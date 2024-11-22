 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 25.11.2024
02:55  Российские ученые обнаружили в Арктике гигантские вирусы
01:13  Российско-китайский договор 1896 – царское дело (история оборонного союза), - Владимир Скосырев
01:05  "Барин приехал!" Надежды на Трампа могут оказаться иллюзорными, - Станислав Зотов
00:49  "Оранжевая революция" как следствие фатальных ошибок Москвы, - Артур Приймак
00:46  РФ. Стратегия демографии 2036: много нужного и медленная реализация опыт поддержки семей участников СВО – многодетным, - Сергей Ануреев
00:42  World Boxing официально объявила о создании новой Азиатской конфедерации. Выдавливают россиянина Кремлева
00:20  Ростислав Ищенко: США настаивают на продолжении банкета. Чем их можно по-настоящему напугать

00:14  Обезоруживающий удар: русская версия, - Юрий Борисов
00:10  Проклятие трудовых мигрантов любое использование чужих, более дешевых ресурсов, ведет к упрощению системы, - Андрей Школьников
00:07  Умер старейший военный журналист России, автор сценария "Черная акула" Сергей Птичкин
Воскресенье, 24.11.2024
22:30  Министром обороны Узбекистана назначен Шухрат Халмухамедов
22:21  Скончался Герой Кыргызстана, академик-хирург Мамбет Мамакеев
18:11  Антиколониализм - как последнее прибежище педофилов "англосаксонского Ватикана"
18:06  Уволен шеф Госбезопасности Узбекистана генерал Азизов
18:04  "Свобода!" Бывший германский канцлер фрау Меркель оперативно написала мемуары
17:54  В Бишкеке отметили 100-летие первой газеты Кыргызстана "Кыргыз Туусу" (Флаг Кыргызстана)
17:49  Мигрантофобия, как и нелегальная миграция, требует врачевания, - Константин Затулин
17:45  В деревне Хорабыр Чувашской Республики торжественно открыт бюст Сталина
17:42  Столкнулись с трубностями: что поменялось в Молдавии после выборов президента, - Игорь Кармазин
15:31  Ельцинский министр Козырев: В Беловежской пуще была "чистейшая измена Родине". Но армия перешла на нашу сторону (история)
14:09  "Южмаш", где ты? - Александр Проханов
14:03  Баходир Курбанов (бывший минобороны) назначен председателем СГБ Узбекистана
13:50  Голландец Макс Ферстаппен (команда Red Bull) стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"
13:47  Вице-президент Филиппин Сара Дутерте-Карпио наняла киллера для главы государства Маркоса-младшего и его жены
13:14  Рон Пол: Так была ли "тайная миссия" Илона Маска? Жаль, если не было
13:10  Как американский астроном Эдвин Хаббл изменил представление людей о пространстве
12:56  Что главное в Орешнике? В Британии "отважно" советуют ...не бояться, - Spectator
12:53  Кончина Черной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря (история), - И.Буккер
12:52  Яков Кедми: Прислушайтесь к Путину! Украина может перестать существовать уже в 2025 году
12:40  "Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений" - важная инициатива Таджикистана для международного сообщества
12:34  Узбекистан. Блогер и бывший депутат Кобил Дусов признан виновным в оскорблении замминистра образования (16+)
12:27  Какой будет ближневосточная политика второго срока Трампа, - Андрей Кузмак
08:26  Афганский транзит: начнет ли Трамп Большую игру? - Станислав Тарасов
08:19  Илон Маск снова стал богатейшим человеком на планете: его состояние достигло $348 млрд
08:12  В Париже продан скелет "самого большого динозавра" в истории аукционов - 22-метровый апатозавр ушел за €6 млн
08:07  Путь Германии от превосходства к отчаянию, - The Economist
07:55  Министр торговли Туркменистана Бегенч Гочмоллаев задержан сразу после увольнения с поста
07:51  Андрей Рудалев: Демография – не про деньги
07:40  "В 2025 году мир утонет в крови", - прогнозы от The Economist
07:06  Каспийский тюлень как индикатор казахстанской жестокости, - Жулдыз Жапарова
06:59  Трамп окружил себя женщинами: итоговое назначение
06:54  Пусть гибнет Америка, лишь бы досадить Трампу. Демократы США взяли курс на двоевластие, - О.Розанов
06:49  Спецоперация на минувшей неделе. Фронт трещит по швам, ВСУ теряют боеспособность, переговоров не будет, - Г.Алехин
06:45  Путин подписал закон о ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Штраф будет - до 60 млн рублей
00:38  Охота на "Крысу" (Веремейчика). Белорусские чекисты достали предателя в экзотической стране
00:20  Лос-Анджелес на законодательном уровне закрепил статус "города-убежища" для мигрантов
00:14  Садыр Жапаров подписал закон о запрете электронных сигарет в Кыргызстане
00:13  МИД Франции Барро: "ВСУ могут применять дальнобойные ракеты по территории РФ"
00:12  Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля и его бывшего министра обороны, - Д.Минин
00:11  "Обнуляет стратегию Запада". Что показал удар "Орешником" по "Южмашу", - Геворг Мирзаян
00:08  Резервное золото бежит из англосаксонского мира, - Валентин Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Барин приехал!" Надежды на Трампа могут оказаться иллюзорными, - Станислав Зотов
01:05 25.11.2024

22.11.2024
"Барин приехал!"
Не мною замечено, что мы русские в чем-то похожи на американцев. В чем похожи? В способности увлекаться и заморачивать себе голову всякими миражами. Вот и сейчас, победа Трампа на президентских выборах в Америке вызвала прилив небывалого энтузиазма в российском обществе.

Помните, как в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс" (по пьесе А.Н. Островского "Бесприданница") весь богоспасаемый купеческий город Бряхимовъ радуется приезду промотавшегося кутилы Паратова, бывшего судовладельца, который "последний пароходишко продал", но который не теряет своего гонора и сорит направо и налево оставшимися у него деньгами. И все радуются, так как без таких безбашенных типов жизнь скучна. И хотя Паратов явно виноват в гибели своей возлюбленной Ларисы, зритель ему все прощает за его купеческую удаль и широту характера.

И нам впору было вслед за достопамятными героями Островского воскликнуть: "Барин приехал!" Барин порядок наведет, подумали мы и тут вспомнили 2016 год, когда после первой победы Трампа у нас тоже царила полная эйфория. И что? Сбылись наши тогдашние надежды на президентство Дональда Трампа? - Отнюдь.

Политическая обстановка в мире стала только хуже, мирные переговоры с Украиной зашли в тупик, Америка Трампа вводила все новые и новые санкции против России, на Ближнем Востоке резко обострился конфликт Израиля и Ирана, дело шло к большой войне. Война на Украине началась уже при президентстве Байдена в США, но Трамп за время своего срока правления все сделал для того, чтобы подвести мир к этой черте. Почему так? Да потому, что основной лозунг и мотив президентства Трампа, это его известный слоган: "Сделаем Америку снова Великой!" С этим лозунгом он шел и на последние выборы и был избран подавляющим большинством голосов патриотически настроенных американцев. А за две недели до выборов Трамп вообще изрек: "Я дам Украине столько оружия, сколько Байден не передавал. Мы заставим Путина сесть за стол переговоров!"

Так отчего же в российском обществе наступило радостное оживление по поводу прихода Трампа к власти в Америке? Я отношу это только к ожиданию перемен, ибо обстоятельства текущей уже третий год войны удручают, даже, несмотря на последние победы в Донбассе. Слишком велики жертвы, да и экономические тяготы войны уже начинают удручать население. Растут цены в магазинах, рубль обесценивается, есть явная нехватка трудовых ресурсов - и это понятно: лучшие люди в трудоспособном возрасте ушли на фронт, где контрактникам, заслуженно, платят огромные деньги. Все это ложится бременем на экономическую и финансовую систему страны. И хотя наша экономика справляется с этим, а патриотический настрой нашего народа велик, но война не может продолжаться вечно, это ясно всем, потому обещания Трампа после его инаугурации на президентский пост "…в 24 часа прекратить войну" увлекают многих.

Разумеется, мы понимаем, что ни в какие 24 или 48 часов Трамп войну не прекратит - это утопия и популизм в духе Паратова, который хотел вернуть себе состояние женитьбой на наследнице золотых приисков. Но влюбленную в него Ларису Паратов обманул и подвел к черте убийства. Не подведет ли и весь наш мир к черте гибели президент Трамп своими явно популистскими обещаниями?

Недаром наш президент склонялся перед выборами в США к избранию Байдена, считая его более приемлемым вариантом для России. И хотя эту позицию Путина в обывательском сознании тогда посчитали неким лукавством, направленным больше на поддержку Трампа, думается, он был честен, сказав это.

Байден предсказуем в своей антироссийской политике, а вот Трамп совершенно непредсказуем и хотя и обещает прекратить войну на Украине, но за чей счет? А получается, что за счет России, ведь если даже установится перемирие на линии противостояния, то это временное перемирие приведет лишь к усилению вооруженных сил Украины, даст бандеровскому режиму передышку. А дальше война разгорится с новой силой. И это ясно сейчас всем нам. Да и нужен ли Америке Трампа мир? Война дает заказы военно-промышленному комплексу США, новые инвестиции в развитии ее вооруженных сил, то есть это все для того, чтобы "сделать Америку снова Великой", как и утверждал Трамп. А нужна ли нам, России, эта Великая Америка? Нам более выгодной была Америка в разброде и шатании, как это не звучит цинично, какой она стала под властью демократов. Да и выступая этаким верховным арбитром в споре России и Украины, США вновь становятся главной руководящей силой в мире, а весь мир снова становится "однополярным", где свою волю диктует большой американский барин. А ведь стремление к "многополярности" мира - это основной тезис внешней политики России.

Конечно, все мы желаем мира. Мир нужен исстрадавшимся россиянам и украинцам, но более всего нам нужна Победа в этом роковом противостоянии, ибо только победа обеспечит нашим народам мир на долгие годы, как обеспечила мир на долгие годы Великая наша Победа в Великой Отечественной войне. Хочется надеяться, что к 80-летию Победы будет достигнута и победа в нынешнем противостоянии сил добра и зла на нашей земле.

Источник - Столетие.Ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732485900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы предложили увеличить средства для развития регионов в республиканском бюджете
- Кадровые перестановки
- Тяга на Запад
- В Казахстане создают правовую основу для определения добросовестных землепользователей
- Тамара Дуйсенова обсудила вопросы развития спорта и здравоохранения с общественностью ВКО
- КТЖ расширяет терминальную сеть в Европе
- Депутаты обсудили поправки в Закон "Об ответственном обращении с животными"
- КТЖ внедряет инновационные технологии диагностики пути
- Выходные в Шымкенте: куда пойти с семьей и друзьями
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  