Илон Маск снова стал богатейшим человеком на планете: его состояние достигло $348 млрд

08:19 24.11.2024

Американский бизнесмен Илон Маск побил свой собственный рекорд и вновь возглавил список богатейших людей мира по версии Bloomberg.



Накануне его состояние достигло исторического максимума в 348 млрд долларов. При этом ранее рекорд был 340,4 млрд, он также был установлен Маском в ноябре 2021 года.



К примеру, основатель Amazon Джефф Безос, обладает состоянием в 219 млрд долларов.



Рост благосостояния Маска связан с успехами его компаний Tesla и стартапа xAI в области искусственного интеллекта.



Bloomberg отмечает, что победа Дональда Трампа на выборах президента США также сильно повлияла на успех бизнесмена и рост стоимости его компаний. Маск был одним из немногих крупных предпринимателей, публично поддержавших кандидатуру Трампа на выборах в президенты.