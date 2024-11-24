ВС РФ ответили "Орешником". Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

16:58 25.11.2024 ВС РФ ответили "Орешником" на попытки атак ВСУ с помощью ATACMS и Storm Shadow –

Виктор Зотов, Евгений Норин



СВО



Главным событием уходящей недели стало первое применение ВС РФ новой баллистической ракеты "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Демонстрационный удар стал ответом на попытки Киева атаковать Курскую и Брянскую области с помощью западного дальнобойного вооружения. Визит Зеленского в Купянск инициировал серию украинских контратак, однако они не смогли остановить дальнейшее продвижение ВС РФ, а лишь увеличили потери ВСУ. В Часовом Яре русские бойцы инициировали схватку за ключевую точку обороны противника в огнеупорном комбинате, которая разделяет город на 2 части. Наши штурмовики пересекли на лодках Кураховское водохранилище и взяли под контроль элеватор, относительно слабое сопротивление неприятеля подтверждает факт подготовки отхода подразделений ВСУ из города. ВС РФ вышли на дистанцию в 1 км до Великой Новоселки. В США признали, что использование Украиной дальнобойного вооружения не сможет изменить текущего расклада сил, а в России анонсировали запуск серийного производства "Орешника". Обо всем этом по порядку и в подробностях – в итоговой сводке Readovka.







Купянское направление



Русская армия продолжает развивать свой успех на Купянском направлении и увеличивать зону контроля на восточном берегу реки Оскол. Несмотря на попытки противника контратаковать, ВС РФ удалось взять под свой контроль завод комбикорма, завязать бои за молочный комбинат, а также расширить коридор поставок снабжения. Кроме того, наши бойцы смогли взять кусок частного сектора, примыкающего к городской промзоне и реке Оскол.



Кроме того, стало известно, что в начале недели Купянск посетил Владимир Зеленский. В подтверждение этого он опубликовал традиционную фотографию у въезда в город. Визит главы Банковой запустил серию контратак со стороны ВСУ, а именно в бой попытались бросить все имевшиеся под рукой резервы, в том числе и личный состав подразделений МТО. Однако подарить Зеленскому какой-либо существенный успех им не удалось, а результатом их накатов стало лишь увеличение собственных потерь.



Параллельно с этим выяснилось, что украинские части переключились на использование альтернативных переправ через Оскол, которые стали заменой подорванных железнодорожных и автомобильных мостов. Их возведение стало возможно из-за относительно небольшой ширины реки на определенных участках. Однако из-за болотистой прибрежной зоны число мест для организации переправ ограничено, что существенно упрощает задачу по определению территории, где русские операторы FPV-дронов смогут продуктивно поохотиться на технику противника.



Константиновское направление



Силам 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ удалось совершить рывок через "серую" зону и преодолеть западные кварталы микрорайона Октябрьский. Данный маневр позволил русским бойцам приступить к боям за огнеупорный комбинат, который представляет собой ключевую точку оборонительной системы ВСУ в Часовом Яре. Этот объект служит связующим звеном между северными и южными частями города, отделенными друг от друга Днепровским урочищем и прудом.



Однако нужно учитывать, что даже в случае взятия под контроль России ключевой точки в виде огнеупорного комбината ВСУ все еще сохранят возможность продолжать оборону и удерживать данный населенный пункт. Тем более что позади Часова Яра находится Константиновка, пути снабжения из которой продолжают функционировать и обеспечивать подразделения незалежной необходимыми ресурсами. Таким образом, продвижение ВС РФ хоть и приближает освобождение населенного пункта, но пока еще не решает всех проблем на пути к поставленной цели.



Кураховское направление



Штурмовые группы ВС РФ пересекли Кураховское водохранилище на лодках и десантировались в тылу переднего края обороны ВСУ в городе. В результате этого маневра был взят под контроль находящийся в прибрежной зоне элеватор, а также ряд позиций в городской застройке южнее и западнее него. Стоить отметить, что присутствие противника в данном секторе было незначительным, что подтверждает предположение редакции Readovka о подготовке украинской армии к отходу из Курахово.



Однако нужно понимать, что в данном случае речь не идет о каком-то хаотичном бегстве противника. Судя по всему, ВСУ занимаются постепенным отводом своих частей из города, сохраняя при этом контроль над определенными ключевыми точками. Данная тактика не только позволяет им избежать критических потерь личного состава, но и дает возможность заняться минированием путей своего отхода и жилой застройки, что также сказывается на скорости дальнейшего продвижения ВС РФ.



Южно-Донецкое направление



За последнюю неделю развитие боевых действий обогатило нас не таким уж большим количеством топонимов. Русские войска продолжают очищать от противника Кураховский карман с севера и юга, наши соединения устойчиво наступают в глубине самого населенного пункта, сражаются в промзоне Купянска. Наконец, украинской армии нанесено болезненное тактическое поражение в Курской области: противник выбит из леса под Ольговкой – вероятно, ВСУ даже угодили в тактический "котел". Во всяком случае, количество опорников вокруг Суджи сильно сократилось.



Однако любопытные события происходят на стыке Южно-Донецкого и Запорожского направлений в районе Великой Новоселки. До лета 2023 года с юга к ней подступал небольшой Времьевский выступ, контролировавшийся русскими войсками. Во время "наступа" ВСУ в результате тяжелых боев фактически "спилили" его, истратив все силы на этом направлении. Особой активности в возвращении утраченного ВС РФ долго не проявляли (идти по полю недавнего боя в обратном направлении – задача не самая простая). Но после падения Угледара открылась новая возможность.



Дело в том, что противник потихоньку построил в Запорожской области собственный аналог нашей "линии Суровикина" – длинную полосу опорных пунктов, плотно натыканных, неплохо укрепленных, дополненных минными полями. Штурмовать все это в лоб просто нерационально: ВСУ потерпели крах летом 2023 года во время "контрнаступа", но это вовсе не означает, что попытка прорвать фронт в обратном направлении будет проще.



Зато теперь данную линию укреплений можно обойти с фланга. И за последние дни наши войска приблизились к решению этой задачи. Во-первых, к Великой Новоселке подошли на сей раз с востока. Фронт в районе бывшего выступа загибается, так что украинские подразделения в указанном секторе обороны оказываются в полуохвате. Кроме того, русская армия еще и вышла на Раздольное к северо-востоку от Великой Новоселки. От нее самой начинается рокада вдоль линии фронта ВСУ дальше на запад. А непосредственно линия укреплений частично идет западнее Великой Новоселки, тяготея к юго-западу. Помимо этого, вторая линия обороны пролегает чуть севернее и, опять же, смещается к западу. То есть продвижение в районе Раздольного выводит наши войска в тыл украинским линиям обороны в Запорожской области. Причем эта операция хорошо увязывается со сжатием "кармана" под Курахово: открывается заманчивая перспектива наступления широким фронтом – это попытка не пробить защиту противника, а постоянное сматывание ее фланга. Причем продвигаться в таком режиме можно хоть до Запорожья. А ведь у подобного наступления есть еще и интересные политические последствия. Дело в том, что такое продвижение начинает цеплять уже Днепропетровскую область, которая до сих пор оставалась за пределами зоны активных боевых действий.



Обычно наиболее перспективным направлением удара выглядел Покровск, но прелесть ситуации в том, что ВС РФ владеют стратегической инициативой и могут выбирать место атаки. Возможность задействовать крупную группировку в Запорожской области вместе с войсками, наступающими в западном Донбассе, для продвижения широким фронтом в тылы украинских позиций – дорогого стоит. Так что сматывание линии укреплений ВСУ в регионе фланговым обходом выглядит весьма прозрачной целью русской армии в начинающейся зимней кампании.



Западные ракеты не спасут



Информация о том, что покидающий президентское кресло Джо Байден решил напоследок исполнить давнюю мечту Владимира Зеленского и дозволил использовать ATACMS для нанесения ударов по "старой" территории России, наделала много шума. Позже к акции невиданной щедрости решила подключиться и Франция, министр иностранных дел которой Жан-Ноэль Барро сообщил, что Киев имеет право наносить удары по территории РФ французскими ракетами большой дальности. Однако всю эту идиллию в одночасье разрушил советник президента США Джейкоб Салливан, который в ходе интервью PBS News заявил, что применение Украиной дальнобойного ракетного вооружения против отдаленных от ЛБС регионов РФ не отразится на стратегическом положении незалежной.



"Мы считаем, что ни одна система вооружения не имеет решающего значения в этой битве. Речь идет о живой силе, и Украине, по нашему мнению, нужно сделать больше, чтобы укрепить свои позиции с точки зрения численности сил, находящихся на передовой", – сказал Салливан.



Стоит отметить, что в ходе интервью он не стал уточнять, давал ли Байден на самом деле разрешение Киеву на использование ATACMS для ударов по территории РФ. Вместо этого Салливан постарался сместить акценты на то, что Банковской стоит заниматься не попрошайничеством у Запада очередных псевдоспасительных ракет, а активнее заниматься мобилизацией.



Украинский тест-драйв



Однако, судя по всему, руководство незалежной не поверило словам американского советника по нацбезопасности и решило все же реализовать полученное добро на использование западного дальнобойного вооружения для ударов по "старой" территории России. Под покровом ночи 19 ноября ВСУ выпустили по Брянской области 6 квазибаллистических ракет ATACMS. Однако русская система ПВО успешно справилась с возлагаемой на нее задачей и отразила украинскую атаку. Спустя 2 дня Киев решил попытать счастья в Курской области, устроив комбинированный ракетный обстрел системами Storm Shadow производства Великобритании. Результат оказался прежним – наша ПВО в очередной раз подтвердила свой профессионализм.



Подержи мой "Орешник"



Ответные меры не заставили себя долго ждать, и ВС РФ вытащили свой козырь из рукава в виде новой гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник". Ее первым публичным появлением стал удар по заводу "Южмаш" в Днепропетровске, где, согласно некоторым источникам, производились реактивные снаряды и ударные БПЛА. Выход получился весьма эффектным, особенно с учетом наличия у нее 6 блоков с разделяющимися частями, прилеты которых по предприятию успели запечатлеть очевидцы.



Все гадали и строили теории на тему, что же именно могло навестить "Южмаш", пока президент РФ Владимир Путин не выступил с обращением и не расставил все точки над "i", раскрыв некоторые подробности появления в отечественном арсенале "Орешника". Согласно обнародованным ТТХ, на финальном этапе полета скорость ракеты достигает 10 махов (свыше 12 тыс км/ч), что вместе с учетом ее траектории фактически исключает возможность перехвата противником. Редакция Readovka проанализировала возможности данного оружия и пришла к неутешительным для западных союзников Украины выводам. "Орешнику" потребуется всего несколько минут, чтобы достигнуть любой столицы континентальной Европы и Британских островов.



Стоит также отметить поведение публичных деятелей незалежной после событий на "Южмаше". После прилета территория предприятия была экстренно оцеплена, а вся информация о последствиях засекречена СБУ. При этом советник руководителя ОП Михаил Подоляк утверждает, что на самом деле "Орешника" не существует, хотя его слова противоречат заявлению главы Банковской, который лично подтвердил нанесение удара именно этим оружием.



"Может, для начала на Банковой определятся, существует ли "Южмаш"?" – предложила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



В качестве контрольного выстрела Путин анонсировал запуск серийного производства новой ракеты. Таким образом весь мир увидел, что "Орешник" может сотворить. Более того, недруги России, пока размышляющие о последствиях, должны учитывать, что таких ракет у нас будет еще много. Кроме того, никто не говорил, что на этом козыри в рукаве закончились. Это лишь та часть, которую сочли необходимым показать в текущих реалиях, чтобы охладить пыл некоторых заигравшихся западных господ.



Главным событием прошлой недели стало решение Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары по территории РФ ракетами ATACMS. Как отметила американская пресса, вопрос обсуждался несколько месяцев и вызвал раскол в администрации президента США. Источник - Readovka

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