"Барин приехал!" Надежды на Трампа могут оказаться иллюзорными, - Станислав Зотов

01:05 25.11.2024

22.11.2024

"Барин приехал!"

Не мною замечено, что мы русские в чем-то похожи на американцев. В чем похожи? В способности увлекаться и заморачивать себе голову всякими миражами. Вот и сейчас, победа Трампа на президентских выборах в Америке вызвала прилив небывалого энтузиазма в российском обществе.



Помните, как в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс" (по пьесе А.Н. Островского "Бесприданница") весь богоспасаемый купеческий город Бряхимовъ радуется приезду промотавшегося кутилы Паратова, бывшего судовладельца, который "последний пароходишко продал", но который не теряет своего гонора и сорит направо и налево оставшимися у него деньгами. И все радуются, так как без таких безбашенных типов жизнь скучна. И хотя Паратов явно виноват в гибели своей возлюбленной Ларисы, зритель ему все прощает за его купеческую удаль и широту характера.



И нам впору было вслед за достопамятными героями Островского воскликнуть: "Барин приехал!" Барин порядок наведет, подумали мы и тут вспомнили 2016 год, когда после первой победы Трампа у нас тоже царила полная эйфория. И что? Сбылись наши тогдашние надежды на президентство Дональда Трампа? - Отнюдь.



Политическая обстановка в мире стала только хуже, мирные переговоры с Украиной зашли в тупик, Америка Трампа вводила все новые и новые санкции против России, на Ближнем Востоке резко обострился конфликт Израиля и Ирана, дело шло к большой войне. Война на Украине началась уже при президентстве Байдена в США, но Трамп за время своего срока правления все сделал для того, чтобы подвести мир к этой черте. Почему так? Да потому, что основной лозунг и мотив президентства Трампа, это его известный слоган: "Сделаем Америку снова Великой!" С этим лозунгом он шел и на последние выборы и был избран подавляющим большинством голосов патриотически настроенных американцев. А за две недели до выборов Трамп вообще изрек: "Я дам Украине столько оружия, сколько Байден не передавал. Мы заставим Путина сесть за стол переговоров!"



Так отчего же в российском обществе наступило радостное оживление по поводу прихода Трампа к власти в Америке? Я отношу это только к ожиданию перемен, ибо обстоятельства текущей уже третий год войны удручают, даже, несмотря на последние победы в Донбассе. Слишком велики жертвы, да и экономические тяготы войны уже начинают удручать население. Растут цены в магазинах, рубль обесценивается, есть явная нехватка трудовых ресурсов - и это понятно: лучшие люди в трудоспособном возрасте ушли на фронт, где контрактникам, заслуженно, платят огромные деньги. Все это ложится бременем на экономическую и финансовую систему страны. И хотя наша экономика справляется с этим, а патриотический настрой нашего народа велик, но война не может продолжаться вечно, это ясно всем, потому обещания Трампа после его инаугурации на президентский пост "…в 24 часа прекратить войну" увлекают многих.



Разумеется, мы понимаем, что ни в какие 24 или 48 часов Трамп войну не прекратит - это утопия и популизм в духе Паратова, который хотел вернуть себе состояние женитьбой на наследнице золотых приисков. Но влюбленную в него Ларису Паратов обманул и подвел к черте убийства. Не подведет ли и весь наш мир к черте гибели президент Трамп своими явно популистскими обещаниями?



Недаром наш президент склонялся перед выборами в США к избранию Байдена, считая его более приемлемым вариантом для России. И хотя эту позицию Путина в обывательском сознании тогда посчитали неким лукавством, направленным больше на поддержку Трампа, думается, он был честен, сказав это.



Байден предсказуем в своей антироссийской политике, а вот Трамп совершенно непредсказуем и хотя и обещает прекратить войну на Украине, но за чей счет? А получается, что за счет России, ведь если даже установится перемирие на линии противостояния, то это временное перемирие приведет лишь к усилению вооруженных сил Украины, даст бандеровскому режиму передышку. А дальше война разгорится с новой силой. И это ясно сейчас всем нам. Да и нужен ли Америке Трампа мир? Война дает заказы военно-промышленному комплексу США, новые инвестиции в развитии ее вооруженных сил, то есть это все для того, чтобы "сделать Америку снова Великой", как и утверждал Трамп. А нужна ли нам, России, эта Великая Америка? Нам более выгодной была Америка в разброде и шатании, как это не звучит цинично, какой она стала под властью демократов. Да и выступая этаким верховным арбитром в споре России и Украины, США вновь становятся главной руководящей силой в мире, а весь мир снова становится "однополярным", где свою волю диктует большой американский барин. А ведь стремление к "многополярности" мира - это основной тезис внешней политики России.



Конечно, все мы желаем мира. Мир нужен исстрадавшимся россиянам и украинцам, но более всего нам нужна Победа в этом роковом противостоянии, ибо только победа обеспечит нашим народам мир на долгие годы, как обеспечила мир на долгие годы Великая наша Победа в Великой Отечественной войне. Хочется надеяться, что к 80-летию Победы будет достигнута и победа в нынешнем противостоянии сил добра и зла на нашей земле.