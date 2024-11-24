 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 25.11.2024
14:41  Казахстан отреагировал на удар "Орешника". Токаев мобилизовал все государственные структуры, - Виктория Панфилова
14:11  Р.Ошакбаев: Казахстан и Россия - противоречия между восприятием и реальностью
13:54  Вину Израиля ищут всем миром. Ордер на арест Биньямина Нетаньяху расколол международное сообщество, - С.Строкань
13:44  Киев устроил кровавую провокацию в Селидово по аналогии с Бучей
13:39  БРИКС предлагает свою версию энергетического перехода, - Дмитрий Гусев
10:11  Планы богатой Италии отправлять беженцев в нищую Албанию закончились "эпохальным" провалом, - МК
09:42  Грузовой борт DHL (Boeing-737) из Германии разбился в аэропорту Вильнюса - есть жертвы

09:30  "Мы должны начать с себя". Глава КырГКНБ Ташиев сделал обращение к милиционерам
09:15  Кандас-лэнд. Казахстан принял 1,1 млн этнических казахов с 1991 года
09:13  КазПравительство расширило функции министерства промышленности и строительства
07:04  Эмираты превращаются в ловушку для израильтян. Смерть в ОАЭ эмиссара "Хабада" связали с "осью зла", - НГ
06:51  Симпатизирующий России агроном Калин Джорджеску побеждает в первом туре президентских выборов в Румынии
06:47  Трамп хочет уволить из армии тысячи трансгендеров, - The Times
06:31  Никаких "красных линий"! Упоротый дегенерат глава МИД Франции Барро собрался на войну с Россией
06:28  Бишкекский суд предписал мэрии столицы остановить демонтаж троллейбусной сети
06:03  Цензура в Европе крепчает: почем свобода "свободной прессы"? - Е.Пустовойтова
06:00  При посадке в Анталье разбился и сгорел российский пассажирский Sukhoi Superjet 100 из Сочи. Но все спаслись!
05:50  Моди устоял после выборов в двух штатах Индии. Оппозиция бросает вызов правящей партии, - Владимир Скосырев
02:55  Российские ученые обнаружили в Арктике гигантские вирусы
01:13  Российско-китайский договор 1896 – царское дело (история оборонного союза), - Владимир Скосырев
01:05  "Барин приехал!" Надежды на Трампа могут оказаться иллюзорными, - Станислав Зотов
00:49  "Оранжевая революция" как следствие фатальных ошибок Москвы, - Артур Приймак
00:46  РФ. Стратегия демографии 2036: много нужного и медленная реализация опыт поддержки семей участников СВО – многодетным, - Сергей Ануреев
00:42  World Boxing официально объявила о создании новой Азиатской конфедерации. Выдавливают россиянина Кремлева
00:20  Ростислав Ищенко: США настаивают на продолжении банкета. Чем их можно по-настоящему напугать
00:14  Обезоруживающий удар: русская версия, - Юрий Борисов
00:10  Проклятие трудовых мигрантов любое использование чужих, более дешевых ресурсов, ведет к упрощению системы, - Андрей Школьников
00:07  Умер старейший военный журналист России, автор сценария "Черная акула" Сергей Птичкин
Воскресенье, 24.11.2024
22:30  Министром обороны Узбекистана назначен Шухрат Халмухамедов
22:21  Скончался Герой Кыргызстана, академик-хирург Мамбет Мамакеев
18:11  Антиколониализм - как последнее прибежище педофилов "англосаксонского Ватикана"
18:06  Уволен шеф Госбезопасности Узбекистана генерал Азизов
18:04  "Свобода!" Бывший германский канцлер фрау Меркель оперативно написала мемуары
17:54  В Бишкеке отметили 100-летие первой газеты Кыргызстана "Кыргыз Туусу" (Флаг Кыргызстана)
17:49  Мигрантофобия, как и нелегальная миграция, требует врачевания, - Константин Затулин
17:45  В деревне Хорабыр Чувашской Республики торжественно открыт бюст Сталина
17:42  Столкнулись с трубностями: что поменялось в Молдавии после выборов президента, - Игорь Кармазин
15:31  Ельцинский министр Козырев: В Беловежской пуще была "чистейшая измена Родине". Но армия перешла на нашу сторону (история)
14:09  "Южмаш", где ты? - Александр Проханов
14:03  Баходир Курбанов (бывший минобороны) назначен председателем СГБ Узбекистана
13:50  Голландец Макс Ферстаппен (команда Red Bull) стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"
13:47  Вице-президент Филиппин Сара Дутерте-Карпио наняла киллера для главы государства Маркоса-младшего и его жены
13:14  Рон Пол: Так была ли "тайная миссия" Илона Маска? Жаль, если не было
13:10  Как американский астроном Эдвин Хаббл изменил представление людей о пространстве
12:56  Что главное в Орешнике? В Британии "отважно" советуют ...не бояться, - Spectator
12:53  Кончина Черной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря (история), - И.Буккер
12:52  Яков Кедми: Прислушайтесь к Путину! Украина может перестать существовать уже в 2025 году
12:40  "Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений" - важная инициатива Таджикистана для международного сообщества
12:34  Узбекистан. Блогер и бывший депутат Кобил Дусов признан виновным в оскорблении замминистра образования (16+)
12:27  Какой будет ближневосточная политика второго срока Трампа, - Андрей Кузмак
08:26  Афганский транзит: начнет ли Трамп Большую игру? - Станислав Тарасов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Планы богатой Италии отправлять беженцев в нищую Албанию закончились "эпохальным" провалом, - МК
10:11 25.11.2024

Центры для мигрантов пустуют

Итальянская полиция и социальные работники покидают Албанию на фоне пустующих центров для мигрантов. Центры работали более месяца, но приняли всего 24 просителя убежища, чье задержание было признано незаконным.

