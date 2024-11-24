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Вину Израиля ищут всем миром. Ордер на арест Биньямина Нетаньяху расколол международное сообщество, - С.Строкань
13:54 25.11.2024

Главы МИДов стран G7 в ходе открывающейся в понедельник встречи в Риме обсудят решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта. Требование задержать их за предполагаемые военные преступления в сектора Газа спровоцировало конфликт в лагере западных союзников, разделившихся на группу поддержки Израиля и сторонников выполнения решения МУС. О накале страстей свидетельствует заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма с угрозами ввести санкции против представителей второй группы и "сокрушить их экономику".

Инициатором обсуждения решения МУС, в прошлый четверг выдавшего ордер на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, стала премьер-министр председательствующей в G7 Италии Джорджа Мелони. Встреча глав дипломатических ведомств стран "семерки" пройдет 25–26 ноября в городах Ананьи и Фьюджи в столичной области Лацио.

Еще до начала дискуссии внутри G7 итальянский премьер указала на то, что считает недопустимым "приравнивание ответственности государства Израиль и террористической организации "Хамас"".

Тем самым она повторила главный тезис противников выполнения решения МУС.

Однако из противоречивых заявлений других представителей итальянского руководства следует, что пока у них нет единого мнения по поводу того, как реагировать на решение Палаты предварительного производства МУС, обвиняющего двух израильских руководителей в военных преступлениях и преступления против человечности, совершенных как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024-го на территории Палестины.

Наиболее ярым критиком решения МУС выступил министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Маттео Сальвини. "Израиль защищает не только себя, но и свободы, демократию и западные ценности, а Биньямин Нетаньяху, о котором говорят, что он военный преступник,- это премьер-министр одной из немногих демократических стран на Ближнем Востоке,- негодовал господин Сальвини.- Я надеюсь вскоре встретиться с представителями израильского правительства, и если бы Нетаньяху приехал в Италию, мы были бы рады его принять". В то же время министр обороны Гвидо Крозетто назвал решение МУС ошибочным, но подчеркнул: в случае приезда израильских политиков их все же придется арестовать.

По крайней мере четыре страны из числа членов "семерки" - Великобритания, Франция, Германия, Канада - не разделяют мнения, что решение МУС можно проигнорировать.

"Великобритания всегда будет придерживаться своих юридических обязательств, как предписано в национальном и в международном законодательстве",- заявили в канцелярии британского премьера Кира Стармера. И предупредили, что если Биньямин Нетаньяху окажется на территории Соединенного Королевства, то будет арестован.

Схожие заявления сделали в Берлине и Париже. "Германия будет предпринимать шаги по ордеру МУС, если Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант окажутся на территории страны",- заявил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт. По его словам, правительство Германии активно поддерживает МУС. А в МИД Франции указали на то, что Париж "принял к сведению" ордера МУС, при этом считая это решение "не приговором, а формализацией обвинения". "Что касается ситуации в Газе, то Франция напоминает: она с самого начала конфликта призывала к строгому соблюдению международного гуманитарного права и защите гражданского населения, что является императивом, обязательным для всех сторон, и осуждала его нарушения",- заявили в дипломатическом ведомстве страны.

Тем временем главной силой внутри G7 и всего западного лагеря, которая безоговорочно выступает в поддержку Израиля и осуждает МУС, остаются США.

Комментируя скандал, президент Джо Байден назвал решение Международного уголовного суда возмутительным. "Позвольте мне еще раз прояснить: что бы ни подразумевал МУС, Израиль и "Хамас" вовсе не равны,- говорится в заявлении президента.- США всегда будут поддерживать Израиль в условиях угроз его безопасности".

Что означает выдача ордера на арест премьер-министра Израиля
Решение МУС раскалывает не только G7, но и все страны ЕС. Призыв еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса к членам Евросоюза поддержать решение МУС не внес единства в их ряды. В стане наиболее непримиримых европейских противников МУС оказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Я прямо сегодня приглашу премьер-министра Израиля Нетаньяху посетить Венгрию и в приглашении гарантирую, что если он приедет, то в Венгрии ордер Международного уголовного суда не будет иметь действия",- предупредил господин Орбан. Схожее по тону заявление сделал глава МИД Чехии Ян Липавский. В то же время среди восточноевропейских членов ЕС о готовности выполнять требования МУС первыми заявили Польша и Словения.

О накале страстей внутри евроатлантического сообщества свидетельствует заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) с угрозами ввести санкции против западных союзников США, если они "попытаются помочь" МУС.

С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Fox News. На уточняющий вопрос о том, какими могли бы быть американские санкции, Линдси Грэм ответил: США должны будут "сокрушить экономику" государств, пошедших на поводу у МУС.

На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что для России решения этой международной структуры не имеют юридической силы. "Не видим смысла каким-то образом это комментировать, потому что для нас эти решения ничтожны",- заявил он агентству ТАСС.

Сергей Строкань
Газета "Коммерсантъ" №217/П от 25.11.2024

Источник - Коммерсант
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