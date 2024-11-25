БРИКС предлагает свою версию энергетического перехода, - Дмитрий Гусев

13:39 25.11.2024 25.11.2024



Бакинская Конференции ООН по климату демонстрирует, что у идеологов псевдозеленого движения возникли сложности



Об авторе: Дмитрий Гусев - заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер"



Широко известная фраза, приписываемая то французским монархам, то Жан-Жаку Руссо о том, что в случае нехватки хлеба стоит питаться пирожными, скорее придумана, чем имела место в истории. Однако даже исторические анекдоты имеют свое значение и смысл. В современной климатической повестке это высказывание отражает суть навязываемых и нам, и всему миру псевдоценностей.



Причем, как и в случае с предполагаемыми авторами фразы, организаторы климатического апокалипсиса ни коим образом не погружаеются в реальные потребности человека - они лишь создают виртуальные ориентиры, которым необходимо следовать для достижения максимально комфортной среды. Только эти цели, по своей сути, ведут не к комфорту человека, а лишь служат для обогащения финансовых групп, регулирующих и проводящих эту повестку.



Мероприятия, посвященные климатической повестке, не ставят своей целью исследование и изучение реальных климатических проблем. Об охране окружающей среды там не говорится ни слова. Реальными проектами и решением проблем заниматься также не с руки. Все посвящено лишь соблюдению "зеленого этикета".



Какой вопрос в рамках Конференции ООН по климату COP29, которая проходила в Баку с 11 по 22 ноября, взволновал Эла Гора, бывшего вице-президента США? "Три года подряд хозяином переговоров (СОР) становится нефтедобывающее государство. Очевидно, это необходимо реформировать", - сказал он.



Каким образом место проведения климатического саммита влияет на повестку осталось за кадром. Да и мне не помнится, чтоб на климатический саммит участники съезжались на осликах к побережью умирающего Аральского моря. Они не живут в палатках, не питаются перекати-полем, не растапливают очаг кизяком. Однако, прилетая на индивидуальных бизнес-джетах, проживая в гостиницах с кондиционером, питаясь продукцией со всего мира (а каков, кстати, углеродный след каждого привезенного помидора?), продолжают рассказывать миру, как все плохо и как все страны ведут себя неправильно.



С личным примером у идеологов псевдозеленого движения все плохо. Но, видимо, это ни коим образом не сказывается ни на их имидже, ни на количестве сторонников. Главное, найти "врага" и на него направить людской гнев.



Представитель США по вопросам климата Джон Подеста заявил, что борьба "за более чистую и безопасную" планету не прекратится и при переизбранном Трампе, даже если некоторый прогресс будет сведен на нет. Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила: "Отсутствие лидера в Белом доме не означает, что энергетический переход остановлен". А помощник Джозефа Байдена по вопросам климата и энергетики Джейкоб Левин заявил журналистам, что климатическая политика президента вызвала неостановимую "революцию" чистой энергии.



Интересно, не правда ли? Постоянные мантры об переходе на чистую энергию напоминают бред одурманенных психотропными веществами шаманов, которые под видом "голосов богов" сообщали несведущим соплеменникам бредни воспаленного принятыми веществами воображения. Только где эти шаманы с их предсказаниями? Видимо, в ту же лету канут и современные апологеты зеленого перехода. Но, к сожалению, они делают все, чтобы задержаться на нашей бренной земле со своими идеями.



Каждый из нас стал жертвой неправильного и неответственного поведения. Каким образом? А все тем же, с помощью которого страны Европы опустошали колонии ради светлого будущего, а точнее - беспрерывного обогащения собственных граждан. Да и про собственных граждан вспоминают нечасто. Помните про право королевского леса, которое начало зарождаться еще в XII веке в Англии, а потом распространилось по всей территории Западной Европы? Таким же образом ограничивается доступ к дешевым энергетическим ресурсам. В один момент достояние всех граждан становится привилегией лишь узкой прослойки a-la высших слоев населения. Тепло и свет, как оказалось, нужно еще заслужить.



Более того, климатическая политика распространяется не столько на граждан государств, которые ее продвигают, сколь на развивающиеся страны - обладающие и большим потенциалом роста, но и меньшим количеством средств для его реализации. Ничего не напоминает? Да-да, это те самые колонии.



"Зеленый" переход является формой неоколониализма в отношении развивающихся стран, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. "В отношении развивающихся стран ситуация складывается еще более неприемлемо, когда под предлогом "зеленого" перехода на практике реализуется строительство "зеленого" неоколониализма", - заявил он в июне в рамках ПМЭФ.



"Энергопереход, то есть объявленая программа энергоперехода, является залегендированным мощным санкционным барьером для 88% населения Земли, для всех, кто не входит в "золотой миллиард. Это, по сути, необъявленные санкции, которые между тем применяются", - говорил также глава "Роснефти".



По данным экспертов, в период с 1990 по 2015 год из развивающихся стран в развитые "утекло" ресурсов на сумму более 240 триллионов долларов. История не меняется. Сначала из стран выкачивались полезные ископаемые, теперь под предлогом зеленой повестки - деньги для обеспечения комфортного существования тех же колониальных держав. Повестка меняется, но принцип грабежа остается основной движущей силой.



Агрессивное продвижение "зеленой повестки" фактически означает объявление энергетической войны большинству населения Земли, преодоление неравенства невозможно без надежных поставок нефти и газа, считает глава "Роснефти". Однако такая агрессия является однобокой. И крупные нефтегазовые компании коллективного Запада тоже начали осознавать бесперспективность такого движения.



