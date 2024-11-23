|Узбекистан. Блогер и бывший депутат Кобил Дусов признан виновным в оскорблении замминистра образования (16+)
12:34 24.11.2024
Блогер Кобил Дусов признан виновным в оскорблении замминистра
Бывший депутат от Бостанлыкского района, блогер Кобил Дусов признан виновным в оскорблении заместителя министра дошкольного и школьного образования Фархода Бокиева и приговорен к 1 году ограничения свободы.
Приговор был оглашен сегодня, 22 ноября, на открытом заседании Чиланзарского районного суда. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.
Согласно приговору, Дусов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 140 УК РУз (Оскорбление в связи с исполнением потерпевшим своего служебного или гражданского долга) в отношении потерпевшего Бокиева.
По мнению суда, вина подсудимого основана, помимо показаний потерпевшего, на собранных доказательствах, в частности, в профиле Facebook "Кабул Дусов" и Telegram-канале "Kobul Dusov | RASMIY KANAL" и полностью подтверждена отчетом проверки канала.
Дусову на 1 год запрещено покидать место жительства с 21:00 до 07:00, а также предписано не пользоваться Интернетом, не участвовать в общественных и иных мероприятиях, ежемесячно регистрироваться в отделе пробации по месту жительства и не менять место жительства без согласия органа, осуществляющего надзор за заключенными.
Судья С.Мамадиев напомнил, что заинтересованные лица по уголовному делу имеют право обратиться в гражданский суд о взыскании материального и морального вреда. На приговор можно подать апелляционную жалобу в течение указанного срока.