Никаких "красных линий"! Упоротый дегенерат глава МИД Франции Барро собрался на войну с Россией

06:31 25.11.2024

Франция сделала заявление о ракетных ударах по России - никаких "красных линий"

Алексей Иванов



В поддержке Украины у западных стран вообще не должно быть никаких "красных линий", подчеркнул министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.



По его словам, Киев имеет полное право наносить удары французскими дальнобойными ракетами SCALP вглубь России "в целях самообороны".



SCALP-EG (Système de croisière conventionnel autonome à longue portée Emploi General, "многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением") - это французский аналог британской Storm Shadow; они практически идентичны, за исключением отдельных компонентов аппаратного и программного обеспечения.



"Западные союзники не должны ограничивать поддержку Украины в борьбе с Россией и не должны устанавливать красные линии. [...] Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как будет необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена ​​наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза становится на один квадратный километр ближе к Европе", - заявил глава МИД Франции в интервью BBC 23 ноября.



Отвечая на вопрос о потенциальном участии французских войск в боевых действиях на Украине, Барро (никогда не служивший в армии и не имеющий дипломатического опыта 41-летний мажор, лауреат программы "Молодые лидеры" Франко-Американского фонда и вице-президент либеральной партии "Демократическое движение" назначен французским министром Европы и иностранных дел 21.09.2024, а ранее был министром-делегатом по цифровому переходу) сказал: "Мы не исключаем ни один вариант".



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Высказывания Жана-Ноэля Барро являются "не поддержкой Украины, а ее добиванием", заметила в разговоре с ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.



Комментарий ТГ-канала "Старше Эдды": "Не раз уже писал о том, что французская армия в настоящий момент представляет собой весьма печальное зрелище и если Франция соберет все свои сухопутные силы в кулак, то они будут примерно равны нашей 4-ой Кантемировской дивизии. Да, у Франции есть ВВС и какое-то количество ядерного оружия, но в данный момент ВС Франции существенно уступают даже ВСУ количественно, не говоря уже о качестве и боевом опыте. Так что французский педераст может делать сколь угодно грозные заявления, - по факту, кроме небольшого количества Скальпов и УАБов, а также пары десятков Цезарей, некоторого количества ББМ и старых колесных танков, ничего дать хохлу они больше не могут. Что касается участия французов в прямом боестолкновении с Россией на на полях Малороссии, то здесь это даже сыграет нам на руку. Убивать французов надо, убивать прямо сейчас, они являются прямой стороной конфликта, но пока, кроме наемников, причем в основном франкоговорящих арабов, мы никого не уничтожаем. Участие воинских подразделений ВС Франции в прямых боях - это не только способ наказать французов за прегрешения, но и способ окончательно добить дегенеративное французское общество, которое пребывало в перманентном состоянии проигрыша в столкновении один на один со времен франко-прусской войны 1870-1871 гг. Сейчас Франция, вероятно, несколько подзабыла, что ее бьют уже полторы сотни лет и лишь прямое участие союзников спасало Париж от полной потери государственности".