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|Умер старейший военный журналист России, автор сценария "Черная акула" Сергей Птичкин
00:07 25.11.2024
На 72-м году жизни ушел жизни старейший военный журналист, военный обозреватель "РГ" Сергей Птичкин. Автор сотен статей и интервью по военной и оборонной тематике, многое сделал для освещения успехов российской оборонной промышленности. Сергей Птичкин была автором сценария известного фильма "Черная акула", посвященного ударному вертолету Ка-50. Награжден многими ведомственными наградами.
Журналисты "МК" выражают искренние соболезнования родным и близким Сергея Птичкина.
Авторы: СЕРГЕЙ ВАЛЬЧЕНКО