 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бишкекский суд предписал мэрии столицы остановить демонтаж троллейбусной сети
06:28 25.11.2024

22.11.24
Административный суд Бишкека предписал столичной мэрии приостановить демонтаж троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций до вынесения решения по делу. Об этом сообщает Kaktus.media со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что ранее в инстанцию поступило соответствующее ходатайство. Впрочем, кто выступил истцом, неизвестно. В документе было указано, что полный демонтаж сети и подстанций приведет к утрате возможности их восстановления. То есть контактные линии нельзя будет ввести в строй повторно, в случае, если окончательным решением станет сохранение троллейбуса в городе.

С учетом данного обстоятельства суд удовлетворил ходатайство.

Известно, что ранее Административный суд столицы рассматривал иск жителей столицы к Бишкекскому городскому кенешу (совету) по поводу незаконной передачи троллейбусов другим регионам, в частности, 100 транспортных средств Ошу. Но представители органа власти не явились на слушание и не предоставили никаких документов, в связи с чем суд оштрафовал горкенеш на 7 тысяч сомов ($80).

При этом активисты считают, что протоколы решений депутатов должны быть обнародованы, так как заседания совета проходили в закрытом режиме, что можно считать сокрытием информации от горожан. Истцы настаивают на том, чтобы троллейбусы вернули в столицу. Процесс по этому делу продолжается.

Как сообщали бишкекские активисты, в столице троллейбусы перестали курсировать в связи с проведением в начале ноября саммита Организации тюркских государств. Мэрия поясняла, что приостановила движение этих транспортных средств, так как они часто ломаются и создают заторы. Но даже после окончания политического форума троллейбусы на улицах столицы не появились.

ℹ️ Напомним, в июле текущего года глава администрации Бишкека Айбек Джушуналиев объявил о полном отказе от данного вида общественного транспорта, вместо которого предполагалось запустить электробусы. "Все линии электропередач, кабели прокладываются под землей. Троллейбусы могут ездить только по одному маршруту, и мы не можем их временно перенаправлять на другие улицы. То есть они могут только ездить по своим линиям, а во время каких-то перекрытий их маршрут поменять невозможно", - аргументировал решение мэр.

При этом власти начали демонтаж линий еще до обсуждения инициативы.

Горожане неоднократно выступали против таких действий градоначальников. Например, в середине ноября жители столицы намеревались провести бессрочную акцию под девизом "Мэра в отставку, троллейбусы вернуть!". К процессу подключились и депутаты. 13 ноября представитель парламента Дастан Бекешев призвал бишкекских чиновников запустить движение троллейбусов, так как люди стали жаловаться на отсутствие общественного транспорта в городе.

Источник - fergana.media
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