "взятки в размере 250 миллионов долларов". Федсуд США выдал ордер на арест одного из богатейших людей планеты - индуса-олигарха Гаутама Адани (116 млрд долларов)
07:45 Жулдыз Жапарова: "Крысиные бега" казахстанского бюджета: как дефицит влияет на страну и чего ждать населению
07:42 Новый уровень угрозы: что эскалация войны в Украине значит для Казахстана, - Ахмет Талапулы
07:40 Алма Абишева: Генетики объяснили, чем "кожа" отличаются от других казахских "ру"
07:29 Южная Америка и Россия окажутся спасителями Китая, - Дмитрий Скворцов
06:47 Ударная волна от столкновения 5-ти галактик "Квинтет Стефана" достигла Земли
06:30 The Washington Times: Уходящая администрация США разжигает войну с Россией
06:24 Елена Панина: "Орешник" - как достичь эффекта ЯО без ЯО
06:18 Война по доверенности закончена: Путин поставил Запад перед роковым выбором, - Александр Яковенко
06:09 Псы Трампа. Команда молодости нашей.., - Илья Титов
|Трамп окружил себя женщинами: итоговое назначение
06:59 24.11.2024
23 ноября избранный президент США Дональд Трамп пополнил команду своей будущей администрацией еще одной женщиной, сообщает Zakon.kz.
Так, на пост главы Министерства сельского хозяйства страны он выдвинул свою экс-советницу по внутренней политике Брук Роллинc. Новостью он поделился в своей персональной соцсети, после чего ее продублировала и сама будущая глава Минсельхоза.
Во время первого президентского срока Трампа 52-летняя Роллинз возглавляла Совет по внутренней политике. Если Сенат утвердит ее кандидатуру, Роллинз возглавит учреждение численностью 100 тыс. человек с офисами в каждом округе страны. В их компетенцию входят:
программы развития фермерства и питания;
лесное хозяйство;
кредитование домашних и фермерских хозяйств;
продовольственная безопасность;
развитие сельских районов;
сельскохозяйственные исследования;
торговля и многое другое.
В текущем году бюджет министерства составил 437,2 млрд долларов. На посту министра сельского хозяйства Роллинз доверят консультировать администрацию по вопросам введения налоговых льгот на биотопливо.
Этим назначением Дональд Трамп завершил формирование своей будущей администрации.
Таким образом, Роллинз становится четвертой женщиной в новой команде Трампа.
24 ноября 2024
Алия Абди