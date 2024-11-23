Узбекистан. Блогер и бывший депутат Кобил Дусов признан виновным в оскорблении замминистра образования (16+)

12:34 24.11.2024

Блогер Кобил Дусов признан виновным в оскорблении замминистра



Бывший депутат от Бостанлыкского района, блогер Кобил Дусов признан виновным в оскорблении заместителя министра дошкольного и школьного образования Фархода Бокиева и приговорен к 1 году ограничения свободы.



Приговор был оглашен сегодня, 22 ноября, на открытом заседании Чиланзарского районного суда. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.



