 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российско-китайский договор 1896 – царское дело (история оборонного союза), - Владимир Скосырев
01:13 25.11.2024

24.11.2024

Российско-китайский договор – царское дело

Секретный союз об обороне был заключен в Москве в 1896 году

Об авторе: Владимир Александрович Скосырев – обозреватель "НГ".

На картине болгарской художницы Марины Русевой запечатлен эпизод подписания российско-китайского договора. Картина Марины Русевой
Никита Лобанов-Ростовский, видный деятель российского зарубежья, написал предисловие к книге о первом российско-китайском оборонительном соглашении, подписанном при Николае II, которая издана Институтом востоковедения РАН под редакцией доктора исторических наук Беллы Пак. Конечно, Николай II не был сильным царем. Но это не значит, что у него не было дальновидных министров. Одним из них как раз и был князь Алексей Лобанов-Ростовский, предок Никиты Лобанова-Ростовского.

Соглашение, заключенное в 1896 году в Москве и совпавшее по времени с коронацией Николая II, воплощает эпоху, которую официальные лица в РФ предпочитают не вспоминать, а в Пекине проклинают как период унижения Китая иностранными захватчиками. Договор подписали с российской стороны министр иностранных дел Алексей Лобанов-Ростовский и министр финансов Сергей Витте, а с китайской – канцлер Великой Цинской империи Ли Хунчжан. Это произошло после того, как Китай потерпел поражение в войне с Японией.

Никита Лобанов-Ростовский отмечает: несмотря на то что договор заключался в период могущества Российской империи и упадка Цинского Китая, он был полезен для обеих сторон. Kитай искал союзника в конфликте с Японией. Концессия на строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), предоставленная России, была "данью" за эту "крышу". Россия же стремилась сократить длину железнодорожной магистрали к Владивостоку, проложив ее через Маньчжурию и получив права на пользование портом в Китае. Подписание договора создало правовую базу для строительства КВЖД. Витте подписал его в качестве министра финансов. Ибо огромные расходы по постройке дороги были всецело за счет России. Эта инфраструктура обошлась даром Китаю.

Договор был секретный. Говорят, что, получив согласие на КВЖД, Россия оказала Китаю услугу, пойдя на большой политический риск. Под услугой, по словам Лобанова-Ростовского, имеется в виду, во-первых, непризнание Россией условий Симоносекского договора, согласно которому побежденный Китай уступал Японии Формозу (Тайвань), Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и обязывался уплатить 200 млн таэлей контрибуции.

Во-вторых, Лобанов организовал дипломатическое давление трех держав – России, Германии и Франции – на Японию в защиту неприкосновенности Китайской империи. Япония, однако, ставила условием вывода своих войск уплату ей контрибуции. У Китая средств не имелось. Тогда Россия пришла на помощь. При ее посредничестве и ручательстве китайское правительство получило заем во Франции на 400 млн франков. Япония была вынуждена уступить и вернуть Китаю Ляодунский полуостров. Это была дипломатическая победа Лобанова, после которой его стали называть русским Бисмарком.

C того момента в российском руководстве окончательно сформировалась идея союза с Kитаем против Японии, чтобы не дать последней усилиться на материке в Азии. Интересы России были очевидны. Если бы Россия не пришла на помощь Китаю, побежденный Китай согласился бы на все условия победителя. Утверждение японцев на Ляодунском полуострове означало бы, что, владея обоими берегами Японского моря и Курильскими островами, японцы создали бы для России новый Босфор. К тому же они приобрели бы преобладающее влияние в Маньчжурии и Монголии, сопредельных строящейся Сибирской железной дороге. КВЖД должна была содействовать укреплению российского военного присутствия на фоне экспансии Японии в Корее и Китае.

Дорогу можно рассматривать как экономическую экспансию России, наподобие того, как сейчас Китай строит за свой счет дороги по проекту Нового шелкового пути. Сегодня это гигантское строительство ведется для того, чтобы продавать легче и быстрее китайские товары. А КВЖД работала на пользу обеих сторон.

Конечно, договор 1896 года принципиально отличался от тех, которые Китай вынужденно подписал с рядом западных держав во второй половине ХIХ века, после опиумных войн. Это первый равноправный договор, оформивший первый союз Китайской империи с европейской державой. В российской историографии Китай рубежа ХIХ–ХХ веков чаще всего предстает как жертва "империалистической" агрессии, захватнической политики великих держав. Между тем история заключения того договора показывает, что Пекин сам искал союзника в противостоянии Японии в лице России.

От Никиты Лобанова-Ростовского трудно ждать абсолютной беспристрастности, когда речь идет о документе, заключенном его предком. Но он не одинок, давая положительную оценку договору 1896 года. Вот что писал доктор исторических наук Юрий Галенович: "Заключение по инициативе России тайного военного договора было совместным успехом двух дипломатий, так как оно отвечало национальным интересам Китая и России".

Александр Извольский, который был министром иностранных дел позднее, подтверждает в своих мемуарах, что Лобанов был настоящим государственным деятелем. Но он вскоре скончался. А по настоянию Витте было решено провести Транссиб по китайской территории. Под предлогом удовлетворения нужд КВЖД русское правительство добилось от Китая аренды обширной территории по обе стороны дороги. Но после поражения России в войне с Японией договор фактически утратил силу.

Русская община, сложившаяся вокруг КВЖД, не исчезла; она мирно взаимодействовала с местным населением, вносила вклад в развитие Маньчжурии. Железнодорожники, купцы, преподаватели пережили японскую оккупацию, а после войны многие эмигрировали на Запад или уехали в СССР. В середине 1990-х автору статьи довелось встретиться с двумя россиянами, оставшимися в Китае. Пожилая женщина ютилась в перенаселенной коммуналке в доме с паровым отоплением. А мужчина жил в собственной хибаре.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем от 16 июля 2001 года предусматривает только консультации, но не оказание военной помощи в случае угрозы агрессии против одного из его участников. Тем не менее на фоне специальной военной операции в Украине поддержка со стороны Пекина остается чрезвычайно важной для Москвы. Вот как изменилась ситуация за последние почти 130 лет. В эпоху СССР китайцы называли русских старшими братьями. Теперь старшими братьями становятся китайцы.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732486380


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