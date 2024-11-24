РФ. Стратегия демографии 2036: много нужного и медленная реализация опыт поддержки семей участников СВО – многодетным, - Сергей Ануреев

00:46 25.11.2024 Стратегия демографии 2036: много нужного и медленная реализация

опыт поддержки семей участников СВО – многодетным



Опубликованная "Стратегия действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года" (далее - Стратегия) содержит много важных мер, которые еще предстоит наполнить конкретикой, и сделать это надо категорически быстрее заявленных сроков.



Более амбициозно следует увеличивать число многодетных семей и рождений первого ребенка до 25 лет, где наблюдаются наибольшие демографические провалы.



В Стратегии относительно ново озвучена роль системы образования, корпораций и регионов, а не только федеральных программ и денег. Важно ускорить материальную независимость молодежи, введя показатели частичной занятости студентов и школьников и сделав удобнее расписание учебы.



Следует ввести квоты на поступление в вузы для детей из многодетных семей и ранних детей по аналогии с детьми участников Специальной военной операции, сиротами и инвалидами.



Вполне разумно уменьшить социальные взносы в части минимальных зарплат и вычетов для многодетных и молодых родителей, увеличив их для бездетных работников.



Многодетные и молодые родители до 25 лет должны иметь приоритет при обслуживании в розничной торговле (карты лояльности и скидки в основном им, а не всем), в очередях за услугами ЖКХ и в общении с местными чиновниками, вплоть до отдельной статистики в работе с ними, также по аналогии с внимательным отношением к семьям участников СВО.



Комплексность, новизна и одновременно медлительность Стратегии



Минтруд разместил на своем сайте "Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года".



Документ на 35 страницах на две трети состоит из анализа принятых ранее документов и мер, оценки текущей ситуации, а на треть – из задач, приоритетных мер и показателей на следующие годы. Меры, безусловно, правильные, нужные, некоторые вполне новые. Но, как любая стратегия, она пока лишена конкретики, но содержит указание представить в шестимесячный срок проект плана мероприятий.



В рамках первого этапа (2025–2030 гг.) предусматривается совершенствование законодательства, разработка и принятие.., корректировка.., обеспечение координации... и тому подобное. Только второй этап (2031–2036 гг.) предусматривает выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии.



Начнем с ряда статистических данных из первой части Стратегии. Численность женщин репродуктивного возраста составляла 39 млн человек в 2006 году, 34 млн человек в 2023 году и прогнозируется в 31 млн человек в 2036 году. Наибольшее снижение числа женщин репродуктивного возраста отмечается в возрастных группах 20–24 и 25–29 лет - на 33% и 42% соответственно. По среднему сценарию Росстата естественная убыль населения продолжится, но замедлится с ожидаемых 675 тыс. человек в 2024 году до 507 тыс. человек в 2036 году (это без учета эффекта мер, предлагаемых в Стратегии).



От себя подчеркнем, что наша удручающая демографическая ситуация является результатом обвала рождаемости в 1990-х: малочисленные родившиеся тогда теперь стали взрослыми и определяют текущую волну низкой рождаемости. Только возникает вопрос: почему вполне зримый рост рождаемости в 2000-х и части 2010-х годов (а это поколение уже входит во взрослую жизнь) почти никак не акцентируется в Стратегии?



Полезно упомянуть и некоторые позитивные цифры из Стратегии. Аборты в расчете на 100 родов сократились со 107 в 2006 году до 37 в 2023 году, точнее, до 156 тыс. в прошлом году при 1,26 млн родившихся. Доля семей с одним ребенком сократилась с 65% в 2010 году до 55% в 2021 году, хотя и остается преобладающей. Число многодетных семей выросло с 1,1 млн в 2013 году до 2,4 млн в 2023 году, т. е. более чем в два раза, но необходимо еще больше. Численность детей, проживающих в малоимущих домохозяйствах, сократилась на 40% относительно 2013 года, а ежемесячное пособие выплачивается более 10 млн детей.



Удивительно, но прогноз численности населения Росстата, на который ссылаются несколько абзацев Стратегии, не учитывает новые регионы. Процитируем: "Указанные тенденции не учитывают присоединение к Российской Федерации в 2022 году четырех новых субъектов…"



Из относительно новых идей и направлений сказано про возрастающую роль работодателей, важность многодетности, семейные многофункциональные центры, здоровый образ жизни, подготовку детей и молодежи к созданию семьи, возрождение почетных званий и знаков отличия, доступность репродуктивных технологий, значимость регионального опыта и роль губернаторов.



Приоритет многодетным и молодым родителям в образовании и материальной поддержке



В плане влияния системы образования на нашу демографию в Стратегии упомянуты: ликвидация очередей в дошкольные учреждения, необходимость роста посещаемости групп продленного дня (хотя всего до 17% посещающих), поддержка вузами студенческих семей.



