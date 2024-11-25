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|Грузовой борт DHL (Boeing-737) из Германии разбился в аэропорту Вильнюса - есть жертвы
09:42 25.11.2024
Грузовой самолет DHL потерпел крушение недалеко от аэропорта Вильнюса, сообщает аэропорт Вильнюса.
Самолет летел из немецкого города Лейпциг.
Сейчас на объекте работают городские службы. Также прибыла одна пожарная машина и штабная команда Вильнюсского аэропорта.
Работа аэропорта не прерывается.
Как пишет портал Delfi, как минимум один человек скончался в результате падения грузового самолета. На борту находились четверо: два пилота и двое сотрудников компании DHL. Два человека попали в больницу, один умер, о состоянии четвертого не сообщается.
видео тут - https://www.gazeta.ru/social/news/2024/11/25/24464629.shtml