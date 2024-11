Трамп хочет уволить из армии тысячи трансгендеров, - The Times

06:47 25.11.2024

The Times узнала о планах Трампа уволить из армии тысячи трансгендеров



В прошлый раз Трамп запретил принимать трансгендеров в армию, но теперь указ будет строже: будут уволены даже те, когда давно служит в Вооруженных силах, выяснила The Times. Эксперты отмечают, что армия нуждается в новобранцах



Избранный президент США Дональд Трамп планирует издать указ, который приведет к увольнению всех трансгендерных (в России "международное движение ЛГБТ" признано экстремистским и запрещено) военнослужащих из рядов вооруженных сил США, пишет The Times со ссылкой на источники.



Среди действующих военнослужащих есть примерно 15 тыс. трансгендеров, их уволят по медицинским показаниям, как непригодными к службе.



По сведениям The Times, новый указ будет строже предыдущего, изданного в первый президентский срок Трампа в марте 2018 года (Джо Байден отменил решение предшественника в январе 2021-го). Тогда республиканец запретил трансгендерам вступать в вооруженные силы и позволял уже служащим трансгендерам продолжить службу, но в этот раз даже сделавшие карьеру в Вооруженных силах будут уволены.



"Эти люди будут вынуждены уйти в то время, когда армия не сможет набрать достаточно людей. Только Корпус морской пехоты выполняет свои цифры по набору, и некоторые люди, которых это коснется, занимают очень высокие должности", - сказал собеседник издания.



По данным на 2019 год, число военнослужащих-трансгендеров в армии США составляло около 14,7 тыс. человек. В 2021 году гендерную дисфорию диагностировали примерно у 2,2 тыс. военнослужащих. Под гендерной дисфорией понимается состояние при трансгендерности, в котором человек не может полностью принять свой гендерный статус. Всего в Вооруженных силах США служат 1,3 млн человек.



Точный подсчет количества трансгендеров на военной службе затрудняется политикой конфиденциальности Пентагона, пишет издание, и отмечает: предполагается, что существуют тысячи других сотрудников, которые идентифицируют себя как трансгендеры.



"Внезапное увольнение более 15 тыс. военнослужащих, особенно с учетом того, что в прошлом году военные не выполнили план по набору 41 тыс. новобранцев, увеличивает административную нагрузку на боевые подразделения, подрывает сплоченность подразделений и усугубляет критические пробелы в навыках", - сказала исполнительный директор Ассоциации современных военных Америки Рэйчел Бранаман. Она предрекла связанные с этим решением финансовые затраты, потерю опытных служащих с лидерскими качествами, на замену которых потребуется, "возможно, 20 лет и миллиарды долларов".



Право служить в Вооруженных силах США трансгендеры получили 30 июня 2016 года, соответствующий приказ подписал тогда президент Барак Обама. Второй президентский срок Трампа начнется в конце января 2025 года.



Прошлым летом в России запретили смену пола, кроме как для лечения врожденных аномалий или пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний. Они будут допустимы, если решение приняла врачебная комиссия одного из подведомственных Минздраву учреждений, она же даст заключение о соответствии половых признаков определенному полу. В случае смены пола одним из супругов расторгается их брак, совершившим трансгендерный переход людям нельзя будет усыновлять детей и становиться опекунами, такие положения появились в документе ко второму чтению.



Михаил Добрунов