Голландец Макс Ферстаппен (команда Red Bull) стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"

13:50 24.11.2024

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен занял пятое место на 22-м этапе "Формулы-1" в Лас-Вегасе. Доведя количество своих очков до 403, он досрочно стал победителем общего зачета чемпионата текущего сезона. Это уже четвертый раз подряд, когда Ферстаппен становится чемпионом "Формулы-1".



Второе место в зачете занимает британец Ландо Норрис (McLaren), набравший 340 очков. В Лас-Вегасе он пришел к финишу шестым. Первое место в гонке занял британец Джордж Расселл (Mercedes), а второе - напарник Рассела по команде Льюис Хэмилтон. Третьим пришел Карлос Сайнс (Испания, Ferrari).



Макс Ферстаппен стал шестым гонщиком "Формулы-1", выигравшим чемпионат минимум четыре раза. Рекорд принадлежит немцу Михаэлю Шумахеру и британцу Льюису Хэмилтону (у каждого по семь чемпионских титулов).



В "Формуле-1" назревает конфликт между гонщиками и Международной автомобильной федерацией (FIA), под эгидой которой проводится чемпионат мира.