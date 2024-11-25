Грузовой борт DHL (Boeing-737) из Германии разбился в аэропорту Вильнюса - есть жертвы

09:42 25.11.2024

Грузовой самолет DHL потерпел крушение недалеко от аэропорта Вильнюса, сообщает аэропорт Вильнюса.



Самолет летел из немецкого города Лейпциг.



Сейчас на объекте работают городские службы. Также прибыла одна пожарная машина и штабная команда Вильнюсского аэропорта.



Работа аэропорта не прерывается.



Как пишет портал Delfi, как минимум один человек скончался в результате падения грузового самолета. На борту находились четверо: два пилота и двое сотрудников компании DHL. Два человека попали в больницу, один умер, о состоянии четвертого не сообщается.



видео тут - https://www.gazeta.ru/social/news/2024/11/25/24464629.shtml