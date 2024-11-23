Что главное в Орешнике? В Британии "отважно" советуют ...не бояться, - Spectator

12:56 24.11.2024

The Spectator

Великобритания



О ракете, которой Путин ударил по Украине

Spectator: в Британии "отважно" советуют не бояться "Орешника"



Ударом ракеты "Орешник" по Днепропетровску Россия отправила политический сигнал, пишет The Spectator. Он адресован не только Украине, но и всему Западу - включая Великобританию, Германию и США - это попытка воспрепятствовать продолжению и расширению военной помощи Киеву.



Фабиан Хоффман (Fabian Hoffmann) - научный сотрудник и докторант Ядерного проекта при Университете Осло.



На этой неделе Россия ударила по Днепру (Днепропетровску) - как вчера подтвердил президент Путин, новой баллистической ракетой средней дальности под названием "Орешник". Путин назвал это ответом на украинские удары по территории России западными баллистическими ракетами ATACMS производства США и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства.



До этого подтверждения успели возникнуть предположения, что Россия могла запустить межконтинентальную баллистическую ракету. Эту догадку первоначально озвучил сам президент Зеленский, отметив на следующее утро после атаки, что траектория полета соответствует характеристикам межконтинентальной баллистической ракеты.



Эти догадки подпитывались в том числе видеозаписями атаки, по которым стало ясно, что ракета несла боеголовку с разделяющейся головной частью. Разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН) позволяет одной ракете нести несколько боеголовок, способных поражать несколько целей независимо друг от друга. Это значительно увеличивает разрушительный потенциал ракеты и осложняет задачу противоракетной обороне.



До этой недели технология РГЧ ИН на вооружении России ограничивалась баллистическими ракетами промежуточной и межконтинентальной дальности. Теперь мы получили подтверждение, что Россия внедрила эту технологию на баллистическую ракету средней дальности "Орешник". На видеозаписи российской атаки видно минимум одну ракету с РГЧ ИН. По-видимому, она несла шесть боеголовок, которые молниеносно поразили цели.



Хотя Путин представил "Орешник" как новинку в арсенале России, по всей видимости, мы имеем дело лишь с некой производной от существующей конструкции. В теории система напоминает российскую баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Рубеж". Разработка ракеты РС-26 в России началась в 2008 году, но была свернута в 2018 году - не дожидаясь достижения полной эксплуатационной готовности. Ее максимальная дальность остается неопределенной. В ходе испытательных полетов был зафиксирован радиус поражения в пределах 2 000 км, хотя один из прототипов достиг 5 800 км. Такая дальность технически относит ракету к категории межконтинентальных баллистических - чаще всего порогом межконтинентальной дальности считается отметка в 5 500 км.



Новая ракета, по всей видимости, развивала существующую конструкцию, а не разрабатывалась с нуля - учитывая, что ВПК России (и в частности, ракетная промышленность) уже работает с максимальной отдачей в поддержку военной кампании на Украине. В этих условиях маловероятно, чтобы российская промышленность смогла спроектировать, разработать, испытать и поставить на вооружение принципиально новую ракету - к тому же в значительных количествах в относительно сжатые сроки.



Как и та ракета, которой ударили по Днепру, РС-26 может нести разделяющуюся головную часть - предположительно с четырьмя ядерными боеголовками. Однако ракета, использованная на этой неделе, по-видимому, все же несла больше боеголовок. Это предполагает, что она тяжелее и имеет меньшую дальность по сравнению с РС-26.



Цель атаки, город Днепр, сам славится ракетной промышленностью. В свое время он сыграл ключевую роль в разработке советских межконтинентальных баллистических ракет, а сегодня продолжает вносить лепту в ракетную программу Украины. Вероятно, Днепр был выбран в качестве цели как из-за символической подоплеки - поскольку ассоциируется с ракетами, способными поразить Россию, - так и из-за сугубо военной значимости.



Однако, судя по первым сообщениям с мест, атака не нанесла значительного ущерба и не привела к гибели людей. Это нельзя назвать полной неожиданностью. Новая баллистическая ракета на основе той, что изначально предполагалась для ядерного исполнения, вряд ли обладает точностью, необходимой для существенного ущерба при ударе обычными боеголовками. Недостаток точности ядерных боеголовок может компенсироваться огромной разрушительной силой, тогда как обычные боеголовки для максимального эффекта должны бить точно в цель.



Россия, вероятно, предполагала, что ее атака может и не достичь поставленных военных задач, но тем не менее осуществила ее - чтобы выслать политический сигнал. По-видимому, за решением стоит в первую очередь намек на ядерную угрозу, с которой ассоциируется технология РГЧ ИН. Таким образом посыл адресован не только непосредственно пострадавшей Украине, но и всему Западу - включая Великобританию, Германию и США - это попытка воспрепятствовать продолжению и расширению военной помощи Киеву.



Еще одно теоретическое обоснование атаки - продемонстрировать, что Россия сохраняет возможность наносить Украине урон по своему усмотрению, несмотря на ширящийся арсенал западных систем противоракетной обороны на службе ВСУ.



Система ПВО и ПРО "Пэтриот" (Patriot) американской разработки, самое передовое средство противоракетной обороны ВСУ, защищает от ударов баллистических ракет - но против угрозы нового типа наверняка окажется неэффективна. Продемонстрированные в ходе атаки траектория и скорость осложняют перехват и требуют специализированных возможностей противоракетной обороны, которые Украина еще не получила. Даже если такая ракета не сможет доставить боеголовки с высокой точностью, она все равно нанесет существенный ущерб - особенно при неизбирательном запуске по таким населенным пунктам, как Киев.



Великобритании и другим западным союзникам Украины важно избежать чересчур эмоциональной реакции на такое развитие событий. Хотя сигналы России не следует оставлять без внимания, мы можем быть уверены в том, что между запуском ракеты этого типа и использованием ядерной боеголовки - особенно против страны НАТО - остается значительный зазор. Более того, учитывая значительные риски, которые применение ядерного оружия может представлять для самой России, вероятность такой эскалации остается крайне низкой - по крайней мере, на данный момент.



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Командир танка задает вопрос членам экипажа:

- Что главное в танке?

- Орудие, - отвечает один.

- Броня, - говорит второй.

- Гусеницы, - докладывает третий.

- Нет, товарищи, - говорит сержант, - Главное в танке - не бздеть!