На наш взгляд, этого недостаточно. Необходимо уделять больше внимания молодым родителям в возрасте до 25 лет, поскольку в этой возрастной категории статистически очевидна наибольшая просадка рождения детей по сравнению с 1970–1980-ми годами и господствует чуждая нашему выживанию идеология "чайлдфри", установка пожить для себя. Также в большем приоритете должны быть многодетные семьи, поскольку простое воспроизводство населения требует больше двух детей на семью, а с учетом изрядной доли бездетных по объективным обстоятельствам, многодетных должно быть много.



Именно на стимулирование ранних рождений и третьего ребенка должны быть направлены наиболее щедрые меры поддержки и общественные установки. Конечно же, не отменяя действующих мер поддержки детей в принципе. В Стратегии про многодетных сказано, но совсем не амбициозно, всего-то с сохранением достигнутой численности многодетных семей к 2030 году и их росту с 2,4 млн до 2,7 млн к 2036 году, а про молодые семьи среди показателей – лишь студенческие семьи с поддержкой вузов, но без их количества.



Повторим, что в детородный возраст входит поколение локального бума рождаемости 2000-х годов, и они могут стать либо еще одним бездетным поколением, либо дать дополнительно несколько миллионов детей.



Во многом общественные установки длительного образования и задержки начала работы сдвинули возраст рождения первого ребенка за 25 лет. Раньше многие учились в школе 8 лет, затем 3–4 года техникум с подработками, либо даже вечерняя школа и вуз, и в 20 лет уже полноценно работали за приличную зарплату. Сейчас школьная одиннадцатилетка, затем дневной вуз с 4–6 годами обучения и редкими подработками, либо 4 года колледжа после 9 класса и до вуза, начало работы в 24–25 лет, плюс несколько лет молодым специалистом до выхода на приличную зарплату.



Некоторые высокопоставленные политики заявляли о целесообразности сокращения сроков обучения хотя бы на один год, но пока без конкретики. Вполне можно ввести показатели частичной занятости школьников и студентов, а не только их трудоустройства после вуза. Для удобства частичной занятости важны факторы вечернего обучения или раннего утреннего расписания, а также точечные компоненты дистанционного обучения, что несложно сформулировать и реализовать.



Льготы и квоты при поступлении в вузы имеют дети-сироты и инвалиды, а в последние годы - еще и дети участников СВО и ветеранов боевых действий, хотя такие квоты используются далеко не полностью. Предлагаем распространить подобные льготы и квоты на детей из многодетных семей. Таких семей пока немного, и значительного увеличения квотных мест не потребуется, но это станет действенным социальным лифтом для многодетных. Возможно, следует поразмыслить над включением в такие квоты детей, родившихся у родителей в возрасте до 20 или 22 лет, что поможет стимулировать нынешнюю молодежь к ранним рождениям.



Ответственность работодателей, а не только федерального центра



Отдельно следует остановиться на перечисленных в Стратегии корпоративных практиках: содействие занятости работников с детьми, гибкий график и дистант для беременных и матерей, корпоративные программы лояльности многодетным, популяризация лучших корпоративных практик.



Бизнес частенько перекладывает социальную ответственность на государство, при этом еще и пытается платить поменьше налогов. Теперь ожидается изменение этой парадигмы, и демография должна стать важной для всех, включая бизнес. Хотя бы потому, что молодежь и родители в своем времени, достатке и репродуктивных планах больше завязаны на работу и заработки, чем на государственные выплаты.



"Завтра" в рамках дискуссии по налогу на бездетность публиковала заметку "Бездетность: подоходный и подушный налоги, социальные взносы, платные услуги". В той заметке предлагалась частичная дифференциация социальных взносов, которые платят работодатели при начислении зарплат работникам. Сейчас социальные взносы определяют будущие пенсии работников, а также финансирование медицины и больничных, имеют персонифицированный учет и достаточно адресный характер. Вполне нетрудно будет донастроить социальные взносы исходя из статуса работающего – молодого родителя и многодетности, а также характера их частичной и дистантной занятости.



Следует ввести минимальный вычет из социальных взносов работодателей за наем молодых и многодетных (по аналогии с минимальным вычетом в подоходном налоге). Одновременно следует ввести надбавку к социальным взносам за бездетных сотрудников, включая минимальный обязательный подушный компонент этой надбавки. Речь идет хотя бы о нескольких процентных пунктах ставки взносов и нескольких тысячах рублей ежемесячно, по аналогии с медицинской компонентой этих взносов и с подушным минимумом в малом бизнесе.



