При посадке в Анталье разбился и сгорел российский пассажирский Sukhoi Superjet 100 из Сочи. Но все спаслись!

06:00 25.11.2024

25 НОЯБРЯ 2024,

Следовавший в Анталью Superjet совершил жесткую посадку из-за сдвига ветра

Tекст: Максим Попов



Самолет Sukhoi Superjet 100-95LR, летевший из Сочи в Анталью, столкнулся с сильным сдвигом ветра, что привело к грубой посадке, но пассажиры не пострадали, говорится в сообщении авиакомпании "Азимут".

Как отметил представитель авиакомпании, командир воздушного судна, оценив ситуацию, принял решение об эвакуации пассажиров. Для этого были использованы надувные трапы, передает РИА "Новости".



Все пассажиры были благополучно доставлены в аэровокзал. По последней информации, пострадавших в результате инцидента нет.



До этого сообщалось, что российские дипломаты выехали в Анталью для помощи россиянам после инцидента с Superjet, находясь в плотном контакте с турецкими властями.



По уточненным данным, из загоревшегося самолета были эвакуированы 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Ранее замгубернатора провинции Суат Сейитоглу сообщил об эвакуации 79 пассажиров.



Напомним, авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95LR компании "Азимут" загорелся при посадке в Анталье.