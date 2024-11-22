Каспийский тюлень как индикатор казахстанской жестокости, - Жулдыз Жапарова

07:06 24.11.2024 Каспийский тюлень как индикатор казахстанской жестокости. Мнение эксперта

Почему экологическая ответственность в Казахстане стала личным делом каждого?



Жулдыз Жапарова

22.11.2024,

Каждую осень на побережье Каспийского моря разыгрывается страшная драма: десятки, а то и сотни мертвых тюленей находят выброшенными на берег. Этот год стал особенно тревожным. Только за три недели, с 24 октября по 18 ноября, в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружено почти две тысячи туш - 1989 погибших животных. Судьба этих животных - это не только экологическая катастрофа, но и отражение того, как природа реагирует на наши действия. Загрязнение, браконьерство, изменения климата - что именно приводит к этим трагедиям, читайте на Liter.kz.



О тюленях с любовью

Асель Баймуканова, исследовательница Института гидробиологии и экологии, посвятила 11 лет изучению каспийских тюленей. Эти уникальные морские млекопитающие - единственные представители своего вида в Казахстане и эндемики Каспийского моря. Асель изучает их поведение, участвует в экспедициях и документирует изменения окружающей среды, которые затрагивают не только жизнь тюленей, но и нас самих.



"Меня однажды спросили: "Вы реально занимаетесь исследованиями каспийских тюленей?". И я поняла, что никогда толком не рассказывала, чем занимаюсь", – делится Асель.



Асель изучает поведение тюленей, снимая их на видео и фото, анализирует полученные данные. За четыре года работы она идентифицировала более 60 поведенческих актов на трех лежбищах.



"Мы выпустили пять фильмов о каспийском тюлене, морском мусоре, угрозах и промысле. Я сама занимаюсь монтажом. А еще люблю снимать мордочки тюленей – это моя слабость", – заметила исследователь.



За 11 лет Асель участвовала в более 25 экспедициях. Каждый выезд – это жизнь в палатках, работа в экстремальных условиях и постоянное моделирование новых ситуаций.



"Жизнь исследователя в полевых – это не просто план, который составляется в теплом офисе. Например, раньше острова, где мы наблюдали тюленей, находились в двух километрах от лагеря и добраться до них можно было только на лодке. Сегодня из-за обмеления пролив стал суше, и для съемок приходится проходить два километра по песку, сидеть под палящим солнцем и продолжать путь еще 2,5 км", – заметила она.



Обмеление Каспия – одно из ключевых наблюдений исследователей.



"Когда я впервые приехала сюда в 24 года, островов было три. Сегодня они соединились с косой. Мы наблюдаем, как Каспий меняется. С одной стороны, это грустно – исчезли привычные лежбища тюленей. С другой – такие изменения происходили всегда. Теперь мы – свидетели истории, которую будут изучать другие", – рассказала девушка.



"Тюлень – индикатор человеческой жестокости"

Каспийский тюлень – индикаторный вид. Его состояние отражает здоровье экосистемы, но, по словам Асель, он стал и индикатором человеческой жестокости.



"Мы часто слышим, что тюлени вредят рыболовству, хотя исследования показывают обратное. В их рационе – мелкие донные рыбы, такие как бычки. Промысловые виды в рационе встречаются редко, ведь тюлени не могут проглотить крупную рыбу целиком", – заметила специалист.



Однако страх перед "вредом" приводит к насилию.



"Мы сталкиваемся со случаями, когда тюленей избивают или пытаются выгнать с лежбищ. Это вызывает разочарование. Как понять тех, кто не умеет восхищаться и наблюдать за животным без вреда?" – задается вопросом Баймуканова.



Исследователи также фиксируют механические повреждения у мертвых тюленей – порезы, отрезанные головы, запутывание в сетях.



"За месяц мониторинга на побережье Тубкараганского полуострова мы обнаружили 305 мертвых тюленей. У 3% из них были механические повреждения, часть – следствие незаконного лова", – заявила она.



Сложность в том, что причины гибели не всегда очевидны.



"Возможно, дело в эпидемиях, загрязнении или природных явлениях. Но почему трупы находятся только в отдельных локациях? Чтобы ответить на этот вопрос, нужны совместные усилия геологов, токсикологов, вирусологов и экологов", – заметила исследователь.



Асель особенно ценит работу своей команды, где каждый наш сотрудник – это уникальный набор знаний. Молодые специалисты занимаются изучением питания, возраста, численности и распределения тюленей. У них есть ихтиологи, гидробиологи, ГИС-специалисты. Но главные герои – полевики, влюбленные в дорогу.



Сама Баймуканова работает с отцом и сестрой, а в свободное время проводит лекции, делится результатами исследований.



"У меня есть сертификат внешнего пилота. Я управляю дронами, хотя однажды уронила один – к счастью, не разбила", – смеясь говорит казахстанка.



Каспийский тюлень – это больше, чем животное

Асель Баймуканова верит, что каждый тюлень важен. Она называет их любознательными, красивыми и уникальными животными, которые заслуживают уважения и заботы.



"Я надеюсь, что наши исследования помогут не только сохранить популяцию каспийского тюленя, но и научат людей смотреть на мир по-другому – с уважением к природе и ее обитателям", – заявила она.



2000 мертвых тюленей за месяц

По данным Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, с 24 октября по 18 ноября 2024 года только в Тупкараганском районе Мангистауской области было найдено 1989 туш мертвых животных.



Особое внимание специалистов привлек последний мониторинг, проведенный 18 ноября. Во время облета береговой линии и островов Кулалы, Морской, Подгорный и Новый, а также территорий Каражанбас и Каламкас, было обнаружено еще 834 туши тюленей. Однако состояние останков не позволило отобрать патологический материал для исследований из-за их сильного разложения.



Природные факторы или человеческий фактор?

В Министерстве сельского хозяйства прокомментировали ситуацию, отметив, что предварительные версии причин гибели связаны с природными явлениями.



"Комитет рыбного хозяйства предполагает, что причиной могли стать выбросы природных газов вследствие подводных землетрясений. Однако окончательные выводы будут сделаны после завершения лабораторных исследований", - говорится в сообщении.



Специалисты продолжают исследовать ткани погибших тюленей. На 13 ноября 2024 года Комитет ветеринарного контроля и надзора подтвердил, что пробы, исследованные методом ПЦР на инфекционные заболевания, включая пастереллез, птичий грипп и чуму плотоядных, дали отрицательный результат.



Мониторинг и утилизация

На побережье продолжается сбор и утилизация туш на специально оборудованных полигонах с соблюдением санитарных норм. Рыбинспекция продолжает мониторинг акватории территориальных вод, чтобы выявить дополнительные факторы, способствующие массовой гибели.



Случаи гибели каспийских тюленей фиксируются регулярно. Напомним, что в 2000 году была зафиксирована гибель около 10 тысяч особей, причиной которой стал хронический токсикоз, вызванный загрязнением.



Как отметила исследователь каспийских тюленей Асель Баймуканова, специалисты готовят подробный отчет о смертности животных.



"Мы работаем без выходных. Предварительные результаты планируется опубликовать в конце января", - заявила Баймуканова.



Проблема гибели тюленей поднимает важные вопросы о состоянии экологии Каспийского моря. На фоне резкого увеличения числа погибших животных специалисты и общественность призывают усилить меры по сохранению экосистемы этого уникального региона. Источник - Liter.kz

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