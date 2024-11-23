 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Южмаш", где ты? - Александр Проханов
14:09 24.11.2024

традиционными русскими ценностями являются расписная матрешка, форма куполов на храме Софии Новгородской, а также ракетная система "Орешник"
Александр Проханов

Французский философ Паскаль произнес: "Камень, брошенный в море, меняет все море". Гиперзвуковая ракета "Орешник", ударившая в украинский завод "Южмаш", испепелившая его, своим попаданием изменила картину мира. Изменился ход военных действий на Украине. Изменился уровень конфликта между Россией и Америкой. Изменилась политическая обстановка в Европе. Случились перемены на будущем американо-китайском фронте. Изменились транспортный поток через Ормузский пролив, квоты на добычу нефти в ОПЕК, цены на кофейное зерно, состояние проселочных дорог в Вологодской губернии, выражение глаз Владимира Зеленского, почерневших от ужаса. Ракетная система "Орешник", возникшая в головах не известных нам советских ракетных гениев, изменила мир. Так гениальная мысль, рожденная в прошлом, формирует настоящее и будущее.

Мне, счастливцу, довелось описать советскую ядерную триаду, и советские ракеты были героями моих романов и моей публицистики. Я был свидетелем нескольких пусков на космодроме "Плесецк", когда гигантский факел загорался над лесами, уносился в небо и пропадал лучистой звездой. Я спускался в ракетные шахты, где дремали тяжелые баллистические ракеты, нацеленные на Лондон и Вашингтон. Я двигался под белорусскими звездами на мобильной ракетной установке "Тополь", знавшей свои цели в Германии и Франции. На Байконуре я восхитился уходом в небеса гигантской красавицы - ракеты "Энергия". Я был знаком с великими советскими технократами, создателями уникальной ракетной школы, творцами фантастических советских ракет. Среди них был Олег Дмитриевич Бакланов - организационный гений, собравший под своей властной дланью бесчисленные сонмы ракетчиков, создавших советский ракетно-ядерный щит. Советские военные технократы - это особое племя гениев и творцов, бесстрашных, дерзновенных, утверждавших: "Мы способны сделать все, что не противоречит законам физики".

Система "Орешник" и есть все то, что не противоречит законам физики. В среде стратегов-ракетчиков рождалось новое мировоззрение, созвучное учению космиста Федорова. Оно могло оживить обветшавшие доктрины, которыми потчевали советский народ высшие партийные школы, помпезные съезды компартии.

Мировоззрению не дано было состояться. После краха Советского Союза ракетчики сетовали в разговорах со мной: "Мы занимались открытиями в области науки и техники, а реализацию этих открытий мы доверили политикам, одни из которых оказались пустышками, а другие – мерзавцами". Пустышки и мерзавцы разрушили Советский Союз, нанесли чудовищный удар по советской военной техносфере, превратили ее в руины, отдавая ее в руки победившему нас американскому врагу. Тогда, при Горбачеве, взрывали уникальные ракетные шахты, каждая из которых была небоскребом, уходящим в центр земли, уникальной машиной, наполненной тысячью драгоценных изобретений. Эти взрывы звучали по всей стране, словно в шахтные установки попадали американские "Томагавки".

Офицеры ЦРУ шастали по ракетным КБ и заводам и уносили из сейфов сверхсекретные советские военные разработки. Кремлевские предатели рубили американскими гильотинами советские подводные лодки, уничтожали великую ракетную систему "Ока", а советские ракетчики отказывались уезжать из страны в заморские военные центры и уносили с заводов секретные чертежи, обмотавшись ими, как обматывались красным знаменем раненые командиры, спасая святыни от врага.

Разгром был ужасен, и казалось, непреодолим. Россия потеряла Прибалтику, Украину, Среднюю Азию, откатилась из всех районов Земли, и казалось, навсегда потеряла великую школу советского ракетостроения. Но это только казалось.

Путин, повинуясь законам русской истории, начал возрождение России, воссоздание великих технократических школ. Оживали превращенные в прах великие КБ и заводы. Корпорации по винтикам, по заклепкам, по гаечкам восстанавливали цеха и конвейеры. Задымились леса, вскипели океаны от пуска новых российских ракет. "Булава", "Синева", "Ярс", а потом "Калибр", "Кинжал" и, наконец, сегодняшний "Орешник".

Великий подвиг совершили ракетчики. Стариками, разбитые хворью, недугами, они покидали свои дома, вставали с одров и шли на заводы и в конструкторские бюро, возвращали сбереженные чертежи и открытия. Возрождение российской ракетной школы, сохраняющей сегодня Россию, является русским чудом, примером Большого стиля Путина, к которому относятся "Бессмертный полк", концерт Гергиева в сирийской Пальмире, Крымский мост, устремленный к Херсонесу.

Русское оружие свято, ибо оно сберегает мистическую святыню, имя которой - Россия. Архангел Михаил, архистратиг, ведущий за собой весь сонм русских святых, держит в руках копье. На будущей, еще не написанной иконе ангел Херсонеса в лазурном облачении, с белоснежными крыльями будет держать в руках ракетную систему "Орешник".

Патриотизм – это понятие, имеющее огромное наполнение. Конечно, это и русские березки, и русские одуванчики, и Пушкин, и "Времена года" Чайковского, и Сталинградская битва, и могилы павших героев, и божественный русский язык. Но в понятие "патриотизм" входит и обожание, поклонение великому русскому оружию, его красоте, мощи и святости. Ибо оно, будь то меч Дмитрия Донского или шлем Александра Невского, или штык бородинского гренадера, или простреленная шинель Александра Матросова, или разящий, праведный удар ракетной системы "Орешник" - все это символы неодолимой, непобедимой России, символ златоглавой, колокольной, молитвенной святой Руси.

Мы говорим сегодня о традиционных ценностях, о сбережении семьи, о богоподобии человека, о чудесном разделении рода людского на мужчин и женщин. Но не дай Бог нам снова вернуться к домострою, застрять в архаике, остановиться в развитии. Россия - страна гигантского рывка из древности в грядущее, страна восхитительной традиции и огненного авангарда. Традиционными русскими ценностями являются расписная русская матрешка, форма куполов на храме Софии Новгородской, а также ракетная система "Орешник". "Орешник" есть традиционная русская ценность.

Прекрасен русский лес. В нем ельник, сосняк, дубняк, березняк, осинник, ольховник и, конечно, орешник.

Источник - завтра
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