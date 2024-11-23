Скончался Герой Кыргызстана, академик-хирург Мамбет Мамакеев

22:21 24.11.2024

"Здоровье" (АКИpress) - В возрасте 97 лет скончался Мамбет Мамакеев. Информацию 24 ноября подтвердили в Министерстве здравоохранения.



Он был известным хирургом и общественным деятелем.



Мамбет Мамакеев - почетный директор Национального хирургического центра, член Национальной Академии наук, доктор медицинских наук, профессор. В 2020 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самую продолжительную карьеру хирурга (67 лет 181 день), Герой Кыргызской Республики (2004).



