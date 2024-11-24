Моди устоял после выборов в двух штатах Индии. Оппозиция бросает вызов правящей партии, - Владимир Скосырев

05:50 25.11.2024

24.11.2024



Как на всеобщих парламентских выборах в Индии, так и на выборах в законодательные ассамблеи штатов женщины стоят в своих очередях, не соприкасаясь с мужчинами. Фото Reuters

Индия – самая крупная по населению страна мира, где проходят свободные выборы. Это подтвердило голосование на парламентских выборах минувшим летом. БДП, партия премьера Нарендры Моди, потеряла абсолютное большинство мест в нижней палате и вынуждена была искать поддержки региональных партий. За БДП в основном голосуют индусы, а там, где много мусульман, поддержка лидера, добившегося укрепления влияния Индии на мировой арене, не столь ощутима. Это показали обнародованные в субботу итоги голосования на выборах в двух штатах. В Махараштре, самом богатом штате страны, где расположена финансовая столица – Мумбаи, БДП победила с подавляющим перевесом. А в промышленно развитом Джаркханде избиратели отдали пальму первенства Индийскому национальному конгрессу (ИНК), главной оппозиционной партии.



Конечно, Индия – это развивающаяся страна, где еще много бедных. Но демократические институты, заложенные отцами-основателями независимой Индии после освобождения от колониального господства, стоят прочно. Граждане не боятся, что если они проголосовали "неправильно", то за ними завтра придут.



Правда, правительство с помощью финансового воздействия добилось того, что ведущие англоязычные газеты, созданные еще при Редьярде Киплинге или даже раньше, теперь вынуждены учитывать линию правительства в своих комментариях. Также обстоит дело с телевидением. Но вещание в штатах ведется на местных языках, газеты издаются тоже на местных языках. Такая чересполосица не позволяет центру столь же эффективно, как на Западе, "промывать мозги" гражданам. Всеобщие выборы в парламент Индии не совпадают по времени с выборами в законодательные ассамблеи штатов. Голосование в Махараштре и Джаркханде подтвердило, что популярность Моди остается высокой. Тем не менее она не дает гарантии неуязвимости правительству.



В беседе с "НГ" Татьяна Шаумян, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, отметила: "Голосование в двух штатах в какой-то мере отразило расстановку сил в стране. Махараштра – один из самых важных для Дели районов. Избиратели там отдали голоса БДП. А в Джаркханде – за ИНК. Я думаю, что это отражает расстановку сил в Индии в целом. Позиции БДП достаточно прочные. Победа Индийского национального конгресса в штате Джаркханд – это не смертельный удар по премьер-министру Моди. Хотя мусульмане, вторая по численности верующих религиозная община в государстве, предпочитают отдавать голоса за ИНК. Это не случайно. БДП – это индуистская партия по происхождению и природе своей".



Как передает агентство АР, штат Махараштра очень важен в политическом аспекте, а Джаркханд важен как кладовая полезных ископаемых. Голосование в двух штатах стало тестом уровня популярности Нарендры Моди после того, как в июне после выборов в парламент кабинет Моди вернулся к власти. Но в то же время он был вынужден сформировать коалиционное правительство с помощью региональных партий. Центральная избирательная комиссия сообщила, что в Махараштре БДП завоевала 183 из 288 мест в ассамблее, а также лидирует еще в 48 округах. А ИНК и его союзники в штате Джаркханд получили 50 из 80 мест в ассамблее и лидируют еще в четырех округах. Выходит, что партия, которая стоит у власти в штате, и получает большинство голосов. В Махараштре 80% населения – индусы, 11,5% – мусульмане.



Особую пикантность избирательным схваткам придает то обстоятельство, что ИНК возглавляет фактически Рахул Ганди, потомок блистательной династии премьеров – Джавахарлала Неру и Индиры Ганди. Причем теперь брата может поддержать в парламенте сестра Приянка Ганди. Она победила ранее с подавляющим перевесом на дополнительных выборах в парламент в южном штате Керала.