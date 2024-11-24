Проклятие трудовых мигрантов любое использование чужих, более дешевых ресурсов, ведет к упрощению системы, - Андрей Школьников

00:10 25.11.2024

Проклятие трудовых мигрантов

любое использование чужих, более дешевых ресурсов, ведет к упрощению системы

Андрей Школьников



24.11.24



Понятие "ресурсного проклятия" широко распространено для объяснения неделания и/или неспособности развития, упрощения экономики стран, наделенных большими запасами природных ресурсов, предпочитающих жить за счет природной ренты. Морализаторские рассуждения о необходимости конкуренции, отказе от преимуществ и т.д. чаще всего звучат в интересах потребителей этих ресурсов, что стремятся удешевить и упростить доступ. Ни о какой заботе и желании помочь речи нет, предложения симметрично отказаться от имеющегося у них более широкого доступа к технологиям, воспринимаются оскорблением. Потратившие свои ресурсы для достижения преимуществ страны думают исключительно о себе.



Между тем, любое использование чужих, более дешевых ресурсов, ведет к упрощению системы, ослаблению интеллектуальной деятельности. В экономическом плане специализация естественна, в условиях перманентного дефицита, использовать ограниченные ресурсы и силы хочется наиболее эффективно. Более развитые страны переходят на экономику высоких переделов и технологий, покупая ресурсы и нижние переделы, а менее развитые отказываются от инвестиций в догоняющее развитие, предпочитая не рисковать и покупать уже готовую продукцию.



В результате и те, и другие добровольно формируют перекосы и взаимную зависимость в экономике, избегая углубления труда / разделения знания. Со временем отношения между странами начинают напоминать сословное разделение, где верхи не смогли бы выжить без низов, а низы неспособны поддерживать сложные социальные и геополитические структуры. Во что превращается общество. когда управление попадает в руки неподготовленных людей от сохи, хорошо видно на примере Черной Африки и других бывших колоний, не имевших живых традиций собственной государственности.



Можно выделить два основных, устойчивых варианта для подобных территорий: упрощение, анархия и распад до родоплеменных структур, если страна относительно большая, или изображение квазиполитической борьбы, когда представители нескольких родов / кланов сменяют друг друга путем "выборов" и "переворотов". Власть оказывается никчемной, с треском проигрывает и переходит в разряд оппозиции. Несколько лет критики и "забывчивости", что большая часть текущих проблем была создана ранее ими же, новая смена. Для полноты картины, за каждым стоит своя "партия", власть в которой передается по наследству, вне зависимости от названия и программы.



Подобные перекосы и дисбалансы характерны не только для процессов движения товаров и услуг, но и людей. Речь идет об использовании труда дешевых трудовых мигрантов, вместо сбалансированного развития. С точки зрения экономики, уровень жизни и производительность местного населения растет, но, если смотреть на экономику в целом, ситуация иная. Средний уровень меняется медленно, но происходит поляризация внутри общества, осложненная этнокультурными различиями.



Хуже этого только ситуация, когда внешние трудовые ресурсы оказываются более интеллектуальными и профессиональными, получается своего рода аллюзия на использование армии наемников, что в любой момент могут повернуть оружие против нанимателей. Пока у страны есть средства и нет конфликтов, наемники будут послушны, но чем выше риски и проблемы, тем вероятнее бунт. Стоит только ухудшиться положению в регионе, как экспаты рванут из стран Персидского залива, подрывая стабильность.



Про необходимость сохранения перекосов, вызванных наплывом мигрантов, рассказывают точно те же люди, что десятилетиями объясняли проблемы экономики и развития России "ресурсным проклятием" и наличием ядерного оружия, которое мешает быть "нормальной страной". Отрадно, что таких становится все меньше.



И, да, у нас тоже есть коммунисты, что окончательно добивают идеологическую составляющую мелким мещанством, а потом удивляются, почему их перестали поддерживать…