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Казахстан отреагировал на удар "Орешника". Токаев мобилизовал все государственные структуры, - Виктория Панфилова
14:41 25.11.2024

24.11.2024

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Премьер-министр Олдас Бектенов провел экстренное совещание кабинета министров.
В ответ на обострение ситуации в Украине Казахстан первым среди стран СНГ ввел дополнительные меры безопасности. По поручению президента правительство под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова приняло решение о приоритетной защите критически важных объектов инфраструктуры. По мнению экспертов, проверки систем противовоздушной обороны могут быть связаны и с обеспечением безопасности государственного визита президента России Владимира Путина 27 ноября. Министр иностранных дел страны Мурат Нуртлеу назвал грядущий приезд Путина имеющим "большое значение для продвижения многопланового партнерства".

В Казахстане все службы приведены в состояние повышенной готовности. Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов. Премьер-министр Олжас Бектенов провел экстренное совещание, в ходе которого министр обороны Руслан Жаксылыков рассказал о работе по обеспечению защиты стратегических и инфраструктурных объектов и поставил задачи, нацеленные на усиление действий госорганов. Внимание уделено вопросам сохранения стабильности общественного порядка, безопасности транспортного сообщения, деятельности объектов жизнеобеспечения, говорится в сообщении правительства. Главам всех министерств и ведомств было поручено контролировать безопасность на всех объектах и оперативно сообщать о ситуации на местах.

Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский рассматривает эти меры как подготовку общества к неизбежным изменениям в геополитической ситуации. "Политика многовекторности уже невозможна, и Казахстану придется занять определенную сторону в случае глобального конфликта. Визит Путина и подписание масштабного пакета документов могут сигнализировать Западу о поддержке Казахстаном позиции России. Однако президент Токаев продолжает настаивать на роли Казахстана как "средней державы", способной выступать посредником в международных конфликтах, ссылаясь на успешный опыт посредничества в урегулировании азербайджано-армянского, сирийского и иранского ядерного вопросов. Он и теперь призывает Москву и Киев к диалогу и возобновлению переговоров на основе конструктивного подхода", – сказал "НГ" Кобринский.

По мнению политолога, усиление мер безопасности важно не только для внешней, но и для внутренней политики Казахстана. "Это демонстрация населению и государственному аппарату эффективности системы управления и контроля, а также готовности к реагированию на внутренние и внешние угрозы. В истории страны немало "черных страниц", когда власть не успевала отреагировать на кризисы", подчеркнул Кобринский. Он отметил, что глобальные конфликты, даже находясь вдали от эпицентра, могут серьезно повлиять на Казахстан, особенно на экономику, например, путем нарушения поставок нефти через транзитные страны. Поэтому поддержание стабильности политической и экономической системы является приоритетом для казахстанской власти.

По мнению казахстанского политолога Эдуарда Полетаева, это встряска управленческой системы в связи с нагнетанием геополитической ситуации за внешними контурами границ. "Казахстану нужна четкая система принятия и исполнения решений, чтобы реагировать на происходящие изменения и выбрать адекватную стратегию дальнейших действий. Заявление пресс-секретаря президента и совещание по ситуации, которое провел премьер-министр, это, скажем так, встряска нашей управленческой системы в связи с нагнетанием геополитической ситуации за внешними контурами наших границ. Просто-напросто лучше сейчас перестраховаться, быть более оперативными и четче реагировать на ситуацию в мире, чем сидеть и ничего не делать. Меня, кстати, радует то, что в Казахстане это достаточно оперативно проявилось, фактически после полуночи появился пост пресс-секретаря Берика Уали. Другие страны постсоветского пространства так не среагировали", – написал на своей странице в Telegram Эдуард Полетаев.

По его мнению, ситуация в мире такова, что в стороне остаться так или иначе не получится в случае гипотетического разрастания конфликта, который называют возможной третьей мировой или гибридной войной. Тем более что Казахстан проводит многовекторную политику, у него хорошие взаимоотношения фактически со всеми странами мира. "Еще я думаю, что происходящая оперативная реакция несет определенный символизм. Это показатель того, что Казахстан как "средняя держава" неравнодушен к происходящему. Ведь даже в посте Уали было указано, что страна предпринимает миротворческие определенные инициативы, пытается способствовать нейтрализации ситуации и абсолютно не приветствует разрастания конфликтогенного потенциала как минимум на пространстве Евразии", – подчеркнул Полетаев.

Руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев считает, что подобная реакция казахстанского руководства на очередной виток эскалации украинского кризиса обусловливается прежде всего географией, а именно: близким соседством с Россией. "В Астраханской области находится полигон Капустин Яр. На Каспии Россия также имеет много значимой военной инфраструктуры, которая используется в том числе для нанесения ударов по Украине. Переноса военных действий на территорию Казахстана Астана вряд ли всерьез опасается, поскольку к этому нет никаких предпосылок. А вот случайные удары по территории Казахстана или негативные последствия от ударов по сопредельной с Казахстаном российской территории полностью исключить нельзя", – сказал "НГ" Воробьев.

По словам эксперта, есть и внутриполитические причины. Таким образом казахстанские власти демонстрируют обществу, что готовы к эффективной работе, защите населения и объектов инфраструктуры. Это должно способствовать снижению уровня беспокойства в казахстанском обществе.

Депутат Мажилиса Айдос Сарым убежден, что сейчас пришло время оперативных решений: "Первая наша задача, конечно же, не стать стороной конфликта. Не дать себя втянуть в этот конфликт. Не допустить того, чтобы Казахстан стал ареной для противостояния уже внутри. Не будем забывать, что у нас есть огромная русская диаспора, огромная украинская диаспора, огромное количество этих граждан работают или учатся у нас в стране. И конечно, мы не должны допустить, чтобы у нас в стране выясняли, кто прав, а кто виноват. Там же был и другой месседж. Казахстанцам надо заниматься Казахстаном. Поэтому Касым-Жомарт Токаев дал поручение на опережение, чтобы мобилизовать государственные структуры".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732534860


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