Даже проводники климатических идей, нефтяные и энергетические компании, которые последние десятилетия вкладывались в различные предлагаемые им зелеными политиками проекты от постройки солнечных электростанций до проектов по захоронению углерода стали понимать, что энергопереход грозит глобальным энергокризисом и в конечном итоге - резким снижением качества жизни и даже массовой гибелью людей просто из-за недостатка топлива для обогрева жилищ и приготовления пищи. Необходимо помнить, что из нефти производится не только топливо. Ее используют, чтобы позднее изготовить лекарства, косметику, одежду, пластик, компьютеры и телефоны и многое другое.



И осознание этого приводит к мысли, что необходимо возобновлять инвестиции в добычу углеводородов. За неделю или даже за год взять и добыть необходимое количество ресурсов невозможно. Нужно найти, разведать, подготовить инфраструктуру, построить заводы по переработки - проходят годы, пока топливно-энергетические ресурсы попадают на рынок. И по мановению руки, даже Греты Тунберг, ни нефть, ни газ не могут появиться на бирже. Это не фьючерс, и не дериватив - любимые инструменты финансового капитала.



Патрик Пуянне из TotalEnergies отмечает, что темпы падения добычи в отрасли составляют 4-5% в год, а для глубоководных проектов они возрастают до 7-8%. Это означает необходимость проведения значительных новых геологоразведочных работ только для того, чтобы поддерживать добычу на одном уровне.



"Люди забывают, что добыча сокращается", - говорит он. "Если мы не будем инвестировать в новые проекты... [цены на нефть] взлетят до небес, и люди будут больше жаловаться. Все будут очень недовольны", - считает он.



Пуянне добавляет: "Критика основана на идее, что все черно-белое, но это не черно-белое: нам нужно продолжать инвестировать".



Генеральный директор BP Мюррей Аучинклосс планирует вложить миллиарды в новые нефтегазовые проекты, в том числе на побережье Мексиканского залива в США и на Ближнем Востоке, в рамках своего стремления улучшить показатели и повысить доходность. Напомню, ВР - первая компания отрасли, которая провозгласила "зеленый" курс. Однако теперь британская компания осуществляет демонстративный разворот назад, в сторону традиционной энергетики.



"Зеленые" западные спекулянты и пропагандисты не сдаются. Такие стороны, как Великобритания, призвали к увеличению мобилизации финансирования частного сектора через многосторонние банки развития (МБР), реформы которых должны быть ускорены. Швеция призвала к увеличению мобилизации внутреннего финансирования. Однако эти вопросы в значительной степени выходят за рамки компетенции COP, хотя они могут получить импульс от предстоящих на следующей неделе дискуссий G20.



На климатической конференции представитель Панамы призвал выделить триллионы, Гватемала заявила, что "финансирование должно быть более доступным", а Колумбия сказала, что в настоящее время она "запуталась" в агентствах по развитию. Зимбабве заявила коллегам по переговорам, что крайне важно не допустить увеличения долгового бремени развивающихся стран.



Зеленая повестка, внешне красивая и с привлекательными целями, продолжает служить обогащению определенных групп населения. Выделение денег даже межгосударственными фондами для развивающихся государств не бесплатно. Более того, вместо решения насущных задач по повышению уровня жизни людей, доступности энергии и питьевой воды, повышению уровня образования, развития транспортной инфраструктуры идут вложения в непонятные технологии. Технологии, которые придуманы в странах коллективного Запада. Продукция, которая производится в этих развитых государствах. И тем самым необходимые для существования развивающихся стран средства благополучно перетекают на запад через приобретение товаров и услуг, а потом и через проценты и погашения тела долга. Колониальная система перешла от фактического контроля к финансовому, только под прикрытием экологической повестки.



Однако мы видим и изменения в подходе. Осознание ошибок, пусть и с запозданием, приходит и к участникам рынка, и к гражданам. Формирование резервов западными и ближневосточными компаниями, в том числе наращивание мощностей по добыче, могут быть ожиданием серьезных изменений мирового рынка нефти.



"Зеленый" переход не обеспечен рентабельными источниками, и его реализация является иллюзией, что приводит к изъятиям инвестиций из традиционной энергетики. То есть не будет ни того, ни другого. И мы можем остаться у разбитого корыта, как говорилось в сказке классика русской литературы.



Говоря о представителях крупного бизнеса, можно вспомнить, что в контексте пересмотра собственного подхода к "зеленой повестке" компания Shell уже отказалась от цели по снижению выбросов на 45% к 2035 году и планирует сократить персонал в подразделениях, занимающихся борьбой с изменением климата.



Зеленый переход отрицательно сказался и на положении британской bp. Ставка компании на лидерство в этой отрасли не сработала, и с момента объявления новой стратегии достижения углеродной нейтральности в 2020 году котировки акций компании снизились на 3% на фоне роста показателей европейских и американских супермейджоров более чем на 20-60%.



Мы видим разворот. Пусть, он не глобальный. Но то, что люди начинают думать, это значительный шаг в преодолении проблемы. Бег за экологическими показателями в стиле "все побежали, и я побежал" заканчивается. Задумываясь о будущем своих детей и своей планеты сложно представить картину, где финансовый капитал Запада обеспечивает безоблачное счастье для всех. Западную зеленую машину перевернуть за один раз сложно. В глобальном объединении стран БРИКС следует выбирать свой путь. С защитой окружающей среды, но и с доступными энергетическими ресурсами. С наличием денежной системы, но без беспринципного спекулятивного капитала. И в этом наше будущее. Не коммунизм, который никогда не наступит. А зеленый и теплый мир, в котором будет комфортно и спокойно жить нашим детям и внукам. Источник - НГ

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