Отдельно следует высказаться про программы лояльности корпораций. Сейчас каждый из нас постоянно слышит на кассах вопрос о наличии карты магазина и навязчивое предложение такую карту оформить, а также приобрести какие-то залежалые товары со скидкой. Намного реже кассиры спрашивают социальную карту, пока вообще не спрашивают про многодетность, хотя в Стратегии в отдельных мерах есть упор на многодетность и на программы лояльности, которые необходимо объединить. Каждый должен ежедневно слышать от кассиров вопрос про многодетность и видеть, как многодетные получают преимущества от своего статуса.



Уже несколько лет развиваются установки социальной ответственности публичных корпораций, которые должны публиковать соответствующие данные в дополнение к традиционной финансовой отчетности. Предлагаем в рамках подобных социальных отчетов корпораций на ежегодной основе публиковать информацию о многодетных и молодых родителях в численности персонала и их доле в зарплате, а также о количестве и доле покупок и скидок таким клиентам.



Некоторые корпорации подобные данные уже публикуют, и не сложно будет их обобщить и выработать рекомендации. Тем более, что налоговая, статистическая и прочая отчетность корпораций теперь достигает сотен страниц в публикуемых и аудируемых документах и складывается из десятков видов отчетов. Применяемые сегодня технологии сбора данных вполне позволят добиться конкретики от корпораций по поддержке многодетных и молодых родителей.



Повышение роли регионов и местных чиновников



Изрядно в Стратегии сказано про регионы, точнее, про региональные показатели рождаемости, про лучшие достижения регионов, про необходимость усилить роль губернаторов и местных чиновников. Сейчас большую часть социальной ответственности несут федеральные органы власти и федеральный бюджет как предоставляющие самые крупные и массовые программы поддержки. Хотя многие регионы объективно не располагают большими материальными и кадровыми ресурсами, но что-то делать все же могут.



Отдельная проблема, отмеченная в Стратегии, это концентрация молодежи в крупных городах и откладывание рождаемости из-за дороговизны и стесненности жизни в городах, а также отток молодежи из сельской местности и малых населенных пунктов. От себя добавим, что это особенно характерно для двух столиц, превращающихся в некие демографические воронки, вроде с положительной демографией, но за счет вымывания молодого населения и потенциальных детей из других регионов.



В этой связи целесообразно ввести повышенный уровень налогов в состоятельных столицах за счет усиления налогового администрирования и ужесточения условий для применения упрощенной системы налогообложения и статуса самозанятых. Часть средств за счет этого повышения следует перечислять в регионы происхождения работающей в столицах молодежи, проживания их возрастных родителей и потенциального проживания у них детей-внуков. Это может стать одной из материальных основ пунктов Стратегии про межпоколенческую коммуникацию, многовнуковых дедушек и бабушек.



Почему бы не скорректировать вполне денежные программы благоустройства на уровне регионов и муниципалитетов в пользу многодетных? Количество отремонтированных квартир молодых и многодетных родителей важнее частой замены плитки и бордюров.



Регионы и муниципалитеты контролируют систему ЖКХ, а типичная российская семья платит за коммунальные услуги сопоставимо с подоходным налогом. В системе ЖКХ оператор на телефоне, сантехник или электрик должны в первоочередном порядке выполнять заявки таких семей и никак не драть с них втридорога, а чиновники на местах должны такую лояльность контролировать. Даже если экономия времени и денег будет небольшой, такая первоочередность будет постоянно подчеркивать уважение к многодетным и молодым родителям.



Розничная торговля также во многом включена в ответственность структур органов власти уровня регионов и районов, вплоть до приоритетного обслуживания без очереди многодетных и молодых родителей по аналогии с героями, ветеранами и инвалидами. В частности, кассир в магазине при наличии очереди должен обеспечивать приоритет маме или папе с малым ребенком. Доставка товаров из магазина курьером вполне может быть бесплатной для молодых и многодетных семей и платной для бездетных.



Знающие люди подтвердят, что многие становятся участниками СВО в первую очередь не из-за больших выплат, а в поисках правды и уважения, в том числе у местных чиновников и предпринимателей-работодателей. Этому содействуют периодические сообщения в СМИ о встречах чиновников и предпринимателей с участниками СВО и решении их бытовых и материальных проблем. Похожим образом следует уделять внимание многодетным, подчеркивая важность демографического роста, ведь без него наши достижения в СВО и в независимости от Запада будут неполными.



Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС. Донецк. Многодетная семья Васиных у Храма святых Петра и Февронии во время церемонии передачи огня, полученного во время зажжения Всероссийского семейного очага "Сердце России" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.



автор:

Сергей Ануреев- доктор экономических наук, профессор кафедры общественных финансов Финансового университета

24/11/24 Источник - завтра

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