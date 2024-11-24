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Антиколониализм - как последнее прибежище педофилов "англосаксонского Ватикана"
18:11 24.11.2024

Архиепископ Кентерберийский ушел, но скандалы не прекращаются

24.11.2024 | Олег СЕРГЕЕВ

В середине ноября духовный лидер Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби ушел в отставку. Вкупе с вновь сотрясающими Церковь Англии скандалами эту отставку связывают с публикацией сенсационного отчета о сексуальном насилии.

С именем духовного лидера "англосаксонского Ватикана", занимавшего этот пост с 2013 года, и без того было связано немало скандальных событий. За 10 лет службы Джастина Уэлби в Церкви Англии резко ускорились процессы "либерализации" – начали признавать однополые пары и вводить "гендерно-нейтральные" молитвы и термины по отношению к самому Богу. Глава "англосаксонского Ватикана" не раз подвергался критике и за разрешение благословлять извращенцев, и заявления по поводу христианского учения о браке – в духе "неважно", в каких отношениях, включая гомосексуальные, состоит пара и т. п.

Однако ставшие достоянием гласности нынешние факты издевательств над детьми и массового растления несовершеннолетних в детских религиозных летних лагерях в Англии и Южной Африке, которыми заведовала Церковь Англии, превзошли все предыдущее и по масштабам, и по скандальности. Там избивали и подвергали насилию сотни детей, причем старшее духовенство старалось закрывать на все это глаза.

Самого главу Церкви Англии со ставшими достоянием гласности преступлениями пока не отождествляют, но его уже обвинили в сокрытии фактов насилия над детьми со стороны его близкого друга – королевского адвоката и церковного проповедника Джона Смита, попечителя детского евангелического лагеря, в котором в то же время работал и сам Д. Уэлби, и был прекрасно осведомлен о преступной деятельности приятеля. Подробный отчет об этом лег на стол руководства Англиканской церкви еще в 1980-х гг. В 2017 году об этом даже был снят документальный фильм. Но последней каплей стало все же независимое расследование 2024 года, благодаря которому петиция с требованием отставки Уэлби собрала десятки тысяч подписей.

Тем временем Англиканская церковь и без того стремительно теряет прихожан. Только за последнюю декаду из-за оттока верующих закрылось более 3000 ее приходов. Общее число прихожан в англиканских церквях за четверть века упало в 2 раза. Теперь, после педофильских и прочих скандалов, эти тенденции не просто усилятся, а кратно возрастут. По мнению исследователей, практика показывает, что на этом дело не закончится. Ведущие британские СМИ уже кишат заголовками в духе "кто следующий". Да и сам Уэлби в прощальном обращении сделал на это намек. Один из пострадавших уже призвал епископа Линкольна Стивена Конвея последовать примеру архиепископа Кентерберийского. "Конвей мог остановить Джона Смита (Конвею докладывали о ситуации в лагере. - Прим.), привлечь его к ответственности, но потерпел неудачу, - пояснил он. - Мне плевать на его молитвы, я хочу его отставки".

Как известно, последним прибежищем негодяев является патриотизм, точнее педалирование соответствующей тематики записного патриотизма. Для негодяев из "англосаксонского Ватикана" и королевской семьи сегодня аналогичную роль играет тематика колониализма. Верхушка клира Церкви Англии судорожно пытается переключить с себя и коронованных особ (главный преступник Джон Смит являлся не только англиканским церковным проповедником, но и почти 40 лет был адвокатом британских монархов) на антиколониальную проблематику.

У "англосаксонского Ватикана" якобы нет денег на содержание собственных церквей, которые только в Шотландии уже выставляют на продажу сотнями. Зато деньги нашлись на пиар программ выплаты репараций за рабство и колониализм бывшим колониям Британской короны. В свое время, в XVIII веке Церковь Англии активно инвестировала в рабовладельческую индустрию, включая печально известную "Компанию южных морей", оказавшуюся одной из первых в истории финансовых пирамид.

Сегодня Англиканская церковь пиарит создание специального фонда, равного 1 миллиарду фунтов, хотя пострадавшие страны требуют от Британии компенсацию в сотни раз большую. Только страны Карибского бассейна требуют от Лондона выплатить им 200 миллиардов фунтов (даже крошечные Ямайка и Гренада требуют минимум 23 млрд, из которых 10 млрд фунтов репараций они хотят получить непосредственно от королевской семьи).

Старый колониальный принцип англосаксов гласит: не можешь остановить/нейтрализовать процесс – возглавь его. Похоже сегодня его вновь пытаются взять на вооружение. Причем как на международной арене, так и внутри самой Великобритании.

Во внешней политике Лондон пытается использовать педалирование и муссирование "англосаксонским Ватиканом" антиколониальной тематики во вред России. Насколько в наглую и извращенно это делается, продемонстрировал в конце сентября глава МИД Британии Лемми в Совбезе ООН, назвав В. Путина "рабовладельцем", а Россию – "мафиозным государством" и заявив: "Вы хотите построить мафиозную коррумпированную империю. И я это вам говорю как британец, как лондонец, как глава МИД и как чернокожий. Моих предков вывозили из Африки под дулом пистолета, чтобы поработить. А они с этим боролись".

Внутри самой Великобритании все это паразитирование на антиколониальной проблематике в совокупности с педофильскими и прочими антицерковными скандалами способствует ускорению процессов дехристианизации страны, чему содействует и демографическое замещение "старых" англичан мигрантами со всего света, включая страны, бывшие британскими колониями.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732461060


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