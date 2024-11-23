Умер старейший военный журналист России, автор сценария "Черная акула" Сергей Птичкин

00:07 25.11.2024

На 72-м году жизни ушел жизни старейший военный журналист, военный обозреватель "РГ" Сергей Птичкин. Автор сотен статей и интервью по военной и оборонной тематике, многое сделал для освещения успехов российской оборонной промышленности. Сергей Птичкин была автором сценария известного фильма "Черная акула", посвященного ударному вертолету Ка-50. Награжден многими ведомственными наградами.



Журналисты "МК" выражают искренние соболезнования родным и близким Сергея Птичкина.



Авторы: СЕРГЕЙ ВАЛЬЧЕНКО