 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Яков Кедми: Прислушайтесь к Путину! Украина может перестать существовать уже в 2025 году
12:52 24.11.2024

Михаил Рябов. 23.11.2024

Киев и страны Запада напрасно игнорируют предупреждения Владимира Путина, следствием отказа от переговоров на условиях России станет прекращение существования Украины как государства уже в следующем году.

Такое мнение высказал израильский комментатор Яков Кедми на канале журналиста Александра Вальдмана, обсуждая удар новой ракетой "Орешник" по "Южмашу".



"Сегодня способность России нанести непоправимый ущерб намного выше, чем они могли себе представить", – сказал Кедми.

Он полагает, что Украина зря отказывается от переговоров.

"Я бы посоветовал обратить на одну фразу, которую сказал Путин несколько дней назад.

Продолжение военных действий на Украине и отказ идти на переговоры и на мирное соглашение на условиях, которые он огласил, ставят под угрозу само государственное существование Украины.

То есть, существование Украины как государства будет под сомнением. Оно может перестать существовать как государство и формально в следующем году, если военные действия будут продолжаться.

Не стоит от этого отмахиваться. Они рискуют сами собой", – считает Кедми.

Источник - politnavigator.net
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