Десятки итальянских полицейских и социальных работников, размещенных ультраправым правительством Италии в центрах для мигрантов в Албании, вернулись домой после того, как выяснилось, что эти учреждения, которые восхваляются как образец сокращения притока беженцев, пустуют уже несколько недель, пишет The Guardian.

Чуть более чем через месяц после широко разрекламированного открытия центров содержания под стражей стоимостью в несколько миллионов евро для просителей убежища в Албании, которые должны были принимать до 3000 человек в месяц, более 50 полицейских были переведены обратно в Италию две недели назад, в то время как десятки социальных работников уехали в выходные вместе с их присутствие в Албании сочли "ненужным".

С момента их открытия 11 октября в центры в Албании были направлены только 24 просителя убежища с целью их репатриации в страны происхождения. Пятеро провели в центрах содержания под стражей менее 12 часов, в то время как остальные находились там чуть более 48 часов.

Все они были переведены в Италию после того, как итальянские судьи сочли незаконным их задержание в Албании до репатриации в такие страны, как Бангладеш и Египет, которые Рим счел "безопасными". При этом судьи поддержали решение суда ЕС от 4 октября о том, что страна за пределами блока не может быть объявлена безопасной, если вся ее территория не будет признана безопасной.

В результате центры, представленные президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в качестве новой модели создания центров обработки и содержания под стражей для лиц, ищущих убежища, за пределами ЕС, пустовали более месяца.

В то время как итальянское полуфашистское правительство, рьяно поддерживающее Украину в борьбе против России, изо всех сил пытается сбалансировать бюджет, сокращая средства на образование, здравоохранение и социальное обеспечение, оппозиционные партии назвали сделку, которая обойдется примерно в 1 млрд евро в течение пяти лет, "финансовой катастрофой".

"Миссия выполнена! - язвит Риккардо Маги, президент левой оппозиционной партии Più Europa ("Больше Европы"). – Правительству удалось добиться успеха в усилиях по репатриации. Мигранты? Нет, итальянские операторы, отправленные в Албанию, вернутся домой к выходным. Сначала правительство потратило впустую огромную сумму государственных средств, затем, когда центры были закрыты, вернуло часть полицейских в Италию, а теперь даже социальные работники возвращаются домой. Это эпохальный провал."

В Германии предложили отправлять беженцев в Руанду, Грузию и Молдавию

Эта схема привела к конфликту между правительством и судьями, которые были обвинены ультраправыми партиями в препятствовании реализации проекта.

Никола Граттери, главный прокурор Неаполя и один из самых авторитетных мировых судей в Италии, заявил в телеинтервью на этой неделе: "Мы должны прекратить нападки на судей только потому, что нам не нравится их решение. Я не хочу выносить политических суждений, но я говорю, что на данный момент в Албании насчитывается 250 сотрудников правоохранительных органов, которые практически ничего не делают. Держать 250 полицейских на задании в Албании - пустая трата времени, поэтому я думаю, что их следует вернуть в Италию, где мы боремся с нехваткой персонала для тысяч полицейских".

Правительство заявило, что центры в Албании "останутся открытыми и будут функционировать" и что переводы в Италию были осуществлены в соответствии с потребностями в персонале. Однако доверие к премьер-министру Италии Джорджи Мелони поставлено на карту после того, как она сделала иммиграцию центральным вопросом своей предвыборной кампании. В прошлом она критиковала своих предшественников за то, что они тратили государственные деньги на преодоление миграционного кризиса. Перевозка морем на итальянском военном корабле всего восьми человек, прибывших в Албанию на выходные в середине ноября, обошлась в 250 000 евро – более 31 000 евро на одного просителя убежища на борту.

Элизабетта Пикколотти, член парламента от партии "Альянс зеленых и левых", заявила: "Правительство потерпело неудачу, зная, что потерпит неудачу. Они потратили кучу денег и играли с правами людей. Это останется в истории как позорная страница для нашей страны".

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732518660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената принял участие в заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ
- Мажилис рассмотрит проект Водного кодекса
- Премьер-министр провел оперативное совещание по исполнению поручений Главы государства в связи с ситуацией вокруг Украины
- Фракция "AMANAT" предложила ввести пожизненный срок для правоохранителей, уличенных в наркобизнесе
- Россия для Казахстана больше чем союзник
- Олжас Бектенов обсудил с руководством итальянских компаний Maire Tecnimont и Ansaldo Energia перспективы локализации производства
- Кадровые перестановки
- Олжас Бектенов обсудил с главой американской компании EPAM Systems Аркадием Добкиным развитие совместных IT решений
- Проекты по глубокой переработке зерна обсудили в Правительстве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  