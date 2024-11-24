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|Киев устроил кровавую провокацию в Селидово по аналогии с Бучей
13:44 25.11.2024
Софья Белова
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В попытках повторить провокацию в Буче ВСУ устроили "кровавую баню" в Селидово. Об этом в разговоре с РИА "Новости" рассказал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, после того, как западные страны начали обсуждать возможность мирных переговоров, офис Владимира Зеленского начал готовить "Бучу-2" в Селидово. Массовые убийства мирных жителей произошли за 2-3 дня до освобождения города ВС РФ, объяснил Мирошник. Российские следователи уже начали собирать показания жертв и свидетелей, избежавших гибели.
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