 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В деревне Хорабыр Чувашской Республики торжественно открыт бюст Сталина
17:45 24.11.2024

Уже второй бюст Сталина в Чувашии

Автор: Сергей ШУЛЬДЯШОВ, соб. корр. "Правды". Чувашская Республика.
22-25 ноября 2024 года

В деревне Хорабыр Красночетайского района Чувашской Республики торжественно был открыт бюст И.В. Сталина. Он установлен возле дома участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Красной Звезды Ефима Николаевича Дадюкова. Его внук Юрий Дадюков, коммунист и известный краевед, заказал на свои средства изготовление бюста товарищу по партии скульптору Николаю Шемякину. Это уже второй бюст Сталина в Чувашии. Первый Николай Шемякин установил в деревне Вутабоси Канашского района на Аллее славы перед своим домом, где красуются также бюсты В.И. Ленина, К.Е. Ворошилова и В.И. Чапаева. А к 80-летию Великой Победы здесь должен появиться и бюст Маршала Победы Г.К. Жукова.

Мероприятие получилось массовым. На него, кроме местных жителей, прибыли коммунисты и их сторонники из Чебоксар, Новочебоксарска и ряда районов республики. Событие заинтересовало и привлекло многих!

Вначале состоялось вручение партийных билетов новым коммунистам. Первый секретарь Чувашского рескома КПРФ Александр Андреев поздравил собравшихся со 107-й годовщиной Великого Октября и вручил почетные грамоты рескома скульптору Николаю Шемякину, его супруге Надежде Пантелеймоновне и Юрию Дадюкову.

Почетное право открыть бюст было предоставлено Юрию Дадюкову и Николаю Шемякину. Первый секретарь Красночетайского райкома КПРФ Геннадий Патьянов, выступая, отметил, что коммунисты района с воодушевлением поддержали идею установить бюст Сталина. Они помогли со строительными материалами, транспортировкой бюста и его установкой. Скульптор Николай Шемякин в своем выступлении поделился творческими планами. А Юрий Дадюков рассказал, как зародилась в его голове мечта об установке в родной деревне сталинского бюста. И вот она осуществилась!

Данное событие посвящается 145-летию со дня рождения И.В. Сталина и 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Все благодарили Николая Кузьмича Шемякина за его патриотические труды и похвальное желание оставить потомкам на долгую память скульптуры известнейших людей советской эпохи.

Завершилось мероприятие коллективным возложением цветов к бюсту великого советского вождя.

Источник - Правда
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