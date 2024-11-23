Уволен шеф Госбезопасности Узбекистана генерал Азизов

18:06 24.11.2024

Председатель СГБ Абдусалом Азизов уволен



Глава Службы государственной безопасности Узбекистана генерал-лейтенант Абдусалом Азизов отстранен от должности. Об этом сообщил источник Kun.uz.



По словам источника, одна из причин отставки связана с покушением на Комила Алламжонова, бывшего сотрудника администрации президента.



64-летний Азизов работал председателем СГБ с февраля 2019 года.



Ранее он работал министром внутренних дел с января по сентябрь 2017 года и министром обороны с сентября 2017 года по февраль 2019 года. 14 января 2019 года ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.



