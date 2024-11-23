 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рон Пол: Так была ли "тайная миссия" Илона Маска? Жаль, если не было
13:14 24.11.2024

"Удвоив санкции, мы не изолировали Россию, Китай и Иран. Мы изолировали самих себя"

Рон Пол

Одной из самых обнадеживающих и многообещающих вещей, которые Трамп сказал в своей победной речи, это: "Я не собираюсь начинать войну. Я собираюсь остановить войны…"

Мы все понимаем, что у предвыборных обещаний после окончания выборов часто короткий срок годности. Но неоднократные разговоры в ходе предвыборной кампании Трампа о мире вместо войны, по крайней мере, показывают, что он считает это сильным аргументом для американских избирателей.

Перейдут ли разговоры о мире в план действия во второй президентский срок Трампа, если учесть, что на руководящие должности во внешней политике в своей новой администрации он назначил сторонников агрессивного курса? Трудно сказать, но сообщение на прошлой неделе о том, что он отправил Илона Маска на встречу с послом Ирана в ООН, было бы хорошим знаком, окажись оно правдой.

Иран заявляет, что встречи не было, и с учетом слухов о переговорах Трампа с Путиным и другими мировыми лидерами это тоже может быть газетной уткой.

А даже если неправда, что Трамп отправил Маска на встречу с иранцами, идея была бы хорошая. Почему Маск? Не предполагается, что он будет играть официальную роль в будущей администрации Трампа, поэтому его можно рассматривать как неофициального советника и друга президента. Плюс Илон Маск - бизнесмен, и он говорит на ином языке, нежели дипломаты.

Зачем встречаться с иранцами? О чем говорить? Одной из важных тем могли бы быть заявления ФБР при Байдене о том, что существовал иранский заговор с целью убийства Трампа, на тот момент кандидата в президенты. Как писали многие обозреватели, включая бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, заговор, о котором говорится в обвинительном заключении ФБР, выглядит маловероятным.

Может ли быть, что воинствующие члены глубинного государства состряпали этот заговор, чтобы гарантировать, что у Трампа после вступления в должность не будет соблазна открыть диалог с Ираном? За ФБР тянется история сфабрикованных заговоров, поэтому, к сожалению, этот вариант нельзя сбрасывать со счетов.

Значит ли это, что утверждениям иранцев стоит доверять? Конечно, нет. Но обсудить это стоит.

Многие ожидают, что в свой второй срок Трамп вернется к политике "максимального давления", характерной для его первой администрации. Это было бы ошибкой. Трамп не вернется в тот же мир, когда он снова войдет в Белый дом. Прокси-война на Украине продемонстрировала, что санкции и давление в качестве инструментов внешней политики, как никогда, бесполезны.

Страны, находящиеся под американскими санкциями, все активнее объединяются и формируют собственные пути к торговле и дипломатии без США.

Иначе говоря, удвоив санкции, мы не изолировали Россию, Китай и Иран. Мы изолировали самих себя. Это ясно с появлением таких организаций, как БРИКС.

Чтобы процветать, Америке нужно больше внешней торговли, а не меньше. Фредерик Бастиа сказал: "Если границы не пересекают товары, их рано или поздно пересекут солдаты". За последнее время мы на это насмотрелись. Кто-то недавно написал, что, если только Никсон мог поехать в Китай, то, возможно, только Трамп может поехать в Иран. Заключение мира с Ираном стало бы достижением, которое отразилось бы на всем Ближнем Востоке и за его пределами.

Даже Израилю было бы выгодно отказаться от нынешнего состояния на грани войны с Ираном. Война разрушает, мир созидает. Давайте надеяться на новый подход.

Автор: Рональд Эрнест "Рон" Пол (Ronald Ernest "Ron" Paul) - американский политик, бывший член Палаты представителей от Республиканской партии. Перед выборами 2008 г. был претендентом на выдвижение в кандидаты на пост президента США. 13 мая 2011 г. официально объявил, что будет бороться за выдвижение в кандидаты от Республиканской партии на выборах президента США в 2012-м.

Перевод Анны Полуниной

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732443240


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