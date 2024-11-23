Ростислав Ищенко: США настаивают на продолжении банкета. Чем их можно по-настоящему напугать

00:20 25.11.2024 23.11.2024



Ростислав Ищенко



Пока в России радуются ракетному удару по Днепропетровску и ждут "реакцию Запада", реакция прошла незамеченной – неприятная для нас, но вполне ожидаемая.



Маленькая негритяночка, с французским именем и непонятной половой идентификацией, которую отечественные шутники неудачно прозвали "Домовенком Кузей" (не потому, что внешне непохожа – похожа, но вот по характеру Кузя был добрый, а она полная ему противоположность), работающая пресс-секретарем Белого дома, сообщила, что США будут продолжать как начали – никакого, мол, впечатления на них ракетный удар не произвел.



Можно, конечно, сказать, что это блеф. Но это вовсе не блеф. США действительно "желают продолжения банкета" и им совсем не страшно, даже где-то приятно. Ведь, что, собственно, случилось? Россия нанесла по Днепропетровску удар гиперзвуковой ракетой средней дальности. Такие ракеты, в ядерном снаряжении, при достаточном количестве в залпе, могут за десять минут сжечь всю Европу, включая Великобританию (если постараться и до Исландии долетят). Но не до США.



Между тем, президент Путин, выступая после удара по Днепропетровску с обращением, в том числе и к нашим западным врагам, сообщил не только о том, что Россия считает себя вправе наносить удары по территориям и объектам стран, которые поставили Украине используемые против России дальнобойные ракеты, но и точно указал на оружие возмездия – ракеты того типа, которые были использованы для удара по Днепропетровску, названные в обращении "Орешник".



Американцы сложили два и два. Полученный результат их вдохновил. Россия собирается наносить ответные удары ракетами средней дальности, которые покрывают территорию Европы и Ближнего Востока, но не способны достичь территории США. Не удивительно, что они захотели продолжения, так как российско-европейский конфликт, не затрагивающий США напрямую – именно то, чего Вашингтон пытается добиться все эти годы.

Европейцы, конечно, могут считать, что они с американцами являются представителями одной цивилизации или даже единственной цивилизации на планете. Мы же знаем, что именно евроамериканское единство они называют "всем цивилизованным миром", к которому в качестве поощрения периодически позволяют временно присоединяться особо важным в данный момент союзникам.

Весь же остальной мир для них нецивилизованный – варвары, злобно глядящие из-за ограды на "европейский сад" и мечтающие поживиться его плодами.



Но на самом деле для американцев они такие же холопы, только более привилегированные – надсмотрщики – такой же расходный материл, как тот, что сотнями тысяч гибнет в новороссийских степях, защищая американские интересы, только пока находящийся в резерве. Кончатся украинцы – в расход должны пойти европейцы.



Правда европейцы, впечатленные судьбой Украины, не торопились на смерть, но американцы правильно рассчитывают, что, если по Европе начнут прилетать российские ракеты, то куда же местные бедолаги денутся – как миленькие пойдут на войну и будут умирать во славу Америки, как до них умирали украинцы.



Конечно, в Европе и на Ближнем Востоке есть американские базы и туда тоже будет прилетать что-то неприятное. Но американцы еще во Вьетнаме поняли, что население волнуется о потерях только в том случае, если воюет призывная (мобилизованная) армия, если же воюет армия наемная (контрактная), то населению все равно – на войну идут только те, кто добровольно нанялся на военную службу, риск является неотъемлемой частью данной работы (или, как говорят американцы, бизнеса), за него доплачивают и дают социальные льготы. Правда, Америка постоянно где-то воюет, так что американскому военному до своих льгот еще дожить надо, но до сих пор потери США несли не такие уж большие – 90% вполне доживало.

Так что и проблемы с комплектованием армии контрактниками возникали у США не столько из-за того, что не хватало желающих, сколько потому, что американский образ жизни в последние десятилетия привел к резкому сокращению числа пригодных к службе по здоровью. В американской системе здоровый стало синонимом богатого, а в армию идут в основном бедные, рассматривающие ее, как социальный лифт. У них же, из-за фастфуда и отсутствия денег на спорт и медицину такой букет болезней, что американские вооруженные силы вынуждены из года в год снижать требования к здоровью и физической подготовке рекрутов и все равно подходит армии только один из десяти желающих.

Если сколько-то сотен или даже тысяч военных погибнет на заморских базах, это для США будет неприятностью, но не трагедией, гибель же европейцев они вообще не заметят, даже если погибнут миллионы.



Так с какой же стати должны пугаться американцы? Наоборот, они считают, что все складывается как нельзя лучше и надо продолжать в том же духе, о чем и сообщило маленькое черненькое оно, представляющее уходящую администрацию.

США еще до российского ответа и даже до украинских ударов по России давали утечку, что готовы довести противостояние с Россией до рубежа ядерной войны, но не собираются переходить его. С их точки зрения от удара по Днепропетровску одиночной ракетой средней дальности, до рубежа ядерной войны еще очень далеко.

Согласно их взглядам на развитие подобного рода кризиса вначале удары по Украине должны стать массовыми и неизбирательными. Затем должны быть нанесены демонстративные удары обычным оружием по Европе, затем обмен ракетными ударам по линии Россия/Европа должен быть поставлен на регулярную основу. На заключительном этапе, чтобы убедиться, что порог войны достигнут, американцы хотели бы видеть от двух до десяти реальных ядерных взрывов на Украине, в Европе, и/или России, и/или на Ближнем Востоке. Только после этого они собираются задуматься.

И думать они будут совсем не о том, как вернуть человечеству мир. Они будут оценивать ситуацию в поиске возможностей для дальнейшей борьбы за победу.



Оценивая сейчас реальность удара по своей территории американцы исходят из того, что она находится вне пределов досягаемости любого оружия, кроме межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Демонстрационный запуск по территории США единичной ракеты подобного типа в неядерном снаряжении ничего не даст. Скорее всего она будет сбита средствами ПРО. То же самое можно сказать и о единичном запуске МБР или БРПЛ в ядерном снаряжении.

Массированный залп МБР и/или БРПЛ в неядерном снаряжении – слишком дорогое удовольствие, да и опасно расходовать носители ядерного оружия столь непродуктивно, потом может для настоящего дела не хватить. Массированный запуск по территории США МБР или БРПЛ в ядерном снаряжении – уже ядерная война.

В Вашингтоне считают, что Россия не доведена до такой крайности, чтобы сознательно идти на ядерный конфликт с США, поэтому никакого удара по своей территории в принципе не ожидают. На остальное, как было сказано, им наплевать.



Мы можем надеяться на то, что европейцы испугаются неотвратимо надвигающейся на них украинизации (ныне синоним могилизации), выйдут из подчинения США и сломают им, таким образом, игру. Но пока до этого явно далеко – Макрон и Стармер сами уламывали американцев на ракетные удары по России, поляки и прибалты тоже не верят, что Россия будет бить по странам НАТО так же спокойно, как по Украине. Даже если, как рекомендуют некоторые, мы сотрем Украину с лица земли ядерным залпом, европейцы ужаснутся, но скажут "по нам не посмеют, по украинцам ударили потому, что они не были в НАТО". На данном этапе Европа явно далека от бунта против США.



Так что лучше иметь в запасе какой-нибудь серьезный аргумент, способный произвести на европейцев и американцев куда большее впечатление, чем удар по Днепропетровску произвел на украинцев, явно не планирующих сдаваться.



Вся американская стратегия изначально строилась и строится на том, что "Россия не посмеет". И хоть Россия посмела уже больше половины того, что, с точки зрения США, не должна была посметь, они уверены, что до них дело не дойдет, а сколько будет убито украинцев или даже европейцев их не волнуют – хоть все.

Из всех способов нанести американцам болезненный ущерб и не нарваться гарантированно на Третью мировую, я лично вижу только один – тоже рискованный, но имеющий шанс на успех. Объявление блокады американской морской торговли, по тому же принципу, что хуситы применили к израильской торговле по Красному морю, может стать для американцев очень болезненным ударом.

Дело в том, что нет никакой необходимости захватывать или уничтожать все суда, обслуживающие американскую торговлю, достаточно нескольких точечных ударов и США окажутся в критической ситуации. Отсутствие гарантии безопасности резко увеличит стоимость страховки и остальные расходы, включая доплату экипажам за риск. Это дезорганизует морскую торговлю, а многие операции сделает невыгодными.



Между тем, заморское положение США, которое они считают основой своей безопасности, является также основой их уязвимости. Их экономика, их социальная стабильность и даже их претензия на глобальную гегемонию тотально зависят от морской торговли. Именно поэтому США создали самый большой военный флот в мире, именно поэтому они волнуются по поводу способности Китая оспорить в ближайшем будущем (пусть даже частично) их контроль над морскими коммуникациями. Именно поэтому их приводят в бешенство российские планы по развитию Севморпути – стратегической морской коммуникации связывающей между собой полмира и находящейся вне американского контроля.



При этом американский флот, при всей своей многочисленности, не может контролировать морские коммуникации по всей их протяженности и защищать каждое торговое судно, занятое в американской торговле. Он предназначен не для этого, а для войны, в ходе которой он может обеспечить разгром морских сил противника.



Но если войны нет, а морские коммуникации под ударом, что тогда делать? Когда-то Англия навязала такую борьбу Испании, более богатой, владевшей половиной мира и обладавшей самым многочисленным флотом. И Испания такой конфликт проиграла. При том, что тогда не было ядерного оружия и Мадрид несколько раз пытался решить вопрос при помощи прямой войны с Лондоном. Но островное положение и удаленность от испанской территории, обусловившие невозможность нанесения удара по его "центрам принятия решений", привели к поражению Испании. Причем, хоть борьба шла лет двести, но ее результат определился в первые же тридцать лет – задолго до конца правления Елизаветы I, чьи корсары и начали эту борьбу и довели ее до стратегического успеха.



Возможно есть еще какой-то способ поставить США в то положение, в которое они постоянно пытаются поставить нас, заставляя выбирать между инициированием мировой войны и неизбежной (хоть может быть и отложенной) капитуляцией. Но я вижу только этот. На морской торговле держится все могущество США – и экономическое, и военное, и даже финансовое (без контроля над мировой торговлей – доллар не стоит бумаги, на которой напечатан).



Ход, конечно, рискованный, но не более, чем угрожать странам НАТО обстрелами гиперзвуковыми ракетами, способными нести ядерную боеголовку (они, ведь тоже могут ответить, причем массированно). Зато эффективность его, в плане ущемления интересов США, а не их старших и младших холопов, несомненна. В таком формате почему бы и не продолжить банкет, если США настаивают.



Еще больше о том, как формировалась система баллистических ракет средней дальности - в статье Василия Стоякина "От "Юпитера" до "Орешника": круговорот ракет средней дальности в Европе" Источник - Украина.Ру

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732483200





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы предложили увеличить средства для развития регионов в республиканском бюджете

- Кадровые перестановки

- Тяга на Запад

- В Казахстане создают правовую основу для определения добросовестных землепользователей

- Тамара Дуйсенова обсудила вопросы развития спорта и здравоохранения с общественностью ВКО

- КТЖ расширяет терминальную сеть в Европе

- Депутаты обсудили поправки в Закон "Об ответственном обращении с животными"

- КТЖ внедряет инновационные технологии диагностики пути

- Выходные в Шымкенте: куда пойти с семьей и друзьями

