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    Казахстан   | 
КазПравительство расширило функции министерства промышленности и строительства
09:13 25.11.2024

Постановлением правительства от 15 ноября 2024 года внесены изменения в положение о Министерстве промышленности и строительстве, сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняется, что Министерство промышленности и строительства РК является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах:

индустрии и индустриального развития;
промышленности; горно-металлургического комплекса;
развития внутристрановой ценности;
машиностроения;
угольной, химической, легкой (кроме переработки шкур и шерсти сельскохозяйственных животных), деревообрабатывающей и мебельной промышленности;
строительной индустрии и производства строительных материалов;
безопасности машин и оборудования;
безопасности химической продукции в соответствии с отраслевой направленностью;
контроля специфических товаров; энергосбережения и повышения энергоэффективности;
регулирования производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;
ювелирных и других изделий;
создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон;
государственного управления недропользованием в части твердых полезных ископаемых, за исключением добычи урана;
государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы;
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
жилищных отношений; коммунального хозяйства;
государственного регулирования в области водоснабжения и водоотведения в пределах населенных пунктов;
теплоэнергетики и электроэнергетики, в части потребления тепловой и электрической энергии;
долевого участия в жилищном строительстве;
оборонной промышленности; участия в проведении единой военно-технической политики;
осуществления военно-технического сотрудничества;
в области формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа.
В новой редакции также изложены задачи министерства:

формирование и реализация государственной политики в сферах промышленности;
развитие внутристрановой ценности; горно-металлургического комплекса; машиностроения; угольной, химической, легкой (кроме переработки шкур и шерсти сельскохозяйственных животных), деревообрабатывающей и мебельной промышленности; строительной индустрии и производства строительных материалов;
безопасности машин и оборудования; безопасности химической продукции в соответствии с отраслевой направленностью; контроля специфических товаров; энергосбережения и повышения энергоэффективности;
производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней; сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;
ювелирных и других изделий;
создание, функционирование и упразднение специальных экономических зон;
государственное управление недропользованием в части твердых полезных ископаемых, за исключением добычи урана;
государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы;
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
жилищных отношений; коммунального хозяйства; водоснабжения и водоотведения в пределах населенных пунктов;
теплоэнергетики и электроэнергетики, в части потребления тепловой и электрической энергии;
долевого участия в жилищном строительстве;
оборонной промышленности.
Указывается, что документ дополнен новыми функциями:

установление в пределах своей компетенции требований к складским помещениям, в которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оборот товаров, подлежащих маркировке, разрешается маркировка товаров после их помещения под процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта;
утверждение в пределах своей компетенции перечня складских помещений, в которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оборот товаров, подлежащих маркировке, разрешается маркировка товаров после их помещения под процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта;
рассмотрение петиций граждан РК в пределах своей компетенции в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;
разработка и утверждение правил ввоза на территорию РК из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывоза с территории РК в эти страны драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;
разработка и утверждение правил ввоза на территорию РК из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывоза с территории РК в эти страны драгоценных камней, ювелирных и других изделий;
разработка и утверждение правил ввоза на территорию РК и вывоза с территории РК необработанных природных алмазов с учетом схемы сертификации Кимберлийского процесса;
разработка и утверждение формы сертификата международной схемы сертификации необработанных природных алмазов (сертификат Кимберлийского процесса);
Вместе с тем с 1 января 2026 года у министерства появятся новые функции:

разработка и утверждение правил проведения постпроектного анализа на соответствие требованиям класса энергоэффективности зданий, строений и сооружений;
разработка ключевых и целевых показателей теплоэнергетики в части энергосбережения и повышения энергоэффективности, потребления тепловой энергии и направление их в уполномоченный орган в области теплоэнергетики;
разработка и обеспечение мониторинга исполнения планов по снижению теплопотребления объектами теплоэнергетики для достижения целевых показателей теплоэнергетики.
Также положение дополнено пунктами следующего содержания:

ведение реестра уполномоченных представителей, применяющих освобождение от налога на добавленную стоимость при реализации транспортных средств или сельскохозяйственной техники, приобретенных у их производителя;
разработка и утверждение формы реестра юридических лиц, являющихся:

производителями бытовых приборов или приборов бытовой электроники, а также их компонентов;
уполномоченными представителями производителя;
иными лицами, реализующими бытовые приборы или приборы бытовой электроники, а также их компоненты;
ведение реестра юридических лиц, являющихся:

производителями бытовых приборов или приборов бытовой электроники, а также их компонентов;
уполномоченными представителями производителя;
иными лицами, реализующими бытовые приборы или приборы бытовой электроники, а также их компоненты;
А также:

создание научно-технического совета и утверждение его положения.
осуществление методического обеспечения в области теплоэнергетики в части потребления тепловой энергии;
организация проведения научных исследований в области теплоэнергетики в части потребления тепловой энергии;
В новой редакции также изложены следующие пункты:

разработка и утверждение формы реестра уполномоченных представителей, применяющих освобождение от налога на добавленную стоимость при реализации транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, приобретенных у их производителя;
разработка и утверждение типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, и коммунальных услуг по реализации тепловой энергии для потребителей, не имеющих приборов коммерческого учета;
Постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением абзацев, которые вводятся в действие с 1 января 2026 года.

Лариса Черненко

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732515180


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