Баходир Курбанов (бывший минобороны) назначен председателем СГБ Узбекистана

14:03 24.11.2024

Главой Службы государственной безопасности назначен генерал-лейтенант Баходир Курбанов, занимавший пост министра обороны Узбекистана. Об этом сообщил источник Kun.uz.



Баходир Курбанов заменит Абдусалома Азизова, отстраненного от должности главы СГБ.



55-летний генерал последние пять лет возглавлял Министерство обороны Узбекистана. Три дня назад он был утвержден Законодательной палатой Олий Мажлиса вместе с остальными членами правительства на должности министра.



Пока неизвестно, кто займет его место в Минобороны.



В 2015-2018 годах Курбанов Баходир Низамович работал начальником Главного управления внутренних дел города Ташкента, в феврале 2018 года ему было присвоено воинское звание генерал-майора, он был назначен на должность командующего войсками Ташкентского военного округа. В феврале 2019 года Курбанов приступил к работе в должности министра обороны Узбекистана.



14 января 2021 года министру обороны было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.