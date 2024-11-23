В Бишкеке отметили 100-летие первой газеты Кыргызстана "Кыргыз Туусу" (Флаг Кыргызстана)

17:54 24.11.2024

Назгуль Абдыразакова



В столице Кыргызстана состоялось торжественное мероприятие, посвященное знаменательному событию - 100-летию со дня основания первой национальной газеты страны "Кыргыз Туусу". Этот день, ставший символичным для кыргызской журналистики, также отмечается как День кыргызской журналистики.



Праздничное мероприятие началось с показа видеоролика, который подробно рассказал о становлении газеты, ее вкладе в развитие медиа и культурной идентичности страны. За сто лет своего существования "Кыргыз Туусу" выпустила более 24 тысяч номеров, оставаясь важным источником информации для граждан Кыргызстана и отражая этапы становления государства.



На мероприятии обсуждались современные вызовы и возможности, стоящие перед кыргызской журналистикой. Участники отметили, что в условиях цифровизации необходимо адаптироваться к новым форматам подачи информации, оставаясь верными высоким профессиональным стандартам.



Заместитель министра культуры Кыргызстана Марат Тагаев в своем выступлении отметил, что столетний юбилей издания - это не просто праздник, а значимая историческая веха. "В современном мире, где появляются новые медиаформаты, традиционная пресса сохраняет свою важность, предлагая уникальные возможности для профессионального роста журналистов", - сказал он.



Заместитель спикера Жогорку Кенеша Джамиля Исаева в свою очередь поблагодарила редакцию за многолетний труд.



"Газета стала культурным и историческим наследием нашей страны. "Кыргыз Туусу" сыграла важную роль в воспитании патриотизма и сохранении кыргызского языка", - сказала она



Заместитель председателя Кабинета Министров Эдиль Байсалов напомнил, что качественная аналитическая журналистика сегодня как никогда важна. По его словам, именно аналитика помогает обществу лучше понимать социальные и экономические процессы. Поэтому он призвал журналистов к более глубокому освещению актуальных тем.



В честь юбилея президент Садыр Жапаров выделил 1 миллион сомов на развитие газеты и передал редакции автомобиль, произведенный в Кыргызстане, ключи от которого вручил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.