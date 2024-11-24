Ельцинский министр Козырев: В Беловежской пуще была "чистейшая измена Родине". Но армия перешла на нашу сторону (история)

15:31 24.11.2024

Михаил Рябов. 24.11.2024



У честных офицеров были все основания сбить самолет с Борисом Ельциным после сговора в Беловежской пуще, однако верхушка советской армии перешла на сторону заговорщиков.



Такими воспоминаниями поделился живущий в США ельцинский министр иностранных дел Андрей Козырев, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Ведущий эфира иноагент Михаил Зыгарь напомнил мемуары Леонида Кравчука, где тот признавался, что, вернувшись в Конча-Заспу под Киевом, увидев офицеров охраны, сначала принял их за тех, кто пришел его арестовывать как участника антигосударственного сговора.



"У нас было двойное ощущение. С одной стороны, мы знали, что сделали правильное дело. С другой стороны, оно было для нас тяжелым…. "А не собьют ли наш самолет?" Потому что с точки зрения советского офицера это чистейшая измена Родины. И потом этот вопрос со стороны военных возникал, что "мы давали присягу СССР, а это что такое, кто теперь Родина, которую защищать?" – сказал Козырев.



По его словам, участники сговора поняли, что им не угрожает опасность, когда встречать их в аэропорту Москвы приехал Евгений Шапошников – советский министр обороны, которому из Беловежской пущи сулили должность главы объединенной армии СНГ.



"Когда мы приземлились и увидели, что нас приехал встречать Шапошников… у всех отлегло от сердца. Потому что он был советский министр обороны и вновь назначенный министр обороны СНГ. Было понятно, что армия на нашей стороне", – сказал предатель.