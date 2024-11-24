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|Волгоград. Суд приговорил сжегшего Коран Журавеля к 13,5 года колонии
16:36 25.11.2024
Волгоград, 25 ноября, 2024, 16:25 - ИА Регнум. Сжегший Коран Никита Журавель приговорен к 13,5 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Такое решение 25 ноября принял Волгоградский областной суд.