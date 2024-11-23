 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 24.11.2024
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17:45  В деревне Хорабыр Чувашской Республики торжественно открыт бюст Сталина
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14:09  "Южмаш", где ты? - Александр Проханов
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13:47  Вице-президент Филиппин Сара Дутерте-Карпио наняла киллера для главы государства Маркоса-младшего и его жены
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Суббота, 23.11.2024
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    Кыргызстан   | 
Скончался Герой Кыргызстана, академик-хирург Мамбет Мамакеев
22:21 24.11.2024

"Здоровье" (АКИpress) - В возрасте 97 лет скончался Мамбет Мамакеев. Информацию 24 ноября подтвердили в Министерстве здравоохранения.

Он был известным хирургом и общественным деятелем.

Мамбет Мамакеев - почетный директор Национального хирургического центра, член Национальной Академии наук, доктор медицинских наук, профессор. В 2020 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самую продолжительную карьеру хирурга (67 лет 181 день), Герой Кыргызской Республики (2004).

Источник - АКИpress
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