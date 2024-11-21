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Российские ученые обнаружили в Арктике гигантские вирусы
02:55 25.11.2024

РОССИЙСКИЕ МИКРОБИОЛОГИ ВПЕРВЫЕ В МИРЕ ИССЛЕДУЮТ ГИГАНТСКИЕ ВИРУСЫ В ВЫСОКОШИРОТНОЙ АРКТИКЕ

21 НОЯБРЯ 2024

В экспедиции "Арктического плавучего университета" ученые получили уникальные пробы на островах Северного Ледовитого океана и уже добились первых результатов в лаборатории. Гигантские вирусы оказались в 30 раз больше обычных. Размер вириона SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию коронавируса, - от 50 до 200 нанометров. А гигантский вирус, найденный в вечной мерзлоте Якутии, 1500 нанометров в длину. Его можно увидеть в обычный световой микроскоп.

Это не единственное отличие. У гигантских вирусов очень сложный геном, он практически не содержит генов, которые присутствуют в других группах вирусов. Исследование гигантских вирусов, открытых сравнительно недавно, - одна из актуальных тем мировой микробиологии.

В 2024 году исследователи "Арктического плавучего университета" впервые в российской и мировой науке искали гигантские вирусы в высокоширотной Арктике, на островах Северного Ледовитого океана - архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

"Это направление может стать прорывным в биологии, - рассказал доктор медицинских наук Артемий Гончаров, заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины, профессор кафедры эпидемиологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова. - Мы предполагаем, что арктические экосистемы могут быть носителями уникальных представителей этой группы вирусов".

Гигантские вирусы уже находили в ископаемых животных, хранящихся в мерзлоте Якутии. Самому древнему из них более 30 тысяч лет. Непонятно их происхождение и то, каким образом они эволюционируют. Также неясно, какие могут представлять угрозы для людей. Сейчас это объект интенсивных исследований.

В экспедиции "Арктического плавучего университета", которая проходила летом на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов", Артемий Гончаров вместе с молодым коллегой Иваном Гороховым из группы метагеномных исследований отдела эпидемиологии НИИ имени Пастера получили уникальные пробы из труднодоступных мест на арктических островах - почва, многолетняя мерзлота, вода из моря и озер, всевозможные следы жизнедеятельности полярных животных. До сих пор на российских заполярных архипелагах этого никто не делал.

Принцип плавучих университетов - "обучение через исследования", молодые ученые включаются в реальные проекты опытных наставников. Иван Горохов в первый раз отправился в Арктику и, возможно, станет участником важного открытия. Анализируют пробы уже после рейса, в лабораториях Санкт-Петербурга - именно этим заняты сейчас микробиологи. Из образцов выделяют тотальную ДНК, секвенируют ее и выделяют геном вируса при его наличии.

"В метагеномах почв с птичьих базаров Земли Франца-Иосифа последовательности ДНК этих вирусов есть", - поделился первыми результатами Артемий Гончаров.

"Арктический плавучий университет" - научно-образовательная экспедиция, начиная с 2012 года ее организуют Северный (Арктический) Федеральный университет им. М. В. Ломоносова и Северное управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Победитель премии "Хрустальный компас" Русского географического общества. Экспедиция 2024 года состоялась при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Правительства Архангельской области, Русского географического общества, Росгидромета, Банка ВТБ, ГМК Норильский Никель, Росгидромета, национального парка "Русская Арктика", Координационного центра "Плавучий Университет" на базе МФТИ и Круглогодичного молодежного образовательного центра "Наука".

Источник - наука.рф
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