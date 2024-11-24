Обезоруживающий удар: русская версия, - Юрий Борисов

00:14 25.11.2024 24.11.2024 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Российское квазистратегическое неядерное ракетное оружие открывает новую главу в глобальном военном противостоянии XXI века



Случившийся намедни вулканический выброс "экспертных мнений" всевозможных граждан, желающих срочно отметиться на крайне хайповой и коммерчески выгодной теме гиперзвукового "Орешника", настоятельно требует обычной в таких случаях процедуры отделения котлет от мух.



Не претендуя в данном случае на всезнайство, которое в этом строго секретном случае для посторонних просто исключено, попробуем выжать из этого бесформенного вулканического пепла более или менее ощутимый "сухой остаток".



Итак, о чем вообще идет речь четко и однозначно сформулировал Президент РФ Владимир Путин, положив тем самым конец медийным толкам на тему о том, что это было.



Владимир Путин: "Вы знаете, вчера я проинформировал личный состав Вооруженных Сил, граждан России, наших союзников во всем мире, а также тех, кто пытается шантажировать нас силой, о новейшей российской ракетной системе средней дальности. Это наш, ваш комплекс, который вы назвали "Орешник". Баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении".



А теперь обратимся к первоисточнику этой классификации на предмет ее точной расшифровки.



Согласно Договору между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года,



"5. Термин "ракета средней дальности" означает баллистическая ракета наземного базирования (БРНБ)БРНБ или крылатая ракета наземного базирования (КРНБ), дальность которой превышает 1000 километров, но не превышает 5500 километров.



6. Термин "ракета меньшей дальности" означает БРНБ или КРНБ, дальность которой равна или превышает 500 километров, но не превышает 1000 километров".



Таким образом, устанавливаем, что баллистическое оружие средней дальности, к числу коих относится и ракета комплекса "Орешник", может иметь боевой радиус действия от 1000 до 5500 км.



В этой связи не вполне понятны вычисления некоторых "экспертов", которые почему-то решили поместить указанные ракеты именно в Калининградскую область, чтобы они достали до любой точки Европы.



Система "Орешник" действительно достанет до любой точки Европы, что вполне соответствует ее квалификации как оружия средней дальности (от 1 тыс. до 5, 5 тыс. км). Более точных данных вы нигде не найдете, потому что они, по определению, являются военной тайной. Но для этого ее совершенно необязательно размещать в Калининградской области, где она может легко стать мишенью даже для полевой артиллерии противника. А ее боевое развертывание будет крайне затруднено небольшой территорией региона и постоянно висящими над ним натовскими спутниками-шпионами.



Не говоря уже о том, что развертывание столь мощного оружия прямо под носом у противника наверняка еще больше усугубит глобальную ситуацию, которая и без того уже на грани третьей мировой войны. И совсем непонятно, зачем делать это стране, которая может запускать такие ракеты хоть от Урала?



Но мы не станем дальше вдаваться в подобные "стратегические изыскания" и сосредоточимся на куда более интересных, важных, а главное, реальных вещах.



Для чего вновь обратимся к нашим первоисточникам:



Владимир Путин, Президент РФ: "Здесь хочу подчеркнуть еще один аспект. Ракетная система "Орешник" – это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном, групповом применении, да еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения. Хотя по факту система "Орешник" стратегическим оружием не является, во всяком случае, это не межконтинентальная баллистическая ракета, не является средством массового поражения, в том числе и потому, что это еще и высокоточное оружие.



При этом, как уже отмечал, добавлю, что средств противодействия такой ракете, средств ее перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует. И еще раз подчеркну: испытания новейшей системы мы будем продолжать".



Сергей Каракаев, командующий Ракетными войсками стратегического назначения ВС РФ:



"Новейший ракетный комплекс средней дальности "Орешник" по своим характеристикам сегодня не имеет аналогов в мире. Боевое оснащение ракеты позволяет гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны. Данным ракетным комплексом с гиперзвуковыми блоками возможно поражать различные цели – от одиночных до площадных, а также высокозащищенных, с высокой эффективностью.



Исходя из поставленных задач и дальности действий данного оружия оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности. Как Вы уже сказали, массированное применение данного вида оружия будет сопоставимо с применением ядерного оружия".



Ключевым посылом обоих текстов является формулировка, определяющая военно-стратегический потенциал этого вида вооружений. Основной смысл которой заключается в том, что в случае массированного применения ракеты данного типа результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с ядерным оружием стратегического назначения.



И вот здесь следует поставить сразу несколько восклицательных знаков. Потому что речь идет ни много ни мало об открытии принципиально новой страницы в стратегическом противоборстве сверхдержав и практической реализации давно обсуждавшейся, но только сейчас обретающей реальные очертания концепции НЕЯДЕРНОГО ОБЕЗОРУЖИВАЮЩЕГО УДАРА.



Ирония истории состоит в том, что авторами этой концепции в свое время, лет двадцать назад, были генералы Пентагона. А ее суть заключалась в оснащении части штатных стратегических носителей, в основном межконтинентальных баллистических ракет (МБР) обычными, неядерными боеголовками для мгновенного "обезоруживающего" удара по позициям российской ракетно-ядерной триады.



Однако концепция так и не была реализована, поскольку было неясно, как избежать ядерного ответа противника, который не сможет отличить ракеты с обычными боеголовками от ядерных и, недолго думая, нанесет ответно-встречный термоядерный удар. Иными словами, избежать перехода войны в ядерную фазу мирового конфликта не получится, даже если попытаться применить в ее начале только ракеты с обычным ВВ.



Прошли годы, на территории бывшей Украинской ССР началась первая большая европейская война 21 века с участием в той или иной форме Востока и Запада. И по ходу этих событий выяснилось, что реальный порог перехода к применению ядерного оружия не так уж и низок, поскольку следующая за ним фаза всеобщего уничтожения оптимизма никому не внушает.



Именно поэтому наш западный противник сегодня, без особой опаски за апокалипсические последствия, санкционирует нанесение ударов по глубинных районам Российской Федерации посредством своего дальнобойного ракетного оружия с обычным ВВ, тем самым фактически открывая другой стороне тот же путь. Они ведь, на Западе, не могут не понимать, что, по сути, дают России зеленый свет на аналогичные действия. Во всяком случае, в Москве именно так это и понимают,



Владимир Путин, Президент РФ, 21 ноября:



"19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации – в Брянской и Курской областях. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали ранее, спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера…



Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально".



Таким образом. западные дальнобойные удары ракетным оружием в неядерном оснащении по глубинным районам территории РФ создали новую стратегическую реальность, которую можно охарактеризовать как СИТУАЦИЮ ОТЛОЖЕННОЙ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ, как такого уровня конфронтации, который неприемлем для обеих сторон конфликта – РФ и Запада.



И, как и следовала ожидать, Россия оказалась готова к такому повороту событий как в теоретическом, так и в военно-техническом аспектах. Что не удивительно, ибо, как давно известно, русские всегда меньше говорят, но больше делают.



Данная ситуация, в свою очередь, существенно расширяет пространственно-временные рамки для использования около-стратегического ракетного оружия средней и меньшей дальности для адекватного ответа тем странам НАТО, которые первыми пошли по пути использования такого оружия против РФ.



Владимир Путин: "Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов – это 2,5–3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено".



При этом такие европейские державы НАТО как Великобритания и Франция, имеющие ограниченный ракетно-ядерный потенциал, будут вынуждены отказаться от его применения против России, поскольку в противном случае будут стерты с лица земли российским ракетно-ядерным потенциалом.



Что же касается США, то они вряд ли станут вступать в ядерную войну, начатую их европейскими союзниками, особенно в том случае, если сами не получат российский ядерный ответ. В котором сегодня уже нет экстренной необходимости ввиду появления у России нового могущественного, сравнимого с ядерным, но неядерного оружия.



Кроме того, в отношении США, до которых российские ракеты средней дальности пока не достают, здесь возможен и опосредованный вариант наших ответных действий, на который, если внимательно слушать Верховного, он тоже предельно аккуратно намекнул:



"Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня. И это важно".



Очевидно, что Президент, говорил, прежде всего, о возможности появления аналогичного оружия в так называемых "ведущих странах", имея в виду, в частности, наших западных визави. Однако его слова можно и, вероятно, нужно понимать и в расширительном контексте. Особенно с учетом многозначительного "но это будет завтра, или через год". В таких временных рамках, как завтра или даже через год принципиально новые системы оружия не создаются.



А вот передать уже готовые технологии, или даже изделия в металле некоторым заинтересованным сторонам очень даже можно. Тем более что Путин и раньше говорил о таком варианте асимметричного ответа на агрессию США.



"Россия может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.



"…Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?" – задался он вопросом.



"То есть ответ может быть асимметричным. Мы над этим подумаем", – добавил Путин".



Таким образом, упомянутые главой государства "элементы глобального конфликта", которые сегодня уже стали реальностью, с высокой вероятностью продолжат свою материализацию в формате континентального либо даже трансконтинентального военного противостояния безъядерного типа, основой для которого стала реализованная русскими умельцами американская теория безъядерного стратегического удара. Источник - fondsk.ru

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