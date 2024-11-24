ЗамМИД России Рябков: Уговоры успеха не имели, будем размещать РСМД поближе к США

16:29 25.11.2024

Вопрос о развертывании ракет средней и меньшей дальности (РСМД) зависит от решений США, Россия не исключает, что ракеты могут появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сегодня, 25 ноября, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.



"Безусловно, это одна из опций, о которых тоже неоднократно говорилось. Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе в сфере организации нашего военного-технического ответа",

- заявил он журналистам.

По словам Рябкова, у противников России и их сателлитов "не должно существовать ложного чувства безопасности".



"Настало время, когда уговоры, какие-то аргументы, конечно, могут применяться и дальше, но практика показывает, что должного эффекта они не имеют, поэтому необходимы более сильнодействующие средства, включая развертывание подобных систем, откуда они могут поражать соответствующие цели и выступать в качестве компенсирующей меры",

- указал дипломат.

Он также подчеркнул, что в складывающейся ситуации виноваты исключительно США.