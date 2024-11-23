Мигрантофобия, как и нелегальная миграция, требует врачевания, - Константин Затулин

17:49 24.11.2024

Мигрантофобия, как и нелегальная миграция, требует врачевания

Против ксенофобии, за здравый смысл



20 ноября Дума приняла "Обращение к Председателю Правительства РФ М.В.Мишустину по вопросу реализации системных мер противодействия незаконной миграции". Выдержку из стенограммы заседания со своими выступлениями при обсуждении я опубликовал в своем официальном телеграм-канале.



Что тут началось! На фоне последовавшего шельмования в Царьграде и других околомалофеевских интернет-ресурсах пальму первенства по праву следует присудить добросердечному сайту "Конт", откликнувшемуся публикацией "Почему некому завалить Затулина". Тут ничего не поделаешь. Я заранее знал - все же в пятый раз депутат Государственной думы - какое неудовольствие на себя навлекаю, отстаивая собственную точку зрения.



После дискуссии в Думе и моей статьи в "Литературной газете" от 20 ноября делаю еще одну попытку объяснить, что к чему. Для тех, кто слушает и слышит.



Первое. В своем выступлении я сказал, что в тексте представленного нам документа, явно выходящего за рамки темы незаконной миграции, нет никакого упоминания о необходимости заняться репатриацией наших соотечественников, во исполнение принятого, но неисполняемого пока Указа Президента от 22 ноября от 2023 года. Что для реализации этого Указа нужно, наконец, разобраться в том, кто соотечественник, а кто нет и рассмотреть отлеживающиеся у нас в Думе законопроекты, предусматривающие утверждение списка исторически проживающих в России народов. Что мы все время будем наступать на грабли, если не разберемся не только в том, какая миграционная политика нужна России, но и кто должен ее осуществлять. Не сваливать все на МВД, а создать ведомство, компетентное в смысле и назначении трудовой миграции.



И, наконец, я предложил убрать из текста предложение о "государственной геномной регистрации и записи голоса иностранных граждан", а также "запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка".



Второе. Все мной сказанное пропустили мимо ушей, кроме геномной регистрации и запрета на школу. Почему я против?



Потому, что кровно заинтересованные в трудовых ресурсах и непревращении бывшей советской Средней Азии во вторую Украину, мы не должны демонстрировать волчий оскал и подрывать образ России как "города на холме". Люди, взвинчивающие мигрантофобию, исходят из презумпции виновности каждого иностранца, то есть миллионов уже находящихся в России людей. Не надо идти у них на поводу.



В соответствии с федеральным законом №242 "О государственной геномной регистрации в РФ" обязательной геномной регистрации у нас подлежат преступники, подозреваемые, близкие родственники пропавших без вести и неопознанные трупы. Все остальные - только с добровольного согласия. Если мигрант откажется, - мы что не пустим его в Россию? Значит, мы предлагаем не добровольную, а обязательную регистрацию. Вопреки Закону, специально оговорившему (ст. 3), что проведение регистрации не должно "унижать честь и достоинство".



"И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними" (Ев. от Луки, 6:31). Идея осчастливить всех въезжающих иностранных граждан (мы ведь не пишем "только из Средней Азии") геномной регистрацией вернется к нам бумерангом - нас примутся так же "исследовать" везде за рубежом. Ах да, я забыл, мы же теперь навсегда отказались от поездок в Турции, Абхазии, Египты и др.



Наконец, "почему не было салюта?" "Потому, что кончился порох". Тогда не нужно искать других причин. Не смогут ли мне сказать, в состоянии ли мы найти деньги и людей, чтобы организовать повальную геномную регистрацию 12 миллионов въехавших в 2023 году на всех КПП российских границ? Попробуйте их обустроить хотя бы для дактилоскопии, а не то, чтобы для "записи голоса иностранных граждан".



Третье. Статья 78 ФЗ "Об образовании в РФ" гласит: "Иностранные граждане обладают равными с гражданами РФ правами на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования". Есть ли у нас проблемы с обучением иностранных детей в наших школах?



Безусловно. Надо их решать: создавать дополнительные курсы и классы для плохо владеющих русским языком, финансировать дополнительную работу учителей и увеличивать их количество и др. (между прочим, это нелишне для наших детей и в некоторых национальных республиках Российской Федерации). Следить за соблюдением этнического баланса при зачислении, не допускать перекосов. И да, продвигать русский язык за рубежом, особенно в странах СНГ.



Но отказывать в приеме - это не только нарушить собственный закон и международные обязательства, но и отрезать от всякого своего влияния этих детей, отправляя их на улицу. Хотите больше молодежных шаек и банд? Получите.



Перестанем тогда лицемерить с поддержкой русскоязычия во всем мире, раз у себя дома не хотим пускать в школы, чтобы не учить русскому языку.



Четвертое. Я не добился (и не мог добиться) своего при принятии Обращения, текст которого впервые увидел за день до обсуждения. Но, надеюсь, заставил задуматься, хотя бы на будущее, многих из тех, кто голосовал. Обращение Госдумы - это рекомендации Правительству, а не закон к исполнению. И мне понятно, почему Госдума, не желающая слыть Госдурой, хватает через край, чтобы отбиться от недобросовестных критиков. Решать будут Президент и Правительство.



Но метастазы мигрантофобии и ксенофобии требуют врачевания. Давно махнул рукой на неизлечимого депутата Матвеева, который уже наговорил на статью за разжигание межнациональной розни. Но Оксана Дмитриева, независимый депутат от Петербурга, была просто отвратительна со своими суждениями о Конституции, которая де "не требует обучения русскому языку каждого жителя Земли". Что случилось с интеллигенцией в городе внука арапа Петра Великого?



Пятое. Несмотря ни на что, я проголосовал за Обращение к Правительству. Я принципиально выступаю за избавление от нелегальной миграции и причин, ее порождающих. И диагностировал это явление, призвав к борьбе с ним на много лет раньше, чем теперешние герои. В тексте Обращения мы ставим себе в заслугу принятие многих законов против нелегальной миграции, автором или соавтором которых (почти всех) я являюсь.



Не собираюсь подсоблять тем, кто малюет из меня "Затулло Душанбинского и Апшеронского". Не запугаете.



Константин Затулин

депутат Государственной Думы России, директор Института стран СНГ