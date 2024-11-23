Столкнулись с трубностями: что поменялось в Молдавии после выборов президента

17:42 24.11.2024 Майя Санду давит на оппозицию и готовится к новому голосованию



Игорь Кармазин



В Молдавии месяц прошел после скандальных президентских выборов. Тогда власти из-за неудовлетворительных результатов обещали пересмотреть действующую политику, но сейчас уже понятно, что этого не произошло. В правительстве появилось всего два новых лица, социальные статьи бюджета сокращаются, на пороге энергетический кризис из-за отказа от российского газа. Команда Майи Санду при этом готовится уже к следующей электоральной процедуре - парламентским выборам, которые должны пройти через полгода. "Известия" разбирались в ситуации.



Перестановки в правительстве оказались минимальными



В Молдавии 20 октября прошел первый тур президентских выборов, который стал настоящей сенсацией. Вопреки многочисленным прогнозам действующий глава государства Майя Санду не смогла получить абсолютного большинства, ее результат составил 42%, при этом главный конкурент Александр Стояногло набрал 26%, в итоге победителя выявили только во втором туре. Неудачно 20 октября прошел и еврореферендум, там прозападные силы получили микроскопическое большинство только за счет голосов молдаван, живущих в ЕС и США.



После произошедшего молдавские власти заговорили о масштабных преобразованиях, Майя Санду анонсировала громкие отставки членов своей команды. "Мы совершили много ошибок, хотя у нас были благие намерения. Некоторые люди в правительстве справились со своими задачами хуже других. Я думаю, что перемены пройдут уже до конца года", - говорила она, добавляя, что о запросах людей узнала в ходе предвыборных поездок. В СМИ при этом писали, что своих постов лишатся минимум шесть молдавских министров из четырнадцати.



В итоге, однако, глава правительства Дорин Речан объявил только о двух кадровых решениях. Во-первых, министр сельского хозяйства Владимир Боля пересел в вакантное кресло министра инфраструктуры. Вместо него заведовать аграрной политикой будет предприниматель Людмила Катлабуга, которая сразу призналась, что никакой программы действий у нее нет. Во-вторых, покинул свой пост глава МВД Адриан Ефрос, ему на смену пришла замглавы ведомства Даниела Мисаил-Никитина.



В оппозиции эти нехитрые рокировки назвали профанацией. "Смех сквозь слезы. Мне кажется, нас всех держат за дураков. Очень жаль, что некомпетентность является определяющей характеристикой этой власти", - заявил мэр Кишинева Ион Чебан. В свою очередь, бывший президент Игорь Додон подчеркнул, что "косметический ремонт" не соответствует запросу на перемены, нужна полная отставка правительства. Майя Санду при этом сообщила, что пришли добросовестные люди, которых следует уважать.



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Министр энергетики собирается в Россию



Похожим образом развиваются и другие сюжеты. Так, в ходе предвыборных баталий Майя Санду обещала больше внимания уделять социальной сфере и экономике, в Молдавии это особенно актуально, ведь страна является одной из беднейших в Европе. Сразу после завершения избирательной кампании, однако, дело приняло другой оборот. В конце ноября стало известно, что правящая партия переписала бюджет на оставшуюся часть года.



Согласно новому проекту, министерство здравоохранения получит на 72 млн леев меньше, чем планировалось, министерство соцзащиты - на 51 млн меньше, сократятся также траты на Агентство научных исследований. При этом министерству внутренних дел передадут дополнительные 153 млн леев, добавят денег и оборонному ведомству, которое в этом году и так получило рекордный объем средств. Увеличатся также взносы в Банк развития Совета Европы и Международный валютный фонд, чтобы в будущем Кишинев мог больше брать в долг.



Еще один важный сюжет касается отношений власти и оппозиции. Сразу после победы на выборах Майя Санду обещала стать "президентом для всех", консолидировать общество. На деле, однако, положение оппозиции продолжает ухудшаться. Известно, что по обвинениям в подкупе избирателей заведено 59 уголовных дел, проведено более 500 обысков, под ударом в первую очередь сторонники олигарха Илана Шора. В полиции при этом не скрывают, что ведут слежку и прослушивают телефоны "сотен, если не тысяч граждан".



Единственным направлением, где наметились изменения, стали отношения с Россией. Премьер-министр Дорин Речан заявил, что в перспективе было бы неплохо восстановить взаимодействие между странами, а министр энергетики Виктор Парликов даже засобирался на переговоры в Санкт-Петербург. Причина тут понятная. Дело в том, что в январе прекратит свое действие договор о транзите российского газа по территории Украины, в результате Приднестровье может остаться без голубого топлива, а Молдавия - без электричества, Кишинев в таких условиях ищет способы избежать энергетического кризиса.



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Следующие выборы пройдут через полгода



Через несколько месяцев в Молдавии должна пройти уже следующая электоральная процедура - парламентские выборы. Они будут даже важнее президентских, ведь страна является парламентской республикой, у законодательного органа полномочий больше, чем у главы государства. Конкретная дата голосования пока не определена. Считается, что в случае успеха Санду могла бы уже весной объявить внеочередные выборы, чтобы помочь своей партии PAS личным рейтингом. Теперь же, видимо, речь пойдет о летних месяцах или даже начале осени, чтобы избиратели, наоборот, позабыли о нынешних событиях.



При этом контуры будущей кампании прорисовываются уже сейчас. Партия Майи Санду будет по-прежнему делать ставку на проевропейских избирателей, методы пропаганды останутся прежними, мобилизация сторонников, которые живут в ЕС и США, будет проводиться еще активнее. Объединение при этом получит поддержку западных структур, характерными в этом смысле стали намеки ряда европейских политиков о том, что Брюссель снизит финансирование Молдавии, если большинство в парламенте получат противники PAS.



Среди оппозиционных сил выделяется несколько объединений. Во-первых, это Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона, который настаивает на проведении досрочных парламентских выборов. Во-вторых, это партия MAN популярного мэра Кишинева Иона Чебана. Тот сейчас занят укрупнением своего объединения за счет поглощения более мелких политических структур. В-третьих, это "Наша партия" бывшего мэра города Бельцы Ренато Усатого. Тот традиционно берет "бронзу" на президентских выборах, но вот на парламентских выступает хуже.



Главной интригой остается судьба Александра Стояногло, который вполне успешно оппонировал Санду на президентских выборах. Он уже объявил о размежевании с социалистами Додона, которые помогали ему бороться за пост главы государства. Теперь он либо создаст свою партию, либо примкнет к какой-то другой политической силе. Второй вариант может оказаться более предпочтительным, ведь никакого опыта партийного строительства у него нет, источники финансирования тоже под вопросом.



Что говорят эксперты



Молдавский политолог Александр Кориненко говорит, что шаги Майи Санду после переизбрания разочаровали даже многих ее сторонников.



- Главным вопросом стали перестановки в правительстве, многие ждали, что своих постов лишатся непопулярные министры здравоохранения, энергетики и экономического развития. Все они, однако, сохранили свои должности. Мне сложно предполагать, почему это произошло. Известно, что некоторые профессионалы, эксперты в своих областях принципиально отказываются работать в команде Санду. С другой стороны, сама президент, видимо, решила не рисковать, а сохранить команду преданных ей людей, - отмечает он.



Политический аналитик Корнелиу Чуря говорит, что произошла традиционная для выборного цикла ситуация. По его словам, президент в сложной ситуации пообещала людям изменения, но когда переизбралась на новый срок, то просто забыла про свои же слова.



- На повестке теперь парламентские выборы. Рейтинг партии PAS пока остается довольно низким, хотя у Санду и ее команды есть козыри в рукаве, в первую очередь это административный ресурс и голоса диаспоры. Если дела пойдут совсем плохо, то вполне возможно, что мы увидим интересные альянсы и союзы. Например, правящая партия может объединиться с кем-то из центристов, допустим, с Ионом Чебаном или Ренато Усатым, - прогнозирует он. Источник - Известия

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