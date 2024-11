"В 2025 году мир утонет в крови", - прогнозы от The Economist

07:40 24.11.2024

"В 2025 году мир утонет в крови". По Сети расползается сообщение от имени The Economist

24 ноябрь, 2024, Вадим Маршал



По русскоязычным Telegram-каналам стало расползаться пугающее сообщение от имени британского журнала The Economist.



На нем представлена обложка ноябрьского выпуска с предсказаниями на 2025 год с пугающей фразой: "В 2025 году мир утонет в крови".



Следующий за этим посланием текст гласит:



В сети прогремела новая обложка легендарного пророческого журнала The Economist. Никто даже не скрывает, что им владеют мировые кланы, управляющие правительствами. Поэтому их обложки - не прогнозы, а прямые указания. COVID 19, СВО, победа Трампа - все сбывается с беспощадной точностью уже 50 лет.



Далее авторы сообщения предлагают узнать, кто первым применит ядерное оружие, какой будет Россия после окончания СВО и какая пандемия "унесет миллиард жизней по всей планете".



Фото: скриншот материала The Economist



В самом конце сообщения пользователями предлагается пройти по ссылке и провалится в пропасть партнерских материалов с не менее пугающими заголовками. Одним словом, несложно понять, что это такое.



Спешим вас разочаровать. Британский журнал действительно выпускает каждый год обложки с трендами будущего года. Но расшифровывает он сам свои пентаграммы совсем иначе. Вот как выглядит объяснение послания.



На первом месте у авторов стоит вопрос американских выборов и их глобального влияния. Возвращение Дональда Трампа к власти может существенно изменить курс страны в вопросах миграционной политики, военной стратегии и международной торговли. Его приверженность лозунгу "Америка превыше всего" способна пошатнуть уверенность международных партнеров в надежности американских обязательств.



Второй важный аспект касается общественных настроений. После масштабной волны выборов 2024 года традиционные политические силы показали свою неэффективность. Избиратели жаждут изменений, и неспособность новых лидеров оправдать эти ожидания может привести к социальным волнениям.



Третий фактор - международная нестабильность. Аналитики предполагают, что при новой администрации США могут подтолкнуть Украину к компромиссу с Россией и дать карт-бланш Израилю в региональных конфликтах. Это может усилить влияние группы стран, которую называют "союзом нестабильности" - Китая, России, Ирана и КНДР.



Четвертая тенденция связана с торговой политикой. Американо-китайское противостояние выражается в усилении тарифных барьеров. В ответ на протекционистские меры китайский бизнес ищет новые рынки для экспансии.



Фото: Коллаж Царьграда



Пятым трендом является развитие экологичных технологий. КНР активно продвигает экспорт солнечных батарей, накопителей энергии и электротранспорта, компенсируя этим внутренние экономические сложности. Это может стать поворотным моментом в борьбе с глобальными выбросами.



Шестой вызов - постинфляционная экономика. Западным странам предстоит найти баланс между сокращением дефицита и увеличением оборонных расходов. Это потребует непопулярных финансовых решений.



Седьмая проблема заключается в старении политических элит. Избрание самого возрастного президента США поднимает вопрос о возрастных ограничениях для политиков. Китай же ищет способы извлечь выгоду из глобального демографического старения.



Восьмое направление - развитие искусственного интеллекта. Несмотря на триллионные инвестиции в инфраструктуру ИИ, компании все еще находятся в поиске эффективных способов его применения.



Девятая тенденция затрагивает транспортную сферу. Геополитическая напряженность осложняет международные перевозки, а европейская система свободного передвижения требует пересмотра.



Десятый аспект связан с непредсказуемостью будущего. События прошедшего года показали, что следует быть готовым к самым неожиданным поворотам в 2025 году.