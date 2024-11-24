"Мы должны начать с себя". Глава КырГКНБ Ташиев сделал обращение к милиционерам

09:30 25.11.2024

Нарушившим закон не будет пощады, также тем, кто дал возможность проявлению коррупционных элементов, сказал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 24 ноября на открытии нового здания Сузакского РОВД.



Он сделал обращение к сотрудникам милиции.



"Мы должны начать с себя. Прежде чем ставить требования другим, мы должны соблюдать требования сами. Раз надел форму, то будь достойным этого. Вы должны стараться исполнять требования, поставленные перед вами. Все познается в сравнении. Вам оценку ставит народ. Будет правильной та оценка, которую вам дает народ. Мы сами не можем хвалить и давать оценку милиции. Мы оценим работу милиции, только тогда, когда народ оценит вашу работу. Народ должен верить в то, что милиция защищает его и принимает законные, справедливые решения. Есть среди милиционеров, которые идут на незаконные действия. Этим такие милиционеры вредят своим коллегам и очерняют их. Вы не должны быть такими", - сообщил он.



Ташиев призвал милицию верой и правдой служить народу.



"Ваша задача - сократить количество преступников. Преступник должен понести справедливое наказание. Не должно быть такого, что преступник остался безнаказанным. Только тогда у нас будет порядок и народ будут верить вам. Работа у вас сложная. Круглосуточно и в дождь, и в зной работаете. Никто за это вам не предъявит. Но в то же время не забывайте о своих задачах. Помогайте друг другу быть честными. Говорите, если увидели незаконные действия. Все, кто нарушает законы, будут привлечены к ответственности в соответствии с нашим законодательством, будь это милиционер, сотрудник ГКНБ, суд, прокурором. Вот эту ответственность никогда не забывайте об этом. Вы должны быть бдительны и преданны своему государству. Мы очень надеемся, что вы данные требования будете выполнять", - отметил глава ГКНБ.