World Boxing официально объявила о создании новой Азиатской конфедерации. Выдавливают россиянина Кремлева

00:42 25.11.2024

World Boxing 24 ноября официально объявила о создании новой Азиатской конфедерации, призванной курировать развитие и продвижение бокса на территории Азии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, Пичай Чунхавадзира, освободивший пост президента действующей Азиатской конфедерации бокса (ASBC) после проблем с обеспечением своей независимости от Международной боксерской ассоциации (IBA), в своем заявлении сообщил о полной поддержке со своей стороны в процессе формирования новой организации и ее дальнейшей работе.



Глава World Boxing Борис ван дер Ворст отметил, что принятое решение является историческим моментов.



"Мы рады сделать этот шаг на пути к расширению возможностей данного вида спорта в Азии. Мы уверены, что новая Азиатская конфедерация бокса будет процветать и поднимет уровень бокса в регионе на новые высоты", – сказал он.



Создание Конфедерации получило решительную поддержку от сообщества World Boxing. Председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин подчеркнул значимость азиатского бокса на мировой арене.



"Это большая привилегия – принимать участие в создании прорывной структуры. Азиатский бокс на сегодняшний день играет особую роль на мировой арене. И новая Конфедерация будет работать над тем, чтобы упрочить имеющиеся позиции и дать новый импульс развитию этого вида спорта в нашем регионе", – отметил он.

Ранее стало известно, что 13 казахстанских боксеров отправятся на чемпионат Азии по боксу.



24 ноября 2024



Диана Абдуллаева