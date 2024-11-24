Эмираты превращаются в ловушку для израильтян. Смерть в ОАЭ эмиссара "Хабада" связали с "осью зла", - НГ

07:04 25.11.2024

24.11.2024



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал укрепить двусторонние отношения Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в ответ на убийство посланника иудейского религиозного движения "Хабад" Цви Когана, которое произошло на территории аравийского государства. В минувшие выходные раввин после нескольких дней поисков был обнаружен мертвым. Власти Израиля назвали его смерть "отвратительным террористическим актом антисемитского характера". В частных разговорах официальные лица возлагают прямую ответственность на иранский силовой аппарат безопасности.



На открытии правительственного заседания 24 ноября Нетаньяху высоко оценил сотрудничество с Эмиратами в расследовании убийства Цви Когана. "Мы укрепим наши отношения, особенно в ответ на попытки стран оси зла нанести ущерб нашим мирным связям. Мы будем развивать их и работать над укреплением стабильности в регионе", – пообещал премьер-министр, не называя виновных конкретно.



Эмиссар "Хабада" в Эмиратах пропал на территории аравийского государства 21 ноября. Его автомобиль был найден брошенным в Аль-Айне – четвертом по плотности населения городе, который находится примерно в 150 км от Абу-Даби. В машине, по словам чиновников, были найдены следы борьбы. МВД ОАЭ проинформировало, что местные правоохранительные органы приступили к поискам Когана сразу же после того, как было получено уведомление о его исчезновении.



Тело Когана пытались найти несколько дней. Власти еврейского государства 24 ноября квалифицировали произошедшее как убийство. В совместном заявлении канцелярии премьер-министра и Министерства иностранных дел Израиля говорится, что смерть раввина "является отвратительным террористическим актом антисемитского характера". "Государство Израиль задействует все возможные средства, чтобы привлечь виновных в его гибели к справедливому наказанию", – отмечается в сообщении.



Национальный совет безопасности еврейского государства повторил свою рекомендацию для соотечественников воздержаться от необязательных поездок в Эмираты, при этом оставив для этой страны средний ("третий") уровень предупреждения, действующий с момента обострения на Ближнем Востоке на фоне войны в секторе Газа.



Коган имел двойное гражданство – Израиля и Республики Молдова. Он представлял "Хабад" в Абу-Даби с тех пор, как Израиль при посредничестве США нормализовал двусторонние отношения с ОАЭ в конце 2020 года в рамках так называемых Авраамовых соглашений. Израильские СМИ подчеркивают, что Коган старался поддерживать контакты с Эмиратами на протяжении всей 13-месячной войны в Газе, которая обострила отношения еврейского государства с арабским миром.



Убийство раввина прогремело на фоне угроз Ирана отомстить Израилю в рамках последнего витка прямой конфронтации в октябре. Издание Walla со ссылкой на источники отметило, что правительство Нетаньяху располагает предварительной информацией, которая указывает на то, что за Коганом наблюдала иранская разведка. Власти Исламской Республики не раз сетовали на то, что многие страны мусульманского мира продолжают сохранять двусторонние отношения с Израилем, несмотря на то что тот продолжает разрушительную наступательную операцию в секторе Газа.



По одной из версий, появившихся в израильских СМИ, убийство Когана могла совершить группа выходцев из Узбекистана, которые действовали по внешним указаниям, а затем смогли бежать в Турцию.



ОАЭ уже становились полем деятельности иранских оперативников. Один из наиболее громких эпизодов произошел в 2020 году, когда гражданин Германии иранского происхождения Джамшид Шармахд был похищен силовыми службами Исламской Республики во время пересадки в Дубае. Иранское руководство считало его лидером одной из оппозиционных группировок. В этом году он был казнен, находясь в заключении.



С 2020 года, как уточняет Reuters, в западных странах было совершено не менее 33 попыток убийства или похищения, которые могут быть связаны с "иранским следом". За последний год, после того как вооруженный конфликт в секторе Газа потряс Ближний Восток, а ирано-израильская конфронтация вышла из опосредованного режима, количество запланированных нападений на граждан Израиля и представителей еврейской общины по всему миру стремительно выросло. Спецслужбы еврейского государства отчитывались в том числе о срыве заговоров, нацеленных на высокопоставленных официальных лиц, среди которых фигурировал и Нетаньяху.



По примерным оценкам, на территории Эмиратов могут проживать до 3 тыс. представителей еврейской общины, большинство из которых – экспаты. Как отмечал бывший главный раввин Еврейского совета ОАЭ Эли Абади, с началом войны в Газе власти аравийского государства были "очень обеспокоены положением еврейского населения" и пытались предотвратить "действия, направленные против их комьюнити". Не исключено, что убийство раввина Когана, которого израильские СМИ называют "сердцем зарождающейся еврейской общины" в ОАЭ, могут повлиять на меры безопасности и уровень сотрудничества по линии разведок в рамках Авраамовых соглашений.