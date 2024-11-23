Министром обороны Узбекистана назначен Шухрат Халмухамедов

22:30 24.11.2024

Новым министром обороны Узбекистана назначен генерал-майор Шухрат Халмухамедов, до этого работавший первым замглавы Минобороны - начальником Генштаба вооруженных сил.



Новым министром обороны Узбекистана указом президента Шавката Мирзиеева назначен генерал-майор Шухрат Гайратджанович Халмухамедов, сообщил в воскресенье